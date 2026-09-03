"Sarr, orta sahamızın özelliklerini tamamlıyor; Thuram'ın bizi alıştırdığı geçişlerin yerini alacak. Sarr, pas oyununu rakip savunma hattına uzun koşularla atak etmeyle birleştiriyor, ama aynı zamanda ikiye birlerde geri de gelebiliyor. Sahanın her köşesini biliyor ve onları iyi kapatıyor. Premier League'in fizik güç, koşu ve düşünce hızı üzerine kurulu futbolunu da beraberinde getiriyor. Takımımızı daha üst bir seviyeye taşıyacak. Woltemade mi? Aradığımız fiziksel profile sahip isim o. Tam olarak bir bitirici değil, ama istese de istemese de buna dönüşmek zorunda. Hücumda bir pivot olmalı, buna da pas oyununu ekleyecek. Esnek, hafif, yumuşak ve bu, o fiziksel yapıyla şaşırtıyor. Orta sahada da oynadı ve yatayda da dikeyde de pas kanalları oluşturmayı biliyor. Bize yeni çözümler sunacak. Çok iyi bir çocuk, herkese gülümsüyor, antrenmanlarda onunla birlikte olmak çok güzel".