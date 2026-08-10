"Inter yenilgisi mi? Biraz da bizim payımız vardı, o tavrı bir daha görmek istemiyorum. Bunu iyi analiz ettik, 24 saat birlikte olunca bunu yapma imkanı oluyor: yaşananların nedenlerine derinlemesine indik, yorgunluklar fazla olsa da her zaman daha iyi şeyler görmeyi ve zaman geçtikçe uyumun artmasını bekliyorum".