Goal.com
Canlı
FBL-EUR-C1-JUVENTUS-SPORTING CPAFP

Çeviri:

Juventus, Spalletti Yıldız hakkında: "Futbolun yeni prensi, kapı komşumuzun oğlu"

Teknik direktör, artık en iyi oyuncusunun mutlak değerine ikna olmuş durumda

Bugün Corriere dello Sport gazetesinde yayınlanan röportajda Ivan Zazzaroni, Juventus'un 10 numaralı oyuncusu Kenan Yıldız ile yaptığı görüşmeyi anlattı; Yıldız ise ona, teknik direktör Luciano Spalletti ile kısa süre önce yaptığı konuşmayı anlatmıştı. 

  • SPALLETTI'NİN GÖREVİ

    Z: "Seninle buluşmadan önce Spalletti ile biraz sohbet ettim. Sana hayran ve bunu hiç saklamıyor; senin markajdan kaçan bir oyuncu olduğunu ve her gün kafana yeni bir şeyler kattığını söylüyor. Doğum gününde hepiniz ona sarıldığınızda, senin onun kafasını okşamanı çok komik bulmuş." 

    Y: "Dokunması hoştu. (gülümsüyor, ed.) O harika bir teknik direktör ve özel bir adam, duygusal bir adam."
    Z: "Seni nasıl tanımladı biliyor musun?"

    Y: "Hayır, nasıl?" Z: "Futbolun yeni prensi,
    kapı komşusu olan çocuk." 

  • YILDIZ'IN SEZONU

    Yıldız, Mart ayında şimdiden "double-double" rakamlarına ulaştı: Tüm turnuvalarda 39 maçta 10 gol ve 10 asist. Bunların dağılımı şöyle: Serie A'da 9 gol ve 7 asist, Şampiyonlar Ligi'nde 1 gol ve 3 asist. Bu performansları sayesinde sözleşmesi 2030'a kadar uzatıldı ve Haziran ayından itibaren kadrodaki en yüksek maaş olan yıllık 7 milyon avro almaya hak kazandı. 

Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
0