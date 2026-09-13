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CM Juventus Inside Spalletti 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus, Spalletti’nin kafa karışıklığı, kibri ve yanlış tercihleriyle gelen bir yenilgi. Adzic gol atıyor... David de gol atıyor!

Juventus
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Opinion

Juventus’un Sassuolo deplasmanındaki yenilgisinin analizi

Juventus'un Sassuolo deplasmanında aldığı yenilgi, kaybedilen üç puandan çok geliş şekli nedeniyle daha ağır oldu Yaşlı Hanım için. Mapei Stadyumu'ndaki mağlubiyet, Spalletti'nin öğrencisi Aquilani'ye karşı aldığı bir yenilgi olmasının yanı sıra, bu akşam Juventus cephesinde sahada ve kulübede görülen büyük bir karmaşanın belirlediği bir yenilgi oldu.


Juventus'un ilk 11'inin neredeyse mecburi olduğu, özellikle de sakatlıklar nedeniyle çok sayıda eksik bulunan orta sahada, ifade edildikten sonra, asıl soru işaretlerini yaratan şey Spalletti'nin ve çok sayıda oyuncunun yaptığı değişiklikler ile maç sonunun yönetimi oldu.


Zhegrova'nın oyuna girişi elbette yerindeydi, Kosovalı oyuncunun attığı iki gol düşünüldüğünde, ancak Conceicao ve Nico Gonzalez'in aynı anda oyundan çıkması konusunda (Zhegrova ve Woltemade için) bazı soru işaretleri sürüyor. Muhtemelen çıkması gereken isim Kolo Muani olmalıydı; Fransız oyuncu bu akşam da adeta hayalet gibiydi. Spalletti ise ısrar etti ve maçın ardından Fransız oyuncuya güven vermeyi sürdürmek istediğini açıkladı.


  • Bir de maç sonunun yönetimi var. Ligin dördüncü haftasında, iki kez beraberliği yakaladıktan sonra, üstelik ikinci kez bunu 90. dakikadan sonra başarmışken, mantık daha akıllıca olanın bir puanla yetinmek olduğunu söylüyordu.Ama Spalletti, maçın ardından da açıkladığı gibi, takımı 3-2’yi aramaya teşvik etti; ancak futbolcuların bunu fazla kelimesi kelimesine aldığına da dikkat çekti... Her zaman kazanmak için oynamak mutlak anlamda doğru bir anlayış olabilir, ancak o anın şartlarında yanlıştı. Deplasmanda 94. dakikada Sassuolo’ya bırakılan geniş alanlar ne büyük takıma ne de “takım”a yakışır; ayrıca Spalletti’nin elindeki teknik malzemeyi nasıl yönettiği konusunda düşündürüyor. Sahada olanların hataları da bundan aşağı kalmıyor; özellikle de en tecrübeli oyuncuların, başta kaptan Bremer’in.


    Juventus için gece paradoksal bir şekilde sona eriyor: Forvetler (Kolo Muani ve Woltemade) gol atamazken, eski oyuncu Adzic (Sassuolo’da kiralık) Juventus’u cezalandırıyor. Ve Juve’den ayrılan başka oyuncular da gol atıyor ve iyi performans sergiliyor: Vlahovic, Openda, Licina ve bu geceden itibaren hatta David de, Atletico Madrid formasıyla ilk kez golle tanıştı.



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