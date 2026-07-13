Juventus: Spalletti’nin kamp için kadroya çağırdığı 29 isim: yönetim de hazır, pek çok oyuncu ayrılıyor

Oynanan son resmi maçtan elli gün sonra, Juventus, 2026/27 sezonunu resmen başlatmak üzere Continassa’da bir araya geldi.





Bianconeri'nin günü sabah saatlerinde J|medical'da yapılan sağlık kontrolleriyle başladı; öğleden sonra ise sahaya çıkmadan önce oyuncular, Juventus'un Genel Müdürü ve İdari Direktörü Giovanni Carnevali ile kulübün Futbol Direktörü Frederic Massara ile bir araya geldi. Bu iki yönetici, teknik direktör Luciano Spalletti ile birlikte yeni sezonun açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra bu iki yöneticiye spor direktörü Marco Ottolini de katıldı.



