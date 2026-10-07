Bu sabah Continassa'da Juventus cephesinde derin bir nefes alındı. İyi haberler, Kerim Alajbegovic'ten geldi; Bosna'nın İsveç ile oynadığı maçta gol attıktan sonra sağ uyluğundaki rahatsızlık nedeniyle oyundan alınmış, ardından Polonya maçını kaçırmıştı. Siyah-beyazlı 17 numara bugün bireysel antrenman yaptı ve pazar akşamı Serie A'nın 6. haftasında Cagliari deplasmanında oynanacak maç öncesinde yarından itibaren yeniden takımla çalışmalara dönebilir. Son günlerde Bosna teknik direktörü Barbarez de şu sözlerle güven vermişti: "Sadece kramptı ama sahayı terk etmek istemedi". Kontrol amaçlı yapılan testlerde bir sakatlığa rastlanmamıştı; bugün yapılan bireysel antrenman da bunu doğruladı.
Çeviri:
Juventus'ta Alajbegovic için iyi haberler. Nico Gonzalez, Lucumí ve Conceicao yok
CONCEICAO GELİYOR
Luciano Spalletti, uzun süredir sakat olanlar dışında, Nico Gonzalez ve Jhon Lucumí'den yararlanamadı; iki oyuncu da milli takımlarındaki görevlerinin ardından henüz geri dönmedi. Francisco Conceicao da yoktu; kötü hava koşulları nedeniyle uçuşlarda yaşanan gecikme buna neden oldu. Portekizli oyuncu bugün öğleden sonra Juventus'a katılacak.
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