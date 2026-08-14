Juventus'ta büyük satış! Siyah-Beyazlılar, yıldız isimler Nico Gonzalez ve Teun Koopmeiners'i satış listesine koydu

Kadroda sadeleşmeye gitmek, teknik ekibin dengeli ve rekabetçi bir grup yapısını koruyabilmesi için büyük önem taşıyor. Ayrılıkların etkili şekilde yönetilmesi, transfer dönemi kapanmadan önce olası yeni takviyeler için hem yer hem de mali esneklik yaratacak.

Yönetim ekibi, kadroda geri planda kalan ve yüksek profilli birkaç oyuncunun geleceğini netleştirmek için aracı kişilerle yakın çalışıyor. Mali dengeyi sağlarken kadro kalitesini korumak, sportif direktörler için hassas bir görev.