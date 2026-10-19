Birkaç dakika sonra Spalletti de Sky ekranlarına çıktı. Kendisine eski Torino futbolcusunun sert sözleri aktarıldı. Spalletti şöyle yanıt verdi: "Bremer, yuhalamalardan saklananlar olduğunu mu söylüyor? Bremer cevap vermeli ve değerlendirme yapması da iyi olur. Ancak bugün tribünde olmama rağmen ben nasıl bu akşamki maçın içindeysem o da içinde. Önce bireysel olarak kendimizden söz etmeliyiz, takımdan söz etmeden önce. Kendi değerlendirmemde, bizi bu akşamki maça getiren süreci nasıl yönettiğime ilişkin önce kendime sorular sormalı ve yanıtlar bulmalıyım. Başka şeyleri suçlamak çok kolay olurdu. Bremer'in sözleri takımı sarsabilir mi? Elbette evet, ama o zaman ben de aynı şeyleri söyleyebilirim. Yine de Bremer bu performansın dışında değil, o da işin boğazına kadar içinde."





Spalletti, basın toplantısında ise şunları ekledi:





"Kimse yüzünü kurtarmadı; kimsenin başkaları hakkında konuşmaya hakkı yok. Kaptanın gelip konuşması ve sorumluluk alması hoşuma gidiyor ama doğru değerlendirmeler yapmak çok önemli. Yenilgiler kimseyi es geçmez, herkesi içine çeker. Herkesin yüzü asık, içinde de söküp atmak için çabalaması gereken bir sıkıntı var. Yenilgilerde hepimizin payı var, kimse kendini kurtarmadı."