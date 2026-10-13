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CM Juventus Inside Spalletti 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Juventus: Spalletti kendisine haksızlık ediyor ve takımda soru işaretleri yaratıyor. Pisacane karşısında da bir gün önce 'kaybetmişti'

Juventus
L. Spalletti
F. Pisacane
FEATURES

Juventus teknik direktörünün açıklamaları ve tavırları pek çok soru işareti yaratıyor.

Juventus'u çalıştıran Luciano Spalletti hangisi?Napoli'yi 2023'te Serie A şampiyonluğuna taşıyan, ilham dolu, sezgileri güçlü ve zaman zaman dâhiyane kararlar veren Spalletti mi?Yoksa 2024'teki feci Avrupa Şampiyonası'ndan Norveç karşısındaki çöküşe kadar İtalya'nın başında gördüğümüz, tercihleriyle kasvetli, anlaşılması güç ve kararsız bir görüntü çizen Spalletti mi?


Juventus teknik direktörünün açıklamalarına bakıldığında, son günlerde söyledikleri bazı soru işaretleri yaratıyor. Bu soru işaretleri, Spalletti'nin yıllardır kazanan kimliğini yitirmiş bir takımı ve kulüp ortamını yönetme becerisiyle ilgili. Cagliari maçının ardından söylediklerinden başlayalım. Spalletti, kendisinin ve futbolcuların bu dönemde yalnızca maç kazanmak için oynamadıklarını, kariyerlerini, hatta spor hayatlarını ortaya koyduklarını özellikle vurguladı. Yıllardır süren ani değişimlerin ve köklü dönüşümlerin ardından istikrar ve huzur arayan bir takım ve kulüp için spor hayatını bir "ölüm kalım" meselesi olarak vurgulaması bize aşırı geldi. Spalletti'nin, "Bu akşamki sonucu değil, bir kariyeri iyi bitirmeyi riske atıyorum çünkü artık 70 yaşındayım" derken kendisine karşı da haksızlık ettiğini düşünüyoruz.


Bu kadar kesin ifadeler, Spalletti'nin şu sözlerinde olduğu gibi, güvensizlik ve belirsizlik gizliyor sanki: "Taraftarlar Conte'nin hayalini mi kuruyor? Carnevali'yi hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum ve onun istediği teknik direktör olmaya çalışacağım." Peki "olmak" ne demek? Carnevali, Spalletti ile devam etmeyi seçtiyse muhtemelen onu zaten istediği teknik direktör olarak görüyordur. Aksi hâlde değiştirirdi. Asıl soru şu: Spalletti'nin açıklamalarındaki ton takımı motive mi ediyor, yoksa takımda daha fazla şüphe mi yaratıyor?


  • Spalletti, Pisacane konusunda hata yaptı

    Spalletti ile Cagliari Teknik Direktörü Fabio Pisacane arasındaki gerilim ise ayrı bir başlık. Spalletti'nin, maçın bitiş düdüğünden sonra genç meslektaşına söylediklerinden önce, iki teknik adam arasındaki uzaktan söz düellosunu daha maç arifesinde kaybettiği izlenimi doğuyor. Hatırlatalım: Maçtan 24 saat önce, cumartesi günü basın toplantısında ilk konuşan Pisacane olmuş ve "Juventus kusursuz bir takım değil" demişti. Spalletti ise Torino'daki basın toplantısında şu yanıtı vermişti: "Pisacane ve Giulini, sahip oldukları puanları hak etti ama geçen yılki galibiyeti hak etmedi. O galibiyeti hak etmediler."


    Cagliari'nin iddia edilen zaman geçirme çabasından bağımsız olarak, Spalletti'nin bu konuda Pisacane'den çok hakeme şikâyet etmesi gerekirdi. Dolayısıyla Certaldo'lu teknik adamın içinde geçen sezonki maçtan beri bir şeylerin biriktiği izlenimi doğuyor. Bu durum onu maç arifesinde gerdi ve maç sonundaki tavrına yansıdı. Kuşkusuz kınanması gereken yanlış bir tavırdı ve Spalletti'ye şu gerekçeyle bir maç men cezasına mal oldu: "Maçın bitiminde rakip takımın teknik direktörüne karşı kışkırtıcı bir tavır sergileyerek iki takımın yedek kulübelerindekiler arasında gerilim yaşanmasına neden olduğu için." Pisacane de bir maç men cezası aldı. Gerekçe ise şöyleydi: "Maçın bitiminde rakip takımın teknik direktörünün kışkırtıcı davranışına karşılık vererek iki takımın yedek kulübelerindekiler arasındaki gerilimi artırdığı için."


    Özetle Spalletti kışkırttı, Pisacane karşılık verdi.


    Baştaki soruya dönelim: Juventus'u Spalletti'nin hangi hâli çalıştırıyor? Ya da başka bir ifadeyle: Juventus'un teknik direktörü, Cagliari'nin teknik direktörüyle tartışma çıkarıp men cezası almayı göze alabilir mi?




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