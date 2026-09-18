Juventus'ta Alajbegovic, hangi konuda şimdiden Yildiz'dan daha güçlü: Spalletti onları birlikte oynatmayı başarabilecek mi?

Juventus'un NEC Nijmegen karşısında aldığı farklı galibiyet, siyah-beyazlılara Sassuolo karşısındaki sansasyonel yenilginin izlerini hafifletmek adına nefes aldırdı. Hollanda ekibi karşısındaki 5-0'lık galibiyet; Nico Gonzalez'in (hem de Grabara'nın asistiyle), Alajbegovic'in, Woltemade'nin, Celik'in ve Kolo Muani'nin katıldığı bir gol şöleni olsa da, doğal olarak temkinli değerlendirilmesi gerekiyor. NEC'nin cesur oyunu ve Dick Schreuder'in takımının teknik kapasitesinin çok yüksek olmaması, Luciano Spalletti ile Juventus'a ayaklarını yere sağlam basmaları gerektiğini hatırlatıyor. Yine de 90 dakika boyunca sergilenen olumlu yaklaşım ve özellikle Alajbegovic, Woltemade ve her şeyden önce Kolo Muani'nin gol yolunu bulmuş olması haneye yazılabilecek artılar arasında yer aldı.





Avrupa Ligi'ndeki ilk maçta alınan bu galibiyetin gerçek ağırlığına dair gerekli parantezi açtıktan sonra, dün akşam Allianz Stadium'da oynanan maçta bizi en çok etkileyen unsur Kerim Alajbegović'in performansı oldu. 18 yaşındaki Bosnalı oyuncu (üç gün sonra 19 yaşına girecek), bir gol attığı ve tribünlerden alkış alan bazı hareketlere imza attığı üst düzey bir performans sergiledi. Juventus taraftarından olduğu kadar, Alessandro Costacurta gibi Sky yorumcularından da övgü aldı: "Alajbegovic çok iyi bir oyuncuya dönüşüyor ve bunun altını çizmek istiyorum: çünkü bu çocuğun küçümsendiğini duyuyorum ama ben onun büyük bir geleceği olacağını söylüyorum". Alajbegovic'in performansı değerli çünkü tek seferlik değil, daha önceki iyi maçlarının devamı niteliğinde: Sassuolo karşısında da siyah-beyazlılarda geçer not alan az sayıdaki isimden biriydi; Frosinone karşısındaki ilk maçında 90 dakikayı kulübede geçirdikten sonra Milan ve Parma maçlarında da iyi oynamıştı.



