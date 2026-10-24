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Carnevali Juventus 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Juventus’ta Carnevali’nin Spalletti’nin teknik direktörlük koltuğuna ilişkin sözlerinin arkasında ne var?

Juventus
L. Spalletti
Transfers
Serie A

Kulübün Juventus teknik direktörünün görevine ilişkin görüşü

Lazio karşısındaki ağır lig yenilgisi ile Avrupa Ligi'nde Rennes'le alınan 2-2'lik beraberlik arasında Giovanni Carnevali devreye girerek Luciano Spalletti hakkında şunları söyledi: "Hoca her zamanki gibi, çalışması gerektiğini biliyor. Teknik direktörlük koltuğu sallantıda ama Juventus gibi bir kulüpte iki kötü maç oynadığınızda değişikliklerin konuşulması da işin bir parçası. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz; o da sorunlu alanlar üzerinde çalışıyor".


Biraz görev gereği savunma, biraz da uyarı niteliği taşıyan Juventus CEO'sunun sözleri, Juventus'un üst yönetiminin teknik direktöre bakışını ve dolayısıyla stratejisini ortaya koyuyor. Continassa'da aylardır neredeyse bir mantra gibi tekrarlanan tek parola şu: istikrar. Bu, doğrudan John Elkann'dan gelen kesin bir talimat. Elkann, son yıllarda hem yönetimde hem de teknik direktörlük görevinde yapılan çok sayıda, hatta gereğinden fazla değişiklikten dolayı temkinli. Carnevali ve Massara'nın gelişi de bu amaçla düşünüldü ve planlandı: Önümüzdeki yıllarda kulüpte istikrar sağlamak. Aynı şey Spalletti'nin sözleşmesinin iki yıllığına uzatılması için de geçerli. Bunu Carnevali gelmeden önce bizzat Elkann istemişti.


  • GÜVEN

    Juventus'un niyeti, Spalletti ile yola devam etmek. Sezona, muhtemelen Continassa'da bile kimsenin bu kadar zor geçmesini beklemediği bir başlangıç yapıldı; yenilgiler, inanılmaz sayıda sakatlık ve kulüp içinden de yükselen pek çok tartışma yaşandı. Juventus, Elkann ve Carnevali'nin düşüncesi, Spalletti'ye güvenmeyi sürdürmek. En azından bu sezonun sonuna kadar. Ardından ortalık durulduğunda ve belki de gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde edilmişken durumu daha sakin biçimde değerlendirmek istiyorlar. Bu bağlamda Carnevali'ye göre Spalletti'nin muhtemelen ideal teknik direktör olmadığı sır değil. Juventus'un geleceği için CEO'nun başka isimleri düşündüğü, listenin başında da Simone Inzaghi'nin yer aldığı belirtiliyor.


  • UYARI

    Şimdilik Spalletti ile yola devam edilecek, ancak ilgililere bir uyarı var: "Juventus'un teknik direktörlük koltuğu ateşten gömlek". Bu da yeni tökezlemeler yaşanırsa "süreklilik" parolasıyla ilgili kesin görülen şeylerin bile sorgulanabileceği anlamına geliyor. Lecce, Genoa, Napoli, AZ Alkmaar ve Fiorentina maçları, Juventus'un içinde bulunduğu paradoksu ortaya koyuyor: Spalletti'nin geleceği şimdilik kulübün güveni ve sözleşmesi sayesinde güvence altında, ancak aradan önceki beş maç kötü geçerse her şey yeniden tartışmaya açılabilir. Hem de hızla.


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