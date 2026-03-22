"Penaltı olayını size seve seve açıklayayım… ama önce olayın nasıl geliştiğine dair normal bir özet geçelim. Penaltıyı kim attı? Geçen sefer bana neden Locatelli atmadı da başka biri attı diye sormuştunuz… David attı… peki o zaman neden o attı? Yıldız attı… peki neden?… Şimdi Locatelli'ye attırıyorlar, neden Locatelli attı?" diyor sabırsız bir şekilde teknik direktör, Juve-Lecce maçında Kanadalı oyuncunun sorumluluğu üstlenip penaltıyı kaçırdığı olayı hatırlatarak.





"Burası cehennem gibi: nasıl yapacağımızı siz söyleyin, siz söyleyin yoksa tımarhaneye gideriz, hepimiz tımarhaneye gideriz. Neden Yıldız vurdu? Top elindeydi… Topu alıyorlar çünkü onu vurmak istedikleri kesin. Sonra oraya gelen Locatelli ile konuşuyorum ve bana diyor ki: "Ben vuracağım". Peki? Eğer sen atmak istiyorsan sen at, çünkü penaltı atıcı sensin… "Ben atarım", bravo git ve sana ben atman gerektiğini söylediğimi söyle. Bu tamamen normal bir şeydi… aksi takdirde bir kooperatif kuralım… penaltıyı kimin atacağına dair başka bir referandum yapalım…".