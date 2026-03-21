Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti, Serie A'nın 30. haftasında Sassuolo ile oynanacak iç saha maçı öncesinde DAZN'e konuştu: "Evet, böylesine güzel bir stadyumda ve tüm bu sevgiyle, mesleğimizin en güzel anlarını yaşıyoruz."
Çeviri:
Juventus, Spalletti: "Vlahovic sahaya çıkacak mı? İkinci yarıda buna gerek olup olmadığını görmek gerekecek. Boga kendine özgü oyun stilini sergiledi"
TUZAKLAR
"Sassuolo'nun teknik direktörü tarafından oluşturulmuş bir takım; ne istediğini çok iyi biliyor. Topu geri kazandıkları anlarda en güçlü takımlardan biri: düzenli oynamamız gerekiyor, ancak gol atmak için de hücum etmeliyiz. Önleyici müdahalelerde çok iyiler, bu yüzden biraz risk almamız gerekecek. Onları tanıdıkça risk de azalıyor."
Ardından, Boga'nın performansını ve oyun stilini şöyle anlattı: "Harika bir performans sergiliyor, hemen kendine özgü özelliği olan müthiş hızlanma ve dar alanlardaki tekniğini gösterdi. Herkes bana onun orta sahada hiç oynamadığını söylüyordu, ama sonra çok başarılı oldu. Her zaman boşluk buluyor ve takıma uyum sağlaması gerekse de onu iyi bir şekilde oyuna dahil etmek gerekiyor."
VLAHOVIC
Son olarak Spalletti, Vlahovic'in sahaya dönme olasılığından bahsederek sözlerini noktaladı; bu, sadece birkaç dakikalığına olsa bile: "Bazı dönemlerde forvetimiz yoktu, bugün ise yedek kulübesinde 4 forvetimiz var: İkinci yarıda neye ihtiyaç duyulacağını göreceğiz."