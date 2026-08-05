Luciano Spalletti, Juventus teknik direktörü olarak, Hong Kong'da Chelsea karşısında 1-0 kazanılan hazırlık maçının ardından Sky Sport mikrofonlarına konuştu. Juventus bu sezon öncesi dönemde gol yememeyi sürdürüyor: Basel-Juventus 0-0, Standard Liege-Juventus 0-1 ve Juventus-Nice 2-0'ın ardından bugün de kalesini gole kapattı.
Çeviri:
Juventus, Spalletti: "Zhegrova iyi, ama gol yetmez. Gol yememek mi? Ağustos futbolu. David'in oyundan alınması..."
MAÇ
"Bunlar, sonra size kat ettiğiniz yolu anlatan testler. Maç boyunca, gerek ceza sahası sınırında baskı gördüğümüz anlarda gerekse yeniden çıkarken her zaman takım olarak kalmamız hoşuma gitti. Çok iyi fırsatlar yarattık ve daha fazlasını da yapabilirdik. Yaklaşımımız her zaman kompakt kalmaya ve maçın her anında yapılması gerekeni hep birlikte sahaya yansıtmaya dayalıydı. Çok hareketli ve her zaman topa yakın bir takım gördüm".
ZHEGROVA
"Bir gol atmak elbette herkesi mutlu eder ama tek başına yeterli olmaz. Aynı şekilde, maçın geri kalan doksan dakikasında takıma gereken desteği vermiyorsanız bir asist ya da bir gol de yeterli değildir. Bir golü bir dakikada atarsınız, oysa maç doksan altı dakika sürer: Asıl önemli olan, karşılaşmanın tamamındaki yaklaşımınızdır. O iyi iş çıkardı. Doğru, bazı zamanlarda oyunun devamlılığını sağlayabileceği birkaç top kaybı yaşadı ama kalitesini gösterdi. Top ayağındayken peşine iki ya da üç savunmacıyı takabiliyor, ayrıca şut kalitesini de ortaya koydu. Mesele, tüm bunları daha önce sözünü ettiğim o kutunun içine yeniden koymak, maçı doldurmak ve takımın gelişmesini sağlamak. Sonrasında ise kimi bir hareketle, kimi de başka bir şekilde katkı verir".
KELLY
"Örneğin Kelly de oyunun yönünü iki kez değiştirdi: bunlar asist olarak görünmüyor ama önemli oyunlardı. Hücumu iyi kurdu ve rakip takımın tamamını yeniden ceza sahası çizgisine kadar getiren iki ara pası buldu, bize de nefes alma imkânı tanıdı. Bu seviyedeki takımlara karşı sadece savunmayı düşünürseniz, maçı sonuna kadar götüremezsiniz. Gol atmak için hücum etmeli, pres yapmalı, oynamalısınız. Futbolcu olmak gerekir. Futbol oynayan biri değil, futbolcu".
CHELSEA
"Chelsea her şeyi yapabiliyor: geriden oyun kurabiliyor, son vuruşları yapabiliyor ve ritim ile hız açısından maça büyük ivme kazandırabiliyor - TuttoJuve.com'un aktardığına göre -. Mutlak üst düzey bir takım ve tam da bu nedenle bizim için bu tür durumlar karşısında boyun eğmemek önemliydi".
TRANSFER PİYASASI
"Bu konular hakkında konuşmak için en doğru kişi ben değilim. Kulüp çaba gösteriyor ve aynı fikirler doğrultusunda hareket ediyoruz".
Yenilen gol sayısı sıfır
"Ağustos futbolu bu, çok sayıda oyuncu değişikliği oluyor. Çok sayıda değişiklik yaptık çünkü bana göre bunu hak eden iki genç oyuncuya süre vermek istedim. David’in ise yaklaşık yarım saat oynaması gerekiyordu. Sonunda onu maçın sonunu bekletmek yerine doğrudan maçın içine sokmayı tercih ettim. Sonrasında, eğer son 15 dakikada ona fazla süre oynatma riski ortaya çıkarsa, yeniden oyundan alınır. Bunlar sezonun bu döneminde normal durumlardır ve bir şekilde ya da başka bir şekilde yönetilebilirler".
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