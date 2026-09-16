JUVENTUS'UN TUTUMU HAKKINDA

"Geliştirmemiz gereken şeyler olduğunun farkındayız ve yaşananları derinlemesine analiz ederek ne yapmak istediğimizi, bunun tekrar yaşanmaması için nelerin düzeltilmesi gerektiğini belirledik. Muhtemelen bazı pas kanallarını kapatmak, ne zaman takım halinde blok kurup rakibin hatasını beklemek gerektiğini bilmek için daha fazla kompaktlık gerekiyor. Her ne kadar açıklama kolektif taktikten giderek daha az kaynaklansa da, bir sorun ortaya çıktığında dikkat edilmesi gereken ilk unsur artık bu değil; yarın zihinsel tempo önemli olacak, sahadaki sorunların ötesine geçmenizi sağlayabilecek gerçek kalite bu. Önce düşünen, önce oynar ve önce savunur; her şeyi önce yapar".





BASKI

"Bunu kabul etmek, yaşamayı öğrenmenin ilacıdır ve bunu erken yaşta anladım; on yaşındayken okuldan sonra ailem için bir şeyler kazanmaya gidiyordum - Gazzetta.it'in aktardığına göre -. Şimdi, hayatımda birçok şeyi yoluna koymuşken bunun beni rahatsız ettiğini düşünebilir misiniz?... Bir yenilgiden sonra ortaya çıkan şeyler benim kontrol edebileceğim bir şey değil ve bu yüzden ilgimi çekmiyor. Kafamın içinde hangi düşünceye yer vereceğime, hangisine vermeyeceğime ben karar veririm. Buna fazla yer vermiyorum".





İLK 11

"İlk 11 hakkında bir şey söylemiyorum".





BEKLENTİLER

"Her zaman olduğu gibi, birden fazla takımın Avrupa Ligi'ni kazanması gerektiği söyleniyor. Hazır olmak, Juventus oyuncusu olunduğunu anlatmanın tek dilidir".





OYUN VE FUTBOLCULAR

"Oyun, futbolcuların mikro kararlarına bağlıdır; onların bazı durumları önceden sezmesi ve bunları yönetebilmesi gerekir, yarın bunu fark edeceğiz. Mantık başka şeyler önerebilir ama bunun yerine topun uzun gönderilmesini bekleyen beş rakip göreceğiz: doğru bir okumayı takip etmemek, sahada ne varsa ona göre hareket etmek gerekir. Bir bakıma bu, Sassuolo'nun üçüncü golünün açıklanması girişimi; futbol giderek daha fazla bu tür şeylerle doluyor, dışarıdan içeride olana yardım edemezsiniz, bizim başımıza geldiği gibi buna doğrudan çarparak tecrübe etmek gerçek ve sahici bilgiler kazandırıyor. Yeni hakem kuralları futbolu zaman geçirmeye ve aldatmaya dayalı stratejilerden kurtarıyor ama aynı zamanda fiziksel mücadele yönünde de işaretler veriyor; dayanmazsanız ya da abartırsanız size faul verilmiyor. Bunun için tebriklerimi sunuyorum, daha çok yerde yatan ve benzeri şeyleri yapan kurnazlar ortaya çıkarılıyor".





CARNEVALI VE CONTE HAKKINDA

"CEO bir futbol adamı, tecrübeli ve dengeli biri; ne yapılması gerektiğini, yani ortama sakinlik taşımayı çok iyi biliyor. Onun söylediğinden daha azıyım ama onu hayal kırıklığına uğratmayacağım ve onun istediği kişi olacağım, gelişeceğim. Taraftarlar için herkesin istediği şeye güç vermesi doğrudur; ben ise başından beri güçlü gördüğüm takımla karşı karşıya olduğuma inanıyorum. Aynı kararlılıkla çalıştırmaya devam ediyorum".





ELEŞTİRİLER HAKKINDA

"Dört haftanın ardından iki teknik direktörün değişmiş olmasına şaşırmıyorum; dolayısıyla bize gün be gün eşlik eden şeylere de şaşırmıyorum. Biz Juventus olduğumuzu göstermeliyiz, bu tamamen bulunduğumuz konumun ve geçmişte kazandığımız yerin bir parçası. Bize zaman ve alan verildiği sürece enerjimiz o yöne gidecek; başkalarının fikirlerini değiştirmeye, tetikçilere ya da sosyal medyada istediğini söyleyenlere, kendi zayıflıklarını başkalarının üstüne kusanlara değil. Ve biz bir yenilgiden söz ediyoruz, bir tane".





MCKENNIE VE CAMBIASO

"Bazı değerlendirmeler yapmam gerekiyor. Maçı tamamlayamayacak iki ya da üç oyuncumuz var ve hepsi bir arada sahaya sürülemez, ama ben yarın McKennie'yi sahada istiyorum".





KOOPMEINERS

"Bizim için önemli, çünkü her zaman çok iyi bildiğimiz seviyeyi bekliyoruz. Bize önemli kararlar göstermesi onun görevi, onu bekliyoruz; sadece bir maçta değil, antrenmanda da. Bunlara ihtiyacımız var".