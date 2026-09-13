Juventus'un Sassuolo deplasmanında aldığı yenilgi, kaybedilen üç puandan çok geliş şekli nedeniyle daha ağır oldu Yaşlı Hanım için. Mapei Stadyumu'ndaki mağlubiyet, Spalletti'nin öğrencisi Aquilani'ye karşı aldığı bir yenilgi olmasının yanı sıra, bu akşam Juventus cephesinde sahada ve kulübede görülen büyük bir karmaşanın belirlediği bir yenilgi oldu.





Juventus'un ilk 11'inin neredeyse mecburi olduğu, özellikle de sakatlıklar nedeniyle çok sayıda eksik bulunan orta sahada, ifade edildikten sonra, asıl soru işaretlerini yaratan şey Spalletti'nin ve çok sayıda oyuncunun yaptığı değişiklikler ile maç sonunun yönetimi oldu.





Zhegrova'nın oyuna girişi elbette yerindeydi, Kosovalı oyuncunun attığı iki gol düşünüldüğünde, ancak Conceicao ve Nico Gonzalez'in aynı anda oyundan çıkması konusunda (Zhegrova ve Woltemade için) bazı soru işaretleri sürüyor. Muhtemelen çıkması gereken isim Kolo Muani olmalıydı; Fransız oyuncu bu akşam da adeta hayalet gibiydi. Spalletti ise ısrar etti ve maçın ardından Fransız oyuncuya güven vermeyi sürdürmek istediğini açıkladı.



