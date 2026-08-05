"Bir gol atmak elbette herkesi mutlu eder ama tek başına yeterli olmaz. Aynı şekilde, maçın geri kalan doksan dakikasında takıma gereken desteği vermiyorsanız bir asist ya da bir gol de yeterli değildir. Bir golü bir dakikada atarsınız, oysa maç doksan altı dakika sürer: Asıl önemli olan, karşılaşmanın tamamındaki yaklaşımınızdır. O iyi iş çıkardı. Doğru, bazı zamanlarda oyunun devamlılığını sağlayabileceği birkaç top kaybı yaşadı ama kalitesini gösterdi. Top ayağındayken peşine iki ya da üç savunmacıyı takabiliyor, ayrıca şut kalitesini de ortaya koydu. Mesele, tüm bunları daha önce sözünü ettiğim o kutunun içine yeniden koymak, maçı doldurmak ve takımın gelişmesini sağlamak. Sonrasında ise kimi bir hareketle, kimi de başka bir şekilde katkı verir".