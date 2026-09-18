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Juventus Inside Alajbegovic Yildiz 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Juventus'ta Alajbegovic, hangi konuda şimdiden Yildiz'dan daha güçlü: Spalletti onları birlikte oynatmayı başarabilecek mi?

Juventus
FEATURES
Opinion
K. Alajbegovic
K. Yildiz

Alajbegovic’in NEC’deki performansı, Yıldız ile benzerlikleri ve farklılıklarını, ayrıca ikilinin nasıl birlikte var olabileceğini düşündürüyor

Juventus'un NEC Nijmegen karşısında aldığı farklı galibiyet, siyah-beyazlılara Sassuolo karşısındaki sansasyonel yenilginin izlerini hafifletmek adına nefes aldırdı. Hollanda ekibi karşısındaki 5-0'lık galibiyet; Nico Gonzalez'in (hem de Grabara'nın asistiyle), Alajbegovic'in, Woltemade'nin, Celik'in ve Kolo Muani'nin katıldığı bir gol şöleni olsa da, doğal olarak temkinli değerlendirilmesi gerekiyor. NEC'nin cesur oyunu ve Dick Schreuder'in takımının teknik kapasitesinin çok yüksek olmaması, Luciano Spalletti ile Juventus'a ayaklarını yere sağlam basmaları gerektiğini hatırlatıyor. Yine de 90 dakika boyunca sergilenen olumlu yaklaşım ve özellikle Alajbegovic, Woltemade ve her şeyden önce Kolo Muani'nin gol yolunu bulmuş olması haneye yazılabilecek artılar arasında yer aldı.


Avrupa Ligi'ndeki ilk maçta alınan bu galibiyetin gerçek ağırlığına dair gerekli parantezi açtıktan sonra, dün akşam Allianz Stadium'da oynanan maçta bizi en çok etkileyen unsur Kerim Alajbegović'in performansı oldu. 18 yaşındaki Bosnalı oyuncu (üç gün sonra 19 yaşına girecek), bir gol attığı ve tribünlerden alkış alan bazı hareketlere imza attığı üst düzey bir performans sergiledi. Juventus taraftarından olduğu kadar, Alessandro Costacurta gibi Sky yorumcularından da övgü aldı: "Alajbegovic çok iyi bir oyuncuya dönüşüyor ve bunun altını çizmek istiyorum: çünkü bu çocuğun küçümsendiğini duyuyorum ama ben onun büyük bir geleceği olacağını söylüyorum". Alajbegovic'in performansı değerli çünkü tek seferlik değil, daha önceki iyi maçlarının devamı niteliğinde: Sassuolo karşısında da siyah-beyazlılarda geçer not alan az sayıdaki isimden biriydi; Frosinone karşısındaki ilk maçında 90 dakikayı kulübede geçirdikten sonra Milan ve Parma maçlarında da iyi oynamıştı.


  • ALAJBEGOVIC ve Yıldız

    Frosinone maçında sahada ise Kenan Yıldız vardı ve tam da o karşılaşmada sakatlandı. Türk oyuncu düşünüldüğünde ve Alajbegovic'in dün oynadığı maç da göz önüne alındığında, ikisinin nasıl birlikte oynayabileceğini şimdiden düşünmek doğal; 10 numara kasım ayının başında yeniden takıma döndüğünde bu konu daha da önem kazanacak. Nitekim 17 numara da şu anda tam olarak Yıldız'ın genelde oynadığı bölgede kendine yer buluyor: soldan başlıyor, sonra içe kat ediyor. Elbette bu tür kadro bolluğu kaynaklı sorunlar, tüm takımlar ve tüm teknik direktörler için memnuniyet vericidir: onları birlikte oynatacak çözümü bulma keyfi ve sorumluluğu Spalletti'ye düşecek.


    Bu arada, Yıldız ile Alajbegovic arasındaki sahadaki pozisyon benzerliklerinin yanı sıra, Boşnak oyuncunun Juventus'taki ilk maçları iki oyuncu arasındaki farkları da görmemizi sağlıyor. Yıldız'a kıyasla Alajbegovic, kısa mesafedeki patlayıcılıkta ve güçte daha geride; Yıldız'a göre Alajbegovic daha sık başı dik oynuyor ve oyunu uzun mesafede daha iyi görüyor gibi duruyor; bunu da Juventus'un NEC ile oynadığı maçta kazanılan penaltı pozisyonunda Nico Gonzalez'e attığı son derece isabetli ara pas gösteriyor. Bu, Yıldız'ın nadiren denediği bir pas türü; çünkü Yıldız daha çok başı önde hızlanıp ardından çizgiye inerek topu geriye çıkarıp asist yapmaya yatkın. Kısacası, ikisinin benzer özellikleri var ama belirgin farkları da bulunuyor. Onları birlikte oynatmayı bilen bir teknik adamla, özelliklerinin birbirini tamamlayan yönleri öne çıkarılıp benzer tarafları törpülenirse, Juventus'un geleceği parlak olabilir.





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