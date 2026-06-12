2026 yaz transfer döneminin resmi açılışına birkaç hafta kala Juventus, kulüp düzeyinde bir hamle yaptı: Genel Müdür Damien Comolli ile karşılıklı anlaşma yoluyla yollar ayrıldı; onun yerine Sassuolo'dan Giovanni Carnevali geldi. Bu, Bianconeri için önemli bir "transfer" oldu; kulüp, transfer piyasasındaki stratejilerinin değişip değişmeyeceğini ve değişecekse nasıl değişeceğini anlamaya çalışırken, deneyimli bir ismi kadrosuna kattı. Eski Juve yöneticisi, Carnevali'nin şimdi devralacağı bazı transfer işlemlerini başlatmıştı.
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Juventus'ta Comolli'nin yerine Carnevali: Vlahovic için neler değişecek? Yeni durum
VLAHOVIC İÇİN NELER DEĞİŞEBİLİR?
Dusan Vlahovic'in geleceğiyle ilgili durumda da bazı değişiklikler olabilir: Birkaç gün önce, 30 Haziran'da sona erecek olan sözleşmesinin resmi süresinin dolmasını bekleyen Sırp forvet ile Juventus'un yolları ayrılmıştı, ancak sözleşme yenileme görüşmeleri artık görevde olmayan Comolli tarafından yürütülüyordu. Talep ve teklif arasında bir fark vardı, ancak önümüzdeki günlerde Carnevali'nin Vlahovic dosyasını yeniden açıp sözleşme yenilemeyi yeniden görüşmeye çalışması ihtimal dışı değil.
YENİ JUVENTUS
Yeni Juventus kadrosunun oluşumu açısından, özellikle saha dışında, önümüzdeki aylar kilit önem taşıyacak. Bir nevi devrim niteliğindeki bu süreçte, Francois Modesto ve Marco Ottolini’nin geleceğine ilişkin durum da yakından takip edilmeli; sızan bilgilere göre ise Giorgio Chiellini’nin konumu sağlam görünüyor ve saha dışı kararlarda giderek daha merkezi bir rol üstlenebilir. Oyuncular cephesinde ise Vlahovic'in yanı sıra, Aston Villa'ya teklif sunmadan önce bir anlaşmaya varılmaya çalışılan Dibu Martinez ile ilgili görüşmelerde geri adım atılmayacak gibi görünüyor.