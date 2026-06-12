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cm grafica spalletti comolli 2025
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus’ta Alisson konusunda Spalletti ile Comolli arasında Elkann’ın huzurunda yaşanan tartışma. Teknik direktörün yönetici eşine yönelik hoşnutsuzluğu

Juventus
L. Spalletti
Serie A

Juventus teknik direktörü ile artık eski Fransız genel müdür arasındaki son derece gergin ilişkiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor

Juventus'un genelmüdürlük görevinde Damien Comolli ile Giovanni Carnevali arasındaki görev değişimi, bugün kulübün olağanüstü yönetim kurulu toplantısında resmileştirilecek. Bu gelişmenin ardından, John Elkann'ın kulüp içinde bir kez daha köklü bir değişiklik yapmasına neden olan sebeplerle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.


Corriere della Sera, özellikle bir sezon süren sürtüşme ve gerginliğin ardından, artık eski CEO ile Luciano Spalletti arasındaki zoraki birarada yaşama durumuna ilişkin bazı perde arkasını aktarıyor. Teknik direktör, Comolli'yi 2025'teki felaket transfer döneminden sorumlu tutuyor; bu dönem Kolo Muani'nin peşinde geçip Openda ve David'in başarısız transferleriyle sonuçlanmıştı.Corriere'deyer alan habere göre, Ocak ayında Spalletti'nin bir forvet transferi talebinin karşılıksız kalması ve bunun yerine Vlahovic'in sözleşme yenileme görüşmelerinin durması, gerginliği daha da artırdı.


  • ALISSON KONUSUNDAKİ TARTIŞMA

    Bardağı taşıran son damla, Elkann'ın gözleri önünde yaşanan tartışma oldu; teknik direktör, Alisson transferini sonuçlandıramadığı için Comolli'yi suçladı: Transfer, Roma döneminden beri kaleciyi tanıyan teknikdirektörün kendisi tarafından ayarlanmıştı, ancak o durumda da transfer suya düştü. Ayrıca, yine Corriere della Sera'nın haberine göre, Spalletti, Comolli'nin Türk eşi Selinay Gurgenc'in müdahaleci tavırlarını başından beri hoş karşılamamıştı. Selinay Gurgenc, her maçtan önce saha kenarında bulunmakla kalmıyor, aynı zamanda stadyumun sadece oyunculara ayrılmış bölümlerine de giriyordu.


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  • TELEFON GÖRÜŞMESİ

    Tuttosport ise dün Elkann ile Spalletti arasında bir telefon görüşmesi yapıldığını bildiriyor. Torino merkezli spor gazetesine göre, Spalletti'yi doğrudan Elkann aramış, ona güven vermiş ve Giovanni Carnevali'nin arayacağını önceden haber vermiş. "Sana güveniyorum, yeni sezon bugün başlıyor": Görüşmenin ana mesajı bu olmuş.