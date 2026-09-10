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CM grafica Alajbegovic 16 9
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus'ta Alajbegovic ve diğer 10 isim: Bosnalı oyuncu, uluslararası perspektife sahip tek Juventuslu oyuncu

Juventus
K. Alajbegovic

Bosnalı oyuncu, Juventus'ta sahip olan tek futbolcu.

France Football tarafından ana ödülün yanı sıra verilecek Ballon d'Or için 30 aday ve diğer ödüllerin adayları arasında, Serie A'da forma giyen sadece iki futbolcu bulunuyor: Inter kaptanı Lautaro Martinez (30 aday arasında) ve Kerim Alajbegović (en iyi genç oyuncu ödülü adayları arasında). Bir tarafta 1997 doğumlu Arjantinli, Scudetto şampiyonlukları, Dünya Kupası zaferi ve gol krallığı bulunan bir isim var; diğer tarafta ise Juventus'un genç yeteneği yer alıyor. O, şu ana kadar yalnızca potansiyel olarak önemli bir kariyerin temellerini atmış durumda. Juventus'ta performansıyla değerlendirmeye alınmaya yaklaşan başka hiçbir oyuncu yok.


Bu takdir göstergesi ve 2007 doğumlu oyuncunun Torino'ya gelirken ortaya koyduğu referanslar, Bosna formasıyla Dünya Kupası'nda sergilediği iyi performanslar da dahil olmak üzere, Juventus'un ve Luciano Spalletti'nin Alajbegović'e gözü kapalı şekilde yatırım yapmayı düşünmesi için yeterli olurdu. Torino'da, Juventus sportif direktörü Frederic Massara başta olmak üzere, zaten buna ikna olmamış değiller.


  • Alajbegović şimdiye kadar takıma kademeli şekilde dahil edildi: Frosinone karşısında 90 dakika kulübede kaldı, Parma maçında sonradan oyuna girerek 33 dakika sahada kaldı ve Milan karşısında ilk 11'de başlayarak 64 dakika oynadı. Milan'a karşı Alajbegović ilk yarım saatte iyi bir performans sergiledi; soldan başlayıp içeri kat etti, ardından ise zaman ilerledikçe düşüş yaşadı ve yerini Boga'ya bıraktı.


    Yildiz'in kasım ayında dönecek olması ve Boga'nın da yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak sakatlığı da hesaba katıldığında, Juventus şu anda Alajbegović'e koşulsuz güven duymak zorunda; bunun birbirini tamamlayan iki nedeni var: ihtiyaç ve inanç. Çünkü France Football ödüllerinde dikkate alınan Serie A'daki yalnızca iki futbolcudan birini oynatmamak en azından tuhaf olurdu.


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  • Oyun kurmakta, pozisyon üretmekte ve gol bulmakta zorlanan bir Juventus'ta Alajbegović'in düzenli olarak süre bulması gerekiyor; hem mevcut durum hem de gelecek açısından. On sekiz yaşında olan (19'una 21 Eylül'de girecek) Bosnalı oyuncu, geçen sezon Salzburg formasıyla 44 maçta 13 gol attı; buna ek olarak milli takımda 14 maçta 2 gol kaydetti. Yıldız'ın yokluğunda da, Türk oyuncu yeniden takıma döndüğünde de, kazanan bir Juventus'u yeniden inşa etmede üzerine takımın kurulacağı temel taşlardan biri olmalı; o durumda iki yeteneği nasıl birlikte kullanacağının yolunu ve çözümlerini bulmak Spalletti'ye düşecek. Alajbegović ve Yıldız, Juventus'ta uluslararası perspektife sahip tek iki oyuncu: şu anda, Türk oyuncu yokken, Bosnalı isim bu açıdan tek başına öne çıkıyor.


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