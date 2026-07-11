13 Pazartesi günü yapılacak sezon öncesi kampın başlamasına iki gün kala, Juventus’un transfer piyasası hâlâ çok, çok hareketli. En azından futbolcular açısından öyle; çünkü yönetim kadrosu açısından ise çok fazla hareketlilik yaşandı. Birkaç hafta içinde Juve, dilini değiştirdi; Damien Comolli ve François Modesto’nun Fransızcasından, Giovanni Carnevali ve Frederic Massara’nın İtalyancasına geçti. Bu isimler, Giorgio Chiellini ve Marco Ottolini ile birlikte tamamen İtalyanlardan oluşan bir yönetim ekibini tamamlıyor. Kulüp, John Elkann’ın önderliğinde, son yıllarda sayısız kez yaşanan bir dönüşüm daha gerçekleştirdi; bu durum, projenin şekillenmesi (ve sonuçların alınması) için kaçınılmaz olarak uzun bir süre gerektirecek.
Çeviri:
Juventus’ta Carnevali ve Spalletti, Comolli ve Giuntoli’nin yarattığı felaketlerin üstesinden gelmek için anlaşmaya vardı
Bugün Juventus’ta sanki iki ruh ve iki düşünce varmış gibi: Bir yanda, henüz göreve başlayan ve doğal olarak kulübün geleceği için çalışan Carnevali var. Diğer yanda ise hemen kazanmak isteyen ve aylardır Scudetto için hemen rekabet edebilecek bir “anında takım” kurmayı hayal eden Luciano Spalletti var. Ancak, hem kendisinin hem de takımın hatası sonucu Şampiyonlar Ligi’ne katılamamaları nedeniyle, Alisson, Bernardo Silva ve Lewandowski gibi oyunculardan oluşan bir takım kurma hayalleri gerçeklerle yüzleşmek zorunda kaldı; bu gerçeklik, UEFA ile imzalanan Uzlaşma Anlaşması’nda resmi olarak ifade buldu ve buna bağlı olarak bütçe kısıtlamaları da ortaya çıktı.
Bu nedenle Continassa’da bu iki görüş arasında tarihi bir uzlaşma gereklidir; Carnevali ve Spalletti’nin, engin deneyimleri ve Massara’nın gelişiyle pekiştirilen karşılıklı güven sayesinde – ki Toskanalı teknik direktör bunu takdir ediyor ve memnuniyetle karşılıyor – kesinlikle ulaşacakları bir mutabakat. Bu nedenle, Juventus’un şu ana kadar yaptığı tek resmi transfer olan Ekhator’da sadece genç oyuncular yer almayacak: yönetim, deneyim açısından da Spalletti’yi memnun etmeye çalışacak. Kendi adına ise teknik direktör, önceden öngördüğünden daha fazla sabır göstermek zorunda kalacak: Hazırlık kampında çalıştıracağı Juve, 1 Eylül’den itibaren göreceğimiz takımdan çok farklı olabilir.
Carnevali ve Massara’nın göreve çok yeni başlamış olmaları, bütçe kısıtlamaları ve Juve’nin transfer piyasasına çıkarmaya çalışması gereken çok, hem de çok fazla sayıda oyuncu (bazılarını elden çıkarmak için ise tam bir mucize gerekecek), “Vecchia Signora”nın transfer yapmadan önce her bir avroyu tek tek hesaplamasını kaçınılmaz kılıyor. Ve bu, önce Giuntoli’nin, ardından da Comolli’nin felaketle sonuçlanan yönetimlerinin miraslarından biridir; bu iki yönetici, vasat performans gösteren oyuncular için çılgın meblağlar harcamışlardır. Sonuç olarak Carnevali, gelecek için sabırla çalışmak zorundayken, Spalletti ise taraftarlar gibi her şeyi hemen elde etmeyi hayal ediyor: Juventus’un iyiliği için bir uzlaşma kaçınılmazdır.
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