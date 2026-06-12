Juventus'ta Comolli'nin yerine Carnevali: Vlahovic için neler değişecek? Yeni durum

2026 yaz transfer döneminin resmi açılışına birkaç hafta kala Juventus, kulüp düzeyinde bir hamle yaptı: Genel Müdür Damien Comolli ile karşılıklı anlaşma yoluyla yollar ayrıldı; onun yerine Sassuolo'dan Giovanni Carnevali geldi. Bu, Bianconeri için önemli bir "transfer" oldu; kulüp, transfer piyasasındaki stratejilerinin değişip değişmeyeceğini ve değişecekse nasıl değişeceğini anlamaya çalışırken, deneyimli bir ismi kadrosuna kattı. Eski Juve yöneticisi, Carnevali'nin şimdi devralacağı bazı transfer işlemlerini başlatmıştı.