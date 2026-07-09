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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus: Spalletti, Nico Gonzalez’i istiyor; Carnevali ise bekliyor ve onu ucuza satmayacak

Juventus
Transfers
N. Gonzalez
Atletico Madrid

Atlético Madrid ile görüşmeler askıya alındı: Bianconeri taleplerinden taviz vermiyor ve bekliyor

Juventus, Luciano Spalletti’nin Bianconeri’nin teknik projesi için potansiyel olarak önemli bir oyuncu olarak gördüğü Nico Gonzalez’i ucuza satmaya hiç niyetli değil. Tuttosport’a göre bu durum, kulübün stratejilerinde önemli bir rol oynuyor ve “Vecchia Signora”nın bugün neden sadece tam fiyat üzerinden, indirim yapmadan teklifleri dinlemeye hazır olduğunu açıklıyor. Dolayısıyla Spalletti için bu oyuncu, her halükarda feda edilebilir bir isimdeğil, potansiyel bir kaynak.


O, kadroda bulunan çok sayıda, hatta fazlaca fazla olan yedek oyuncularla aynı kefeye konulamaz. Ve eğer Continassa’da kalırsa, Toskanalı teknik direktör onu en iyi şekilde değerlendirmek için hazır olacaktır. İşte bu nedenle de Juve, taleplerinden ödün vermeyi düşünmüyor: Onu transfer etmek için en az 27-28 milyon gerekiyor.


  • Atlético Madrid, bu transferle en çok ilgilenen kulüp olmaya devam ediyor ve Nico Gonzalez, Diego Pablo Simeone ile yeniden bir araya gelebileceği İspanya’ya gitme fikrini hâlâ olumlu karşılıyor. Ancak iki kulüp arasındaki görüşmeler soğudu. Bunun tek bir nedeni var: Juventus yönetimi, Arjantinli forvet için belirlediği değerin en ufak bir kısmından bile vazgeçmeye niyetli değil. Bu tutum, Nico Gonzalez’in Dünya Kupası’nda sergilediği performanslarla da pekiştiriliyor; bu turnuva, pek çok oyuncunun değerini artıran bir vitrin görevi görüyor. Torino’da yayınlanan bir gazeteye göre, Giovanni Carnevali yönetimindeki Juventus, eski Fiorentina oyuncusunun gösterdiği performansın başka potansiyel alıcıları da çekebileceğine inanıyor ve bu nedenle, düşük bir fiyata transferi tamamlamak yerine beklemeyi tercih ediyor.


    Özetle, uygun görülen bir teklif gelirse kulüp, oyuncuyu satmayı değerlendirecektir. Aksi takdirde Spalletti, derin bir saygı duyduğu ve kendi futbol anlayışına mükemmel şekilde uyum sağladığını düşündüğü bu oyuncuya güvenmeye devam edecektir.



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