Juventus’ta Carnevali ve Spalletti, Comolli ve Giuntoli’nin yarattığı felaketlerin üstesinden gelmek için anlaşmaya vardı

Bugün Juventus’ta sanki iki ruh ve iki düşünce varmış gibi: Bir yanda, henüz göreve başlayan ve doğal olarak kulübün geleceği için çalışan Carnevali var. Diğer yanda ise hemen kazanmak isteyen ve aylardır Scudetto için hemen rekabet edebilecek bir “anında takım” kurmayı hayal eden Luciano Spalletti var. Ancak, hem kendisinin hem de takımın hatası sonucu Şampiyonlar Ligi’ne katılamamaları nedeniyle, Alisson, Bernardo Silva ve Lewandowski gibi oyunculardan oluşan bir takım kurma hayalleri gerçeklerle yüzleşmek zorunda kaldı; bu gerçeklik, UEFA ile imzalanan Uzlaşma Anlaşması’nda resmi olarak ifade buldu ve buna bağlı olarak bütçe kısıtlamaları da ortaya çıktı.