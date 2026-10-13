Juventus'u çalıştıran Luciano Spalletti hangisi?Napoli'yi 2023'te Serie A şampiyonluğuna taşıyan, ilham dolu, sezgileri güçlü ve zaman zaman dâhiyane kararlar veren Spalletti mi?Yoksa 2024'teki feci Avrupa Şampiyonası'ndan Norveç karşısındaki çöküşe kadar İtalya'nın başında gördüğümüz, tercihleriyle kasvetli, anlaşılması güç ve kararsız bir görüntü çizen Spalletti mi?





Juventus teknik direktörünün açıklamalarına bakıldığında, son günlerde söyledikleri bazı soru işaretleri yaratıyor. Bu soru işaretleri, Spalletti'nin yıllardır kazanan kimliğini yitirmiş bir takımı ve kulüp ortamını yönetme becerisiyle ilgili. Cagliari maçının ardından söylediklerinden başlayalım. Spalletti, kendisinin ve futbolcuların bu dönemde yalnızca maç kazanmak için oynamadıklarını, kariyerlerini, hatta spor hayatlarını ortaya koyduklarını özellikle vurguladı. Yıllardır süren ani değişimlerin ve köklü dönüşümlerin ardından istikrar ve huzur arayan bir takım ve kulüp için spor hayatını bir "ölüm kalım" meselesi olarak vurgulaması bize aşırı geldi. Spalletti'nin, "Bu akşamki sonucu değil, bir kariyeri iyi bitirmeyi riske atıyorum çünkü artık 70 yaşındayım" derken kendisine karşı da haksızlık ettiğini düşünüyoruz.





Bu kadar kesin ifadeler, Spalletti'nin şu sözlerinde olduğu gibi, güvensizlik ve belirsizlik gizliyor sanki: "Taraftarlar Conte'nin hayalini mi kuruyor? Carnevali'yi hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum ve onun istediği teknik direktör olmaya çalışacağım." Peki "olmak" ne demek? Carnevali, Spalletti ile devam etmeyi seçtiyse muhtemelen onu zaten istediği teknik direktör olarak görüyordur. Aksi hâlde değiştirirdi. Asıl soru şu: Spalletti'nin açıklamalarındaki ton takımı motive mi ediyor, yoksa takımda daha fazla şüphe mi yaratıyor?



