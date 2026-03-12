Juventus-Spalletti, yenileme için sadece imza eksik: tüm detaylar

Juventus, Luciano Spalletti'nin liderliğinde birlikte inşa edilecek geleceğe iyimser bakıyor.

Aslında, Certaldo doğumlu teknik direktörün Juventus ile sözleşmesinin uzatılması konusunda son aşamaya gelinmiş durumda. Inter, Roma ve Napoli gibi takımlarda görev yapmış olan teknik direktör, 30 Ekim'den bu yana Vecchia Signora'nın teknik direktörlüğünü yürütüyor ve sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecekti.

Ancak haftalardır, taraflar arasındaki evliliğin devam edeceği kesinleşmiş gibi görünüyor ve Spalletti'nin imzası da yakında gelecek gibi görünüyor.