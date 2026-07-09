Juventus: Spalletti, Nico Gonzalez’i istiyor; Carnevali ise bekliyor ve onu ucuza satmayacak

Juventus, Luciano Spalletti’nin Bianconeri’nin teknik projesi için potansiyel olarak önemli bir oyuncu olarak gördüğü Nico Gonzalez’i ucuza satmaya hiç niyetli değil. Tuttosport’a göre bu durum, kulübün stratejilerinde önemli bir rol oynuyor ve “Vecchia Signora”nın bugün neden sadece tam fiyat üzerinden, indirim yapmadan teklifleri dinlemeye hazır olduğunu açıklıyor. Dolayısıyla Spalletti için bu oyuncu, her halükarda feda edilebilir bir isimdeğil, potansiyel bir kaynak.





O, kadroda bulunan çok sayıda, hatta fazlaca fazla olan yedek oyuncularla aynı kefeye konulamaz. Ve eğer Continassa’da kalırsa, Toskanalı teknik direktör onu en iyi şekilde değerlendirmek için hazır olacaktır. İşte bu nedenle de Juve, taleplerinden ödün vermeyi düşünmüyor: Onu transfer etmek için en az 27-28 milyon gerekiyor.



