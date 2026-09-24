Atalanta karşısında alınan 2-0’lık galibiyet, Continassa’da yeniden ortamı sakinleştirdi; burada Luciano Spalletti’nin geleceğine dair söylentiler kısa sürede dağılırken yerini Juventus’un geleceğine yönelik planlamalara ve yeni fikirlere bıraktı.
Teknik adam, sezonun bu ilk 6 maçında hâlâ geride görünen birçok oyuncunun fiziksel durumunu toparlamaya çalışmak için milli arayı değerlendirecek, ancak her şeyden önce revirde bulunan uzun süreli sakatlardan en azından bazılarının yeniden kadroya dönmesini umuyor. Bunlar arasında dönüşe en yakın isim ise Andrea Cambiaso.