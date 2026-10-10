ZHEGROVA VE MİLLİ TAKIM OYUNCULARI

“Son iki antrenmanda ilk 11 oyuncuları ile yedekler arasında formayı değiştirenlerden biri o” diye aktarıyor Tuttosport. “Diğerleri iyi durumda, hepsi zihinsel olarak doğru bir seviyeye geri döndü, son günlerde konsantrasyon ve tempo açısından iyi çalıştılar. Bu durumda da yüklemeleri, ne zaman geri döndüklerine göre kişiselleştirdik. Şu an elimizde olan oyunculara ve onların durumuna sahip olmaktan mutluyuz.”





CAGLIARI

“Pisacane ve Giulini sahip oldukları puanları hak etti ama geçen yılki galibiyeti hak etmedi. Onu hak etmediler. Zor bir maç olacağını biliyoruz, onlar bilerek sana biraz alan bırakıyor ve seni kendi yarı sahalarında oyun kurmaya davet ediyorlar; çünkü geçişi iyi yapan ve dar alanda iyi pas yapan oyunculara sahipler, böylece karşı presi etkisiz hale getiriyorlar. Önceki yıllarda olduğu gibi bazı oyuncuları öne çıkarmayı başarıyorlar ve bunu bu yıl Maldini ile yapıyorlar. Çok iyi, çok kararlı, çok diri ve yoğun olmamız gerekecek. Boşluk bırakırsanız bunu nasıl değerlendireceklerini bilirler.”





CAMBIASO

“Andrea bütün antrenmanları doğru şekilde tamamladı. Ben elimdeki oyunculardan memnunum. Karşınıza çıkan tüm engelleri ve tüm durumları önlemek mümkün değil. Bunları öne çıkarmak değil, içlerinden geçmek önemlidir. Önüne engeller çıkar, karşındadır... Bunları konuşup durmak zaman kaybı, içinden geçmen gerekir, hepsi bu. Elimizdekilerden mutluyuz ve maçı kazanmak için onlarla sahaya çıkacağız.”





AÇLIK

“Biz her zaman gelişmek, büyümek, sürekli öğrenmek istiyoruz. Öğrenmeyi bırakan kişi çoğu zaman kendini tekrar eder. Yeni şeyler keşfetmeye giden ise gelişir. Biz her zaman doğru şekilde çalışmak istiyoruz. Son maçlarda yaşananlarda, ille de o açlık seviyesine ulaşmayı gerektirecek olumsuz bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sahada buna sahip olmak her zaman önemli, bunu bir yaşam sebebine dönüştürmeye hazır olmak önemli. Sahip olduğumuz birçok spor severe duyduğumuz sevgiyi sahaya yansıtmak, etrafındakilere davranış ciddiyetini ve performansla sonuçlardaki ciddiyeti aktarmak gerekir. Bunu yapıyoruz ve her zaman biraz daha fazlasını yapma payı var. Sık sık iyi yapmaktan söz ettik ama çok daha iyi, süper iyi yapmak da mümkün.”





“Bizim seçimi yapanlar için asla ateşkes olmayacak. Juventus, hakkında iyi konuşulsa da kötü konuşulsa da her zaman kazanmaya mahkûm olacak. Hedef çıtasını yükselten biziz. İyi işler yapması gereken o grubun içinde olmamız gerektiğini biliyoruz. Sonra bizi Scudetto yarışında ananlar var ama güçlü hırslara sahip olan biziz ve hayatımızda ve profesyonel olarak bu anı nerede yaşadığımızı biliyoruz. Bunu kimsenin bize göstermesine izin vermeyiz.”





KOLO MUANI

“Onu kendi oyun yapısı içinde oldukça özgür bırakmak istiyoruz, onu yalnızca santrfor rolünün ötesinde farklı davranışlar göstermesi için teşvik ediyoruz. Bir oyuncunun sınırı sadece yapabildikleri değil, çoğu zaman henüz fark edemedikleridir. Onun bu koşu kolaylığı, biraz kanatta biraz da merkezde santrfor gibi oynayabilme kalitesi var. Hava toplarında iyi, kendi etrafında dönebiliyor. Onu çok takdir ediyoruz. Tercihlerinde onu desteklemenin yanı sıra ona yeni şeyler de gösteriyoruz. Fazla santrfor gibi oynadı, daha fazla hareket etmesi gerekiyor. Ondan istenenler bunlar.”





ALESSANDRO ROMANO

“Yaptıklarının takdir edildiğini düşünüyorum çünkü Milli Takım’a çağrıldı. Ama övgüde bulunmam gerekirse bunu oyuncularıma yapmayı tercih ederim. Oyun kurucu rolünde bende çok üst düzey bir isim var. İyi oyun kurucular teknik adamları daha az çılgına çevirir ve bende bana yardımcı olan biri var. Douglas Luiz başkalarına karşı o kadar cömert ki kendisini gözden kaçırıyor. Gerçekten hem futbol oynama biçiminde hem de insan olarak böyle biri.”





NICO GONZALEZ

“Bu özelliği sana gösteren oyuncular vardır; bakışlarında kararlılık olan, kendi geleceğini belirlemek isteyen insanlardır bunlar. Her zaman maksimumu vermek ve maksimumu gerçekleştirmek isterler. Nico, yaptığı her şeyde yoğun olduğunu, bu ikna olmuş ve net bakışıyla gösteriyor. Bazı yönleriyle özel de çünkü gerek rakiple gerek teknik adamla ilgili olsun, yürümek istediği yolu sana hemen gösteriyor. Kaşı hep güzel çizilmiş oluyor ve bu derin bakışa sahip.”





KOOPMEINERS VE KELLY

“Özellikle biraz daha geride oynatıldığında birden fazla şeyi yapabiliyor, çünkü burada oyun görüşü kalitesi ortaya çıkıyor. Sanki ilk bariyerin arkasını görmesini sağlayan üç boyutlu gözlükleri var. Topa tempo verebiliyor, gole giden yol için işaretler verebiliyor. Ama savunmada çok iyi iş çıkaran Lucumì var, dışarıda kalmaya mecbur bıraktığımız Kelly var ama onun bizimle olan süreci, geçen yıl da görüldüğü gibi, çok olumluydu. Kalitesini gösterebilmesi için onu yönetme düşüncesi var. Koop, takımı çevirebilen, elinden tutabilen derinde oynayan bir oyun kurucu. Muhtemelen bazı hatalar yaptı ama onun takımı yönetebildiğini görme konusunda güvenimi kaybetmedim.”





SARR

“Top yapan ön liberoyla, koşularıyla kilometreler kat eden ve bunu doğru zamanlamayla yapan orta saha arasında bir yerde. Kısa sürede çok mesafe kat eden ve kısa alanda da oynayabilen McKennie ile Thuram’a daha çok benziyor. O da, oynayan ve zaman zaman oynamayan, şimdi de formayı değiştirenlerden biri olabilir.”