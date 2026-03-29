Juventus, Spalletti'nin vazgeçilmezler listesi: mevcut kadrodaki satılamaz oyuncular, transfer hedefleri

Luciano Spalletti'ye kalsaydı, yakın gelecekte yeniden şampiyonluğa ulaşmak isteyen bir Juventus'un zaman makinesine mevcut kadrodan sadece dokuz oyuncu binecekti. Bunlar, Certaldo'lu teknik direktörün "vazgeçilmezleri": mevcut kaleciler, iki savunma oyuncusu, dört orta saha oyuncusu ve üç forvetten hiçbiri.





Sırasıyla Gleison Bremer, Pierre Kalulu, Andrea Cambiaso, Manuel Locatelli, Khephren Thuram, Weston McKennie, Francisco Conceição, Dusan Vlajovic ve Kenan Yıldız'dan bahsediyoruz.





Bu tabii ki diğer tüm oyuncuların satılacağı anlamına gelmiyor, çünkü Spalletti'nin fikirleri ile 2026-27 sezonunda Juventus'un kadrosu arasında pek çok değişken var: her şeyden önce bir sonraki Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı, ki bu da Bianconeri'nin gelecek transfer dönemindeki durumuna bağlı olacak, ardından kulübün fikirleri, ortaya çıkacak transfer fırsatları ve oyuncuların istekleri. Sonuç olarak, 'vazgeçilmez' olmayan birçok oyuncunun da Continassa'da kalması muhtemeldir; burada Carlo Pinsoglio, Federico Gatti, Lloyd Kelly, Fabio Miretti ve Jeremie Boga gibi isimlerden bahsediyoruz.





Michele Di Gregorio, Mattia Perin, Emil Holm, Juan David Cabal, Teun Koopmeiners, Vasilije Adzic, Filip Kostic, Edon Zhegrova, Arkadiusz Milik, Lois Openda ve Jonathan David'in geleceği ise çok daha belirsiz.