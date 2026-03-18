Çeviri:
Juventus, Spalletti Yıldız hakkında: "Futbolun yeni prensi, kapı komşumuzun oğlu"
SPALLETTI'NİN GÖREVİ
Z: "Seninle buluşmadan önce Spalletti ile biraz sohbet ettim. Sana hayran ve bunu hiç saklamıyor; senin markajdan kaçan bir oyuncu olduğunu ve her gün kafana yeni bir şeyler kattığını söylüyor. Doğum gününde hepiniz ona sarıldığınızda, senin onun kafasını okşamanı çok komik bulmuş."
Y: "Dokunması hoştu. (gülümsüyor, ed.) O harika bir teknik direktör ve özel bir adam, duygusal bir adam."
Z: "Seni nasıl tanımladı biliyor musun?"
Y: "Hayır, nasıl?" Z: "Futbolun yeni prensi,
kapı komşusu olan çocuk."
YILDIZ'IN SEZONU
Yıldız, Mart ayında şimdiden "double-double" rakamlarına ulaştı: Tüm turnuvalarda 39 maçta 10 gol ve 10 asist. Bunların dağılımı şöyle: Serie A'da 9 gol ve 7 asist, Şampiyonlar Ligi'nde 1 gol ve 3 asist. Bu performansları sayesinde sözleşmesi 2030'a kadar uzatıldı ve Haziran ayından itibaren kadrodaki en yüksek maaş olan yıllık 7 milyon avro almaya hak kazandı.