Udine'de, ligin 29. haftasında Udinese'yi 1-0 mağlup eden Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti ile Sky yorumcusu Giancarlo Marocchi arasında ilginç bir atışma yaşandı. Tartışmanın konusu, Juventus oyuncusu Andrea Cambiaso'nun performansıydı.
Juventus, Spalletti ve Marocchi ile Cambiaso konusunda yaşanan küçük tartışma: "Eğer sana kulak verirse, bir daha oynamaz"
ESPRİ
Sky'daki maç sonrası programında Marocchi şöyle sordu: "Cambiaso sahada sürekli hareket halinde. Rakiplere yarattığı sorunlar mı, yoksa teknik direktöre yarattığı sorunlar mı daha fazla?"
Spalletti şöyle cevap verdi: "Saha içinde dolaşmazsa artık oynamaz. Senin sözünü dinlerse artık oynamaz. Saha içinde dolaşması onun yararına, çünkü orta saha oyuncusu olarak çok iyi."
CAMBIASO SEZONU
Cambiaso şu ana kadar ligde 27 maça çıktı, 3 gol attı ve 3 asist yaptı. Buna Şampiyonlar Ligi'nde 9 maç ve 1 asist ile İtalya Kupası'nda 2 maç eklenince, toplamda 38 maç, 3 gol ve 4 asist ortaya çıkıyor.
