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cm grafica spalletti 2025 bianconero 16.9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus: Spalletti’nin kamp için kadroya çağırdığı 29 isim: yönetim de hazır, pek çok oyuncu ayrılıyor

Juventus
Serie A

Bianconeri için Continassa’da ilk antrenman günü

Oynanan son resmi maçtan elli gün sonra, Juventus, 2026/27 sezonunu resmen başlatmak üzere Continassa’da bir araya geldi.


Bianconeri'nin günü sabah saatlerinde J|medical'da yapılan sağlık kontrolleriyle başladı; öğleden sonra ise sahaya çıkmadan önce oyuncular, Juventus'un Genel Müdürü ve İdari Direktörü Giovanni Carnevali ile kulübün Futbol Direktörü Frederic Massara ile bir araya geldi. Bu iki yönetici, teknik direktör Luciano Spalletti ile birlikte yeni sezonun açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra bu iki yöneticiye spor direktörü Marco Ottolini de katıldı.


  • SAHADA 29 OYUNCU

    Sezonun ilk antrenmanı öğleden sonra, tüm yönetim kadrosunun saha kenarında hazır bulunduğu ortamda gerçekleştirildi. Antrenmana 29 oyuncu katıldı; bunların 23’ü, tek yeni transfer olan Jeff Ekhator da dahil olmak üzere A takımdan, 6’sı ise Next Gen’den:


    Adzic, Arthur, Boga, Cabal, Cambiaso, Di Gregorio, Douglas Luiz, Durmisi, Ekhator, Gatti, Gil, Huli, Joao Mario, Kalulu, Kelly, Locatelli, Milik, Miretti, Oboavwoduo, Openda, Owusu, Pedro, Perin, Pinsoglio, Rouhi, Rugani, Thuram, Van Aarle, Zhegrova.


    Bu oyuncuların çoğu takımdan ayrılacak ve her halükarda Spalletti ile kulübün planlarında yer almıyor. Ayrıca, Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncular da elbette kadroda yer almıyor: Gleison Bremer, Jonathan David, Teun Koopmeiners, Francisco Conceicao, Kenan Yıldız ve Weston McKennie.



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  • BASEL’DEKİ İLK TEST

    Önümüzdeki günlerde Bianconeri, Basel’e hareket etmeden önce Continassa’da antrenmanlarına devam edecek. 18 Temmuz Cumartesi günü ise sahaya dönme zamanı gelecek: Bianconeri, Stephan Lichtsteiner’in çalıştırdığı takımla sezonun ilk hazırlık maçını oynayacak; bu maç, resmi müsabakaların başlamasına yönelik hazırlık sürecinin ilk adımı olacak.


  • VİDEO, İLK ANTRENMAN



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