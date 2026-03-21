Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti, Serie A'nın 30. haftasında Sassuolo ile evinde 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından DAZN'e konuştu: "Kararlarımızda yeterince olgun davranamadık, çok fazla top kaybı yaptık ve çok fazla kontra atağa maruz kaldık. En önemlisi, önemli pozisyonları gole çevirmekte başarılı olamadık."
Juventus, Spalletti: "Kararlarında biraz olgunlaşmamışlar, Locatelli penaltıyı atabileceğini düşünüyordu. Şampiyonlar Ligi mi? Hedefe çok yakınlar."
LOCATELLI
Spalletti, kaptanının penaltıyı atma kararını da değerlendirdi; ancak Locatelli bu penaltıyı kaçırdı: "Yanıma gelip atmak istediğini söyledi. Atmak isteyen iki ya da üç kişi vardı, ama o bizim penaltı uzmanımız. Sorun değil, penaltılar kaçırılabilir. Kaçırılan bir penaltı konuşuluyor ve maçı kazanamadığımız için üzgünüz."
VLAHOVIC'İN VE DAVID'İN SAHİBİ
Teknik direktör daha sonra oyuncu değişikliklerini, özellikle de forvette yaptığı seçimleri açıkladı: "Bu geceki gibi bir maçta, fiziksel olarak daha güçlü, mücadelelerde ve ceza sahasına atılan toplarda daha etkili iki forvet gerekir; nitekim penaltı da böyle bir toptan doğdu. Daha geniş bir oyun kurmak gerekseydi, o başka bir konu. Tüm yıl boyunca zorlandık, bugün 4 puan aldık ve mutluyuz çünkü ligin bir kısmı daha oynanacak ve her şey çok açık."
JOLLY'LER SONA MI ERİYOR?
Son olarak, Şampiyonlar Ligi hedefi hakkında bir yorum: "Bunun ne anlama geldiğini anlamadım. Kazanılması gereken tüm maçlar var; yarınki sonuçların ötesinde geri dönüş yapmanıza imkan tanıyan bir fark var. Sonuçlara göre hareket edersiniz. Gerideyken, rakipten daha fazla puan toplamayı başarmalısınız ve rakibin de bir hata yapması gerekir. Bu kadar maç varken, şansımız hâlâ yerinde ve hedefimiz orada duruyor."