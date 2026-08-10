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Spalletti JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus, Spalletti: "Transfer, hazırlık maçlarından önce sahip olduğumuz fikirler aynı. Palermo karşısında Perin oynayacak"

Juventus
L. Spalletti

Juventus Teknik Direktörü’nün, yarın Perth’te Palermo ile oynanacak hazırlık maçı öncesindeki açıklamaları

Luciano Spalletti, Juventus teknik direktörü olarak, yarın Avustralya'nın Perth kentinde İtalya saatiyle 12.00'de oynanacak Palermo hazırlık maçı öncesinde Sky mikrofonlarına konuştu. Sahadan transfere, Juventus teknik direktörünün açıklamaları.


Palermo teknik direktörü Filippo Inzaghi ve Palermo hakkında: "Futbolculuğunda olduğu gibi üst düzey bir teknik direktör olacak. Elindekileri iyi kullanmayı bilen, mümkün olan en fazlasını almaya çalışan bir insan. Palermo'nun Serie A tecrübesi olan çok sayıda oyuncusu var, zor bir maç olacak".

  • “Yeniden görmek istemediğim bir tavır”

    "Inter yenilgisi mi? Biraz da bizim payımız vardı, o tavrı bir daha görmek istemiyorum. Bunu iyi analiz ettik, 24 saat birlikte olunca bunu yapma imkanı oluyor: yaşananların nedenlerine derinlemesine indik, yorgunluklar fazla olsa da her zaman daha iyi şeyler görmeyi ve zaman geçtikçe uyumun artmasını bekliyorum".

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  • GATTI

    "Gatti maça ilk 11’de başlamayacak, adalesinde yorgunluk var. Sonrasında maçın gidişatına göre bakılacak ama bu, 20 dakika ya da yarım saat üzerinden yapılacak bir değerlendirme olacak."


  • Transfer piyasası

    “Transfer konusunda başta hangi fikirlere sahipsek hâlâ aynı fikirlerdeyiz, bu maçlardan sonra da düşüncelerimiz değişmedi. Kendi yolumuzda ilerliyoruz.”


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  • Di Gregorio ve Perin

    "Di Gregorio ilk yarıda övgüyü hak eden kurtarışlar yaptı, ardından ikinci golde şanssızdı. Palermo'ya karşı planlandığı gibi Perin oynayacak. Chelsea'ye karşı birer devre oynadılar, ardından Di Gregorio Inter'e karşı 90 dakika, Perin de Palermo'ya karşı 90 dakika oynadı".


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