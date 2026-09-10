France Football tarafından ana ödülün yanı sıra verilecek Ballon d'Or için 30 aday ve diğer ödüllerin adayları arasında, Serie A'da forma giyen sadece iki futbolcu bulunuyor: Inter kaptanı Lautaro Martinez (30 aday arasında) ve Kerim Alajbegović (en iyi genç oyuncu ödülü adayları arasında). Bir tarafta 1997 doğumlu Arjantinli, Scudetto şampiyonlukları, Dünya Kupası zaferi ve gol krallığı bulunan bir isim var; diğer tarafta ise Juventus'un genç yeteneği yer alıyor. O, şu ana kadar yalnızca potansiyel olarak önemli bir kariyerin temellerini atmış durumda. Juventus'ta performansıyla değerlendirmeye alınmaya yaklaşan başka hiçbir oyuncu yok.





Bu takdir göstergesi ve 2007 doğumlu oyuncunun Torino'ya gelirken ortaya koyduğu referanslar, Bosna formasıyla Dünya Kupası'nda sergilediği iyi performanslar da dahil olmak üzere, Juventus'un ve Luciano Spalletti'nin Alajbegović'e gözü kapalı şekilde yatırım yapmayı düşünmesi için yeterli olurdu. Torino'da, Juventus sportif direktörü Frederic Massara başta olmak üzere, zaten buna ikna olmamış değiller.



