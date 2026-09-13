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Bremer JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus'ta Bremer: "Locatelli için üzgünüm ama Spalletti haklı, biz 25 kişiyiz"

Juventus
Serie A
G. Bremer

Bugün Juventus kaptanı olan savunmacı, Sassuolo maçı öncesinde konuşuyor.

Gleison Bremer, Juventus oyuncusu, bu akşamki Serie A'nın dördüncü haftasında Sassuolo ile oynanacak maç öncesinde DAZN'a konuştu: "İyi bir hafta geçirdik, iyi çalıştık. Hafta boyunca hocanın istediği her şeyi yaptık. Maçı biliyoruz: Sassuolo çok oynayan bir takım, onların hücum oyuncuları çok büyük potansiyele sahip, hızlılar, bu yüzden özellikle geçişlerde dikkatli olmalıyız."


Spalletti'nin sakatlığı ve Spalletti'nin sözleri hakkında: "Locatelli için üzgünüm, iyi bir çocuk, Juventus'u çok önemsiyor, ona en iyisini diliyorum - TuttoJuve.com'un aktardığına göre -. Ama hocanın söylediği doğru, sorumluluğu sadece bir oyuncuya yükleyemezsiniz, biz Juventus'uz ve 20-25 oyuncunun sorumluluğu hissetmesi gerekir, ama özellikle de sahada olan bizlerin."

  • Son olarak, birkaç hafta öncesine kadar ayrılmanın eşiğinde olan ama şimdi ilk 11’de yer alan takım arkadaşları hakkında şöyle dedi: "Onlarla konuştum, özellikle Nico ve Douglas’la, önemli oyuncular, karakterleri var, güçlüler ve bu yıl yapmamız gereken şeyi yapmamıza yardımcı olacaklar".

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