Juventus-Spalletti, yenileme için sadece imza eksik: tüm detaylar

Juventus teknik direktörünün sözleşmesinin uzatılması için son aşamaya gelindi.

Juventus, Luciano Spalletti'nin liderliğinde birlikte inşa edilecek geleceğe iyimser bakıyor.

Aslında, Certaldo doğumlu teknik direktörün Juventus ile sözleşmesinin uzatılması konusunda son aşamaya gelinmiş durumda. Inter, Roma ve Napoli gibi takımlarda görev yapmış olan teknik direktör, 30 Ekim'den bu yana Vecchia Signora'nın teknik direktörlüğünü yürütüyor ve sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecekti.

Ancak haftalardır, taraflar arasındaki evliliğin devam edeceği kesinleşmiş gibi görünüyor ve Spalletti'nin imzası da yakında gelecek gibi görünüyor.

  • SADECE İMZA KALDI

    Juventus, bazı sonuçlar - özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performans ve ligde dördüncü sıraya yükselme çabaları - biraz hayal kırıklığı yaratmış olsa da, Luciano Spalletti ile sözleşmeyi yenilemek konusunda her zaman büyük bir istek göstermiştir.

    Her halükarda, Juventus yönetimi Spalletti'nin bu takım için doğru kişi olduğuna her zaman inanmış ve şimdi sözleşmenin uzatılması konusunda bir anlaşma sağlanmak üzere: Matteo Moretto'nun Fabrizio Romano'nun İtalyanca YouTube kanalında yayınladığı bir videoda bildirdiği gibi, taraflar arasında sözleşmenin uzatılması konusunda neredeyse tüm detaylar belirlenmiş durumda. Sadece imzalar eksik, ardından bu yeni Juventus döneminin resmiyet kazanması için gerekli süreç başlatılacak.

  • NE EKSİK

    Peki ne eksik?

    Moretto, Luciano Spalletti'nin Juventus ile 30 Haziran 2027'ye kadar yıllık sözleşme imzalamayı (bir sezon daha uzatma opsiyonuyla) veya doğrudan iki yıllık sözleşme imzalamayı karar vermesi gerektiğini bildiriyor.

    Son ayrıntılar üzerinde çalışılıyor, ancak Spalletti'nin geleceği yine siyah-beyazlıların renklerinde olacak.

  • JUVE'NİN PLANLARI

    Juventus - 7 milyon euro (6 milyon artı kolayca ulaşılabilir bir bonus) yıllık ücret ve 2027-28 için aynı rakamlarda opsiyon ya da doğrudan yıllık 5 milyon avroluk iki yıllık bir sözleşme arasında tereddüt ediyor. Spalletti'ye kendi imajına ve benzerliğine uygun, yetkin bir takım sunmayı planlıyor, ancak bununiçin Juventus'un bir sonraki UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başarması çok önemli. Eğer bu gerçekleşirse, Juventus'un Avrupa'nın en üst düzey turnuvasına katılamaması durumunda olacağına kıyasla, belli bir düzeyde bir bütçe, yatırımlar ve hedefler olacağı açıktır.

