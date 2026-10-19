Ortalık Juventus'ta karıştı. Evinde Lazio karşısında aldığı ağır yenilginin ardından, takımın liderlerinden Gleison Bremer'in takım arkadaşlarına yönelik sert çıkışıyla kirli çamaşırlar kameralar önünde döküldü. Brezilyalının bu çıkışı Luciano Spalletti tarafından da pek hoş karşılanmadı. Spalletti de gazetecilerin önünde ona yanıt verdi. İşte yaşananlar.
Juventus'ta Bremer ile Spalletti arasında gerilim: Savunmacı, "İnsanlar saklanıyor" diyerek tepki gösterdi. Teknik direktör ise "O da işin boğazına kadar içinde, düzgün konuşsun" dedi
Sahadaki en kötü oyunculardan biri olmasına rağmen soyunma odasının da temel direklerinden olan Brezilyalı savunmacı, Sky Sport mikrofonlarına şunları söylemişti: "Teknik direktör her yere yetişemiyorsa ve biz oyuncular da üzerimize düşeni yapmıyorsak mı? Söylediğin ilk konuda haklısın, teknik direktör talimatları veriyor ama sonuçta sahaya çıkan biziz. Ancak sahada 11 oyuncuyuz, ayrıca 5 değişiklik hakkımız var. Herkesi sırtımda taşıyamam. Konuşabilirim, yardımcı olabilirim ama herkesin karakteri farklı; benim de yapabileceklerimin bir sınırı var. Kiminin karakteri daha güçlü, kimininki daha zayıf. Islıkları duyup belki korkanlar da var. Birkaç yıl önceki Juventus'la kıyaslarsan durum farklı, bunun da etkisi var. Yanımda karakter eksikliği olan birileri bulunduğunu mu kastediyorum? Evet, evet, bunu söyledim ama gençleri suçlamıyorum. Herkesin karakteri farklı, yeni gelen çok oyuncu da var. İşler kötü gittiğinde biraz geri planda kalanlar oluyor".
Birkaç dakika sonra Spalletti de Sky ekranlarına çıktı. Kendisine eski Torino futbolcusunun sert sözleri aktarıldı. Spalletti şöyle yanıt verdi: "Bremer, yuhalamalardan saklananlar olduğunu mu söylüyor? Bremer cevap vermeli ve değerlendirme yapması da iyi olur. Ancak bugün tribünde olmama rağmen ben nasıl bu akşamki maçın içindeysem o da içinde. Önce bireysel olarak kendimizden söz etmeliyiz, takımdan söz etmeden önce. Kendi değerlendirmemde, bizi bu akşamki maça getiren süreci nasıl yönettiğime ilişkin önce kendime sorular sormalı ve yanıtlar bulmalıyım. Başka şeyleri suçlamak çok kolay olurdu. Bremer'in sözleri takımı sarsabilir mi? Elbette evet, ama o zaman ben de aynı şeyleri söyleyebilirim. Yine de Bremer bu performansın dışında değil, o da işin boğazına kadar içinde."
Spalletti, basın toplantısında ise şunları ekledi:
"Kimse yüzünü kurtarmadı; kimsenin başkaları hakkında konuşmaya hakkı yok. Kaptanın gelip konuşması ve sorumluluk alması hoşuma gidiyor ama doğru değerlendirmeler yapmak çok önemli. Yenilgiler kimseyi es geçmez, herkesi içine çeker. Herkesin yüzü asık, içinde de söküp atmak için çabalaması gereken bir sıkıntı var. Yenilgilerde hepimizin payı var, kimse kendini kurtarmadı."
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