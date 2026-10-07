Juventus'ta Alajbegovic için iyi haberler. Nico Gonzalez, Lucumí ve Conceicao yok

Bu sabah Continassa'da Juventus cephesinde derin bir nefes alındı. İyi haberler, Kerim Alajbegovic'ten geldi; Bosna'nın İsveç ile oynadığı maçta gol attıktan sonra sağ uyluğundaki rahatsızlık nedeniyle oyundan alınmış, ardından Polonya maçını kaçırmıştı. Siyah-beyazlı 17 numara bugün bireysel antrenman yaptı ve pazar akşamı Serie A'nın 6. haftasında Cagliari deplasmanında oynanacak maç öncesinde yarından itibaren yeniden takımla çalışmalara dönebilir. Son günlerde Bosna teknik direktörü Barbarez de şu sözlerle güven vermişti: "Sadece kramptı ama sahayı terk etmek istemedi". Kontrol amaçlı yapılan testlerde bir sakatlığa rastlanmamıştı; bugün yapılan bireysel antrenman da bunu doğruladı.



