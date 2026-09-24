Spalletti, NEC ve Atalanta'ya karşı oynanan son iki maçta 3-4-2-1 ile 4-2-3-1 arasında gidip gelen farklı Juventus versiyonlarını denedi. Ancak İtalya'nın eski teknik direktörünün aklındaki fikir, gelecekte Kenan Yilidz'in de (uzun süredir eksik olan bir diğer isim) rahatlıkla dahil olabileceği kalıcı bir 4-3-3'e dönüş.

Cambiaso için ise gelecek, savunma kanatlarında olmayabilir; çünkü elindeki özellikle hücum kanatlarındaki oyuncuların özellikleri nedeniyle, onun yerine daha savunmacı ve daha sabit kalan futbolculara ihtiyaç duyuyor.

Pazartesi gününden itibaren, Continassa'nın kapıları yeniden açıldığında Cambiaso, orta sahanın iç oyuncusu olarak bir gelecek için de çalışmaya başlayacak. Zaman zaman ihtiyaç halinde üstlendiği bu rol, ancak teknik direktörün elindeki kadronun ihtiyaçları nedeniyle, onun kanatlara kıyasla çok daha fazla süre alabileceği bir pozisyon olabilir.