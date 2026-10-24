Lazio karşısındaki ağır lig yenilgisi ile Avrupa Ligi'nde Rennes'le alınan 2-2'lik beraberlik arasında Giovanni Carnevali devreye girerek Luciano Spalletti hakkında şunları söyledi: "Hoca her zamanki gibi, çalışması gerektiğini biliyor. Teknik direktörlük koltuğu sallantıda ama Juventus gibi bir kulüpte iki kötü maç oynadığınızda değişikliklerin konuşulması da işin bir parçası. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz; o da sorunlu alanlar üzerinde çalışıyor".





Biraz görev gereği savunma, biraz da uyarı niteliği taşıyan Juventus CEO'sunun sözleri, Juventus'un üst yönetiminin teknik direktöre bakışını ve dolayısıyla stratejisini ortaya koyuyor. Continassa'da aylardır neredeyse bir mantra gibi tekrarlanan tek parola şu: istikrar. Bu, doğrudan John Elkann'dan gelen kesin bir talimat. Elkann, son yıllarda hem yönetimde hem de teknik direktörlük görevinde yapılan çok sayıda, hatta gereğinden fazla değişiklikten dolayı temkinli. Carnevali ve Massara'nın gelişi de bu amaçla düşünüldü ve planlandı: Önümüzdeki yıllarda kulüpte istikrar sağlamak. Aynı şey Spalletti'nin sözleşmesinin iki yıllığına uzatılması için de geçerli. Bunu Carnevali gelmeden önce bizzat Elkann istemişti.



