Gleison Bremer, Juventus oyuncusu, bu akşamki Serie A'nın dördüncü haftasında Sassuolo ile oynanacak maç öncesinde DAZN'a konuştu: "İyi bir hafta geçirdik, iyi çalıştık. Hafta boyunca hocanın istediği her şeyi yaptık. Maçı biliyoruz: Sassuolo çok oynayan bir takım, onların hücum oyuncuları çok büyük potansiyele sahip, hızlılar, bu yüzden özellikle geçişlerde dikkatli olmalıyız."





Spalletti'nin sakatlığı ve Spalletti'nin sözleri hakkında: "Locatelli için üzgünüm, iyi bir çocuk, Juventus'u çok önemsiyor, ona en iyisini diliyorum - TuttoJuve.com'un aktardığına göre -. Ama hocanın söylediği doğru, sorumluluğu sadece bir oyuncuya yükleyemezsiniz, biz Juventus'uz ve 20-25 oyuncunun sorumluluğu hissetmesi gerekir, ama özellikle de sahada olan bizlerin."