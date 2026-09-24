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Emanuele Tramacere
Çeviri:

Juventus'ta Cambiaso dönüşe hazır: Spalletti onun rolünü değiştirebilir

Juventus
A. Cambiaso
Transfers
Serie A

İtalyan oyuncu yeniden takımla birlikte çalışmalara başladı, peki onu nasıl bir gelecek bekliyor?

Atalanta karşısında alınan 2-0’lık galibiyet, Continassa’da yeniden ortamı sakinleştirdi; burada Luciano Spalletti’nin geleceğine dair söylentiler kısa sürede dağılırken yerini Juventus’un geleceğine yönelik planlamalara ve yeni fikirlere bıraktı.

Teknik adam, sezonun bu ilk 6 maçında hâlâ geride görünen birçok oyuncunun fiziksel durumunu toparlamaya çalışmak için milli arayı değerlendirecek, ancak her şeyden önce revirde bulunan uzun süreli sakatlardan en azından bazılarının yeniden kadroya dönmesini umuyor. Bunlar arasında dönüşe en yakın isim ise Andrea Cambiaso.


  • GRUP ÇALIŞMASI

    Dün ve bugün 2000 doğumlu kanat oyuncusu, geçen 31 Ağustos 2026'da oynanan Juventus-Parma maçında yaşadığı ayak bileği sakatlığının, yani ağrılı bir burkulmanın ardından nihayet yeniden takımla çalışmalara başladı. Önce kısmen antrenmanlara katılan oyuncu, daha sonra süreyi artırdı. Şu ana kadar Kalulu ve Celik'in yedeği olarak iki maçta yalnızca 31 dakika süre alabildi, ancak dönüşü Spalletti'ye onu başka bir rolde de değerlendirme imkanı verecek.

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  • YENİ ROL

    Spalletti, NEC ve Atalanta'ya karşı oynanan son iki maçta 3-4-2-1 ile 4-2-3-1 arasında gidip gelen farklı Juventus versiyonlarını denedi. Ancak İtalya'nın eski teknik direktörünün aklındaki fikir, gelecekte Kenan Yilidz'in de (uzun süredir eksik olan bir diğer isim) rahatlıkla dahil olabileceği kalıcı bir 4-3-3'e dönüş.

    Cambiaso için ise gelecek, savunma kanatlarında olmayabilir; çünkü elindeki özellikle hücum kanatlarındaki oyuncuların özellikleri nedeniyle, onun yerine daha savunmacı ve daha sabit kalan futbolculara ihtiyaç duyuyor.

    Pazartesi gününden itibaren, Continassa'nın kapıları yeniden açıldığında Cambiaso, orta sahanın iç oyuncusu olarak bir gelecek için de çalışmaya başlayacak. Zaman zaman ihtiyaç halinde üstlendiği bu rol, ancak teknik direktörün elindeki kadronun ihtiyaçları nedeniyle, onun kanatlara kıyasla çok daha fazla süre alabileceği bir pozisyon olabilir.



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