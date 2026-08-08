Luciano Spalletti, Juventus teknik direktörü, Avustralya'nın Perth kentinde oynanan ve Inter'e 2-1 kaybedilen hazırlık maçındaki İtalya derbisinin ardından Sky Sport'a konuştu: "Kolo Muani ve Alajbegovic mi? Onları olumlu değerlendiriyorum, yani onları almadan önce dikkatle izledim ve kendilerini iyi tanıyorum. Alajbegovic daha önce de Massara tarafından takip ediliyordu, dolayısıyla bunlar bizi rahatlatan şeyler. Ama sonra belli bir fiziksel duruma ulaşmaları gerekiyor, çünkü üç gün önce geldiler ve belki de onlardan bir devre oynamalarını istemek biraz zorlama oldu".
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Çeviri:
Juventus, Spalletti: "Inter bizden daha iyi bir takım. Kolo Muani ve Alajbegovic iyiydi"
Takımda hâlâ eksik olan dengeyle ilgili: "Güçlü oyuncular var, önemli bir futbol seviyesine sahipler ama sonra bu dengeleri nasıl bulacağımızı, nasıl takım olacağımızı görmek gerekiyor. Çünkü bu akşam Inter, ilk yarıda, bizden daha çok takım olduğunu gösterdi ve bunlar mutlaka yapmamız gereken bir çalışma ve süreç, çünkü bir adım ileri gitmemiz gerekiyor".
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