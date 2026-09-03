Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Sportmediast'e özel açıklamalarda bulundu: "Futbolun ruhunda bir yolculuğa çıktım, heyecan veren ve hayal kurmak isteyen şehirlerde görev yaptım. Burada, Juventus'ta büyük bir sorumluluk hissediyorum, arkamızda çok önemli bir tarih var. Hangi yöne dönerseniz dönün, duvarlarda Altın Toplar, şampiyonluklar ve kupalar görüyorsunuz. Bu kulübün içinde herkes o seviyeye dönmek istiyor ama atılması gereken bazı adımlar var. Yeniden sahadaki futboldan, takım karakterinden ve bunu yapmanıza imkân tanıyacak bir potansiyelden başlamak gerekiyor. Son yıllarda diğerleriyle kıyaslandığında biraz geride kaldık".
Çeviri:
Juventus, Spalletti: "Sınırlamalara rağmen 9 yeni futbolcuyla takımın seviyesi yükseldi. Yıldız, Lautaro ve Malen'den daha güçlü"
ŞAMPİYONLAR LİGİ: 4 YER İÇİN 7 TAKIM
“Ne ukala görünmek ne de sınırlar yaratmak istiyorum, çok gerçekçi olmak istiyorum. Basın toplantısında şunu söyledim: ‘İlk 8 sıranın bir sıralamasını yapmayı deneyin, o zaman bazı önemli takımları Şampiyonlar Ligi sıralamasının dışında bırakmak zorunda kalacaksınız.’ Değerleri ve bir önceki sezondan lige taşıdıkları geçmişin yanı sıra kadro potansiyelleri ve yaptıkları önemli transferler itibarıyla çok önemli ve üst düzey 7 takım var. Bizim açımızdan ise her gün kendimizi geliştirmeyi düşünmeli, bugün itibarıyla çok ama çok uzak olan hedeflere yaklaşmaya çalışmalıyız. Her gün farklı bir şey yapmak için çaba göstermeli, emek vermeli ve motivasyon aramalıyız. Ancak bu şekilde zafere götüren sürece talip olunabilir.”
Kısıtlamalara rağmen iyi bir transfer dönemi
"Suçu başkalarına atmak ya da dikkati daha fazla üzerimize çekmek istemiyorum. Inter güçlü bir takım ve bunu gösterdi. Güçlenmek için doğru bir transfer dönemi geçirdikten sonra yeniden kazanabilecek durumda. Diğerleri sonradan yetişmeye çalıştı, onlar ise transferi daha önce tamamlama payına sahip olduktan sonra orada bekliyordu. Biz ise kısıtlamalara rağmen fırsat doğan bazı durumlara dahil olmak zorunda kaldık ve 9 yeni oyuncuyu kadromuza kattık. Oynadıkları futbol seviyesi ve geldikleri ligler düşünüldüğünde, yeni transferlerimizin takıma uyum sağlaması kolay olabilir. Bize rekabet ve kalite katabilirler".
YILDIZ, Serie A’nın en güçlü oyuncusu
"Malen mi? Kesinlikle pek çok kişide merak uyandıran bir futbolcu. Attığı gollerin yanı sıra boş alanı 30 kez güç ve adım sıklığıyla zorluyor, güçlü bir futbolcu. Sonra başka çok güçlü isimler de var. Bizde bence en güçlüsü olan Yildiz var. Inter'i çalıştırdığım dönemde Lautaro daha bir çocuktu ama o zaman bile tüm özelliklerini gösteriyordu. Napoli'de Di Lorenzo'yu çalıştırdım, var olan en güçlü oyunculardan biri. Nico Paz da bize özelliklerini gösterdi... çok sayıda güçlü futbolcu var".
Üst düzey Avrupa Ligi
“Bu çok üst düzey bir organizasyon. Farkı, ne kadar gelişebildiğiniz ve yüksek seviyede kalabildiğiniz belirliyor. Milli takım arasından önce 22 günde 9 maç oynayacağız. Dengeye ihtiyacımız olacak ve ligde ve Avrupa Ligi’nde üst sıraları hedefleyen bir futbol oynayabilmek için 22 oyuncuyu dönüşümlü kullanmayı başarmamız gerekecek. Kolay olmayacak. UEFA ile yapılan settlement agreement, çok geniş bir kadroya sahip olmamıza izin vermiyor. Bizi UEFA listesi dışında 5 oyuncu bırakmak zorunda bırakan bazı kısıtlamalarımız var, bu da geceleri uykumu kaçıran bir tercih oldu.”
Woltamade bir bitiriciye dönüşmeli
"Sarr, orta sahamızın özelliklerini tamamlıyor; Thuram'ın bizi alıştırdığı geçişlerin yerini alacak. Sarr, pas oyununu rakip savunma hattına uzun koşularla atak etmeyle birleştiriyor, ama aynı zamanda ikiye birlerde geri de gelebiliyor. Sahanın her köşesini biliyor ve onları iyi kapatıyor. Premier League'in fizik güç, koşu ve düşünce hızı üzerine kurulu futbolunu da beraberinde getiriyor. Takımımızı daha üst bir seviyeye taşıyacak. Woltemade mi? Aradığımız fiziksel profile sahip isim o. Tam olarak bir bitirici değil, ama istese de istemese de buna dönüşmek zorunda. Hücumda bir pivot olmalı, buna da pas oyununu ekleyecek. Esnek, hafif, yumuşak ve bu, o fiziksel yapıyla şaşırtıyor. Orta sahada da oynadı ve yatayda da dikeyde de pas kanalları oluşturmayı biliyor. Bize yeni çözümler sunacak. Çok iyi bir çocuk, herkese gülümsüyor, antrenmanlarda onunla birlikte olmak çok güzel".
Takım seviyesinin yükselmesi
“Direktörlerin çalışması önemliydi; 9 yeni futbolcu geldi. Scout ekibinin hedefinde olan isimleri kadromuza kattık ve bu haftalarda ortaya çıkan transfer fırsatlarına da dahil olduk. Tüm bu unsurlar ve bu çalışma sayesinde takımın seviyesi kesinlikle yükseldi.”
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