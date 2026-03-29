Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus, Spalletti'nin vazgeçilmezler listesi: mevcut kadrodaki satılamaz oyuncular, transfer hedefleri

Juventus teknik direktörünün, mevcut kadrosunda asla vazgeçmeyeceği bir oyuncu listesi var. Transfer piyasasına gelince...

Luciano Spalletti'ye kalsaydı, yakın gelecekte yeniden şampiyonluğa ulaşmak isteyen bir Juventus'un zaman makinesine mevcut kadrodan sadece dokuz oyuncu binecekti. Bunlar, Certaldo'lu teknik direktörün "vazgeçilmezleri": mevcut kaleciler, iki savunma oyuncusu, dört orta saha oyuncusu ve üç forvetten hiçbiri.


Sırasıyla Gleison Bremer, Pierre Kalulu, Andrea Cambiaso, Manuel Locatelli, Khephren Thuram, Weston McKennie, Francisco Conceição, Dusan Vlajovic ve Kenan Yıldız'dan bahsediyoruz.


Bu tabii ki diğer tüm oyuncuların satılacağı anlamına gelmiyor, çünkü Spalletti'nin fikirleri ile 2026-27 sezonunda Juventus'un kadrosu arasında pek çok değişken var: her şeyden önce bir sonraki Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı, ki bu da Bianconeri'nin gelecek transfer dönemindeki durumuna bağlı olacak, ardından kulübün fikirleri, ortaya çıkacak transfer fırsatları ve oyuncuların istekleri. Sonuç olarak, 'vazgeçilmez' olmayan birçok oyuncunun da Continassa'da kalması muhtemeldir; burada Carlo Pinsoglio, Federico Gatti, Lloyd Kelly, Fabio Miretti ve Jeremie Boga gibi isimlerden bahsediyoruz.


Michele Di Gregorio, Mattia Perin, Emil Holm, Juan David Cabal, Teun Koopmeiners, Vasilije Adzic, Filip Kostic, Edon Zhegrova, Arkadiusz Milik, Lois Openda ve Jonathan David'in geleceği ise çok daha belirsiz.

  • KAÇIRILMAYACAK TEKLİF GELİRSE?

    Aynı zamanda, "vazgeçilmez" oyuncular arasında bile, kulüp yönetimi ve idarenin reddedilemez bulduğu teklifler gelmesi durumunda satılabilecek bazı isimlerin olabileceği de bir o kadar açıktır. Örneğin: Bremer için 70 milyonluk bir teklif gelirse ne olur? Ya da Conceicao için 80 milyonluk bir teklif?Her halükarda Juventus, Spalletti'yi memnun etmek için elinden geleni yapacak ve Continassa'daki macerasını sürdürmesi ve mümkünse kısa vadede galip gelmesi için vazgeçilmez gördüğü oyuncu kadrosunu elinde tutacaktır.

  • PAZARDAN ALINMASI GEREKENLER

    Halihazırda kadroda bulunan ve her birinin kendine özgü durumu olan bu "vazgeçilmez" isimlerin yanı sıra (örneğin Vlahovic'in sözleşmesi sona ermek üzere ve yenileme görüşmeleri sürüyor), Spalletti'nin "vazgeçilmez" transferler olarak gördüğü isimler de var. Milli takımın eski teknik direktörü, özellikle kalite ve deneyim katmak istiyor ve bu nedenle kulüp yönetimi ile birlikte bu özelliklere sahip hedeflerden oluşan bir liste hazırlamak için çalışıyor.


    İsimler çoktur ve geçtiğimiz günlerde size bir liste sunmuştuk; bu liste, Şampiyonlar Ligi'ne katılma konusunda hala büyük şüpheler olduğu için, şu anda özellikle bedelsiz transferlere odaklanıyor. Ve işte: Zeki Çelik, 1997 doğumlu; Leonardo Spinazzola, 1993 doğumlu; Franck Kessie, 1996 doğumlu; Marcos Senesi, 1997 doğumlu; Xaver Schlager, 1997 doğumlu; Lorenzo Pellegrini, 1996 doğumlu; Antonio Rudiger, 1993 doğumlu; Bernardo Silva, 1994 doğumlu; Robert Lewandowski, 1988 doğumlu; Leon Goretzka, 1995 doğumlu. Neredeyse koca bir takım ve hepsi de Juventus'un üzerinde düşündüğü ve değerlendirdiği isimler. Buna bir de kaleci ekleniyor: Alisson Becker, 1992 doğumlu, sözleşmesi bir yıl sonra sona eriyor.


  • SPALLETTI'YE GÖRE JUVENTUS'UN GÜNCEL KADROSU: VAZGEÇİLMEZLER VE VAZGEÇİLMEYENLER

    KALECİLER

    VAZGEÇİLMEZ DEĞİL

    Michele Di Gregorio

    Mattia Perin

    Carlo Pinsoglio


    STOPERLER

    VAZGEÇİLMEZLER

    Gleison Bremer

    Pierre Kalulu

    Andrea Cambiaso


    VAZGEÇİLMEZ DEĞİL

    Emil Holm

    Federico Gatti

    Lloyd Kelly

    Juan David Cabal


    ORTA SAHA OYUNCULARI

    VAZGEÇİLMEZLER

    Manuel Locatelli

    Khephren Thuram

    Weston McKennie


    VAZGEÇİLMEZ DEĞİL

    Teun Koopmeiners

    Vasilije Adzic

    Filip Kostic

    Fabio Miretti


    FORVETLER

    VAZGEÇİLMEZLER

    Francisco Conceição

    Dusan Vlajovic

    Kenan Yıldız


    VAZGEÇİLMEZ DEĞİL

    Edon Zhegrova

    Jeremie Boga

    Arkadiusz Milik

    Lois Openda

    Jonathan David


