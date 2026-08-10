Luciano Spalletti, Juventus teknik direktörü olarak, yarın Avustralya'nın Perth kentinde İtalya saatiyle 12.00'de oynanacak Palermo hazırlık maçı öncesinde Sky mikrofonlarına konuştu. Sahadan transfere, Juventus teknik direktörünün açıklamaları.
Palermo teknik direktörü Filippo Inzaghi ve Palermo hakkında: "Futbolculuğunda olduğu gibi üst düzey bir teknik direktör olacak. Elindekileri iyi kullanmayı bilen, mümkün olan en fazlasını almaya çalışan bir insan. Palermo'nun Serie A tecrübesi olan çok sayıda oyuncusu var, zor bir maç olacak".