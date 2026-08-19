"Şu anda yapılanma sürecindeyiz, ancak Juventus'un hedefi her zaman kazanmak". John Elkann, A takımın Next Gen'i 45 dakikada 2-0 yendiği hazırlık maçını izledikten sonra, yedek kulübesinde Luciano Spalletti'nin yanında otururken sezonun hedefini ortaya koydu. Juventus, son lig sezonunu altıncı sırada tamamladı ve 2020'den bu yana Serie A şampiyonluğunu kazanamıyor, ancak bu kulübün ve bu takımın hedefi her zaman kazanmak olmalı. Verilen mesaj şu: Dördüncülükle yetinilemez; bu, kulübün kasası için asgari hedef olabilir ama Juventus'un (yönetim-teknik direktör-takım) ve taraftarlarının hedefleri için yeterli değildir. Daha açık ifadeyle: özellikle Spalletti için büyük bir sorumluluk, çünkü yeni yöneticiler daha yeni geldikleri için yapılanmak zorunda, buna karşılık teknik direktör bu sezon kazanmakla yükümlü.
Çeviri:
Juventus, Spalletti için krediler tükendi: kazanmak zorunda. Openda ve Adzic’in golleri ve Conte’nin gölgesi
Başka bir deyişle, Elkann’ın sözlerinin ötesinde, Spalletti için sezon ortasında göreve başladığı ilk yılın kredisi tükenmiş durumda.Geçen sezonun sonundaki kötü sonuç ona fatura edilmedi çünkü onun Juventus’u, sadece Tudor’un yerine geldiği andan itibaren topladığı puanlar dikkate alındığında, Şampiyonlar Ligi’ne katılacaktı. 2025-26 sezonundaki başarısızlığın sorumluluğu tamamen Comolli’ye ve bazı oyunculara yüklendi. Ligin bitimine birkaç hafta kala Juventus’un Şampiyonlar Ligi hattında takipçilerine karşı sahip olduğu o küçük avantajın nasıl heba edildiğine rağmen, Toskana doğumlu teknik adama değil.
Artık yeni bir sayfa açılıyor. Vlahovic’in kalmaması ve tecrübeli bir kalecinin (Alisson ya da Dibu Martinez) gelmemesi dışında, Spalletti transferde istediği takviyeleri aldı: Vicario, Celik, Lucumì, Alajbegovic, Ekhator ve Boga’nın takımda kalması. Ve 1 Eylül’e kadar, orta saha ile hücum hattına birkaç isim daha gelebilir. Kulüp ayrıca, giden oyuncular konusunda da Spalletti’yi memnun etmeye çalışıyor; Openda ve Adzic’in ayrılığıyla (ilginç şekilde ikisi de sezonun ilk resmi maçında yeni takımları Lyon ve Sassuolo formasıyla gol attı), buna Rouhi de eklenirken, Di Gregorio’yu, Rugani ile Cabal’dan bir savunmacıyı, Miretti ile Koopmeiners’ten bir orta sahayı (Arthur’la yolların ayrılmasının yanı sıra) ve Nico Gonzalez, David, Milik ile Zhegrova’dan en az ikisini göndermek için kolay olmayan görüşmeler sürüyor. Ayrıca, yönetim, yeniden bulunan Douglas Luiz’e güven vermeye çalışma konusunda Spalletti’nin isteğini destekliyor.
Pazar günü saat 18.30’dan itibaren, Frosinone’de, yüzde 100 Spalletti’nin ilk gerçek Juventus’u sahaya çıkacak ve artık hata payı olmayacak. Kötü bir başlangıç halinde, Antonio Conte’nin gölgesinin Juventus kulübesinin üzerinde dolaşmaya başlamasının uzun sürmeyeceğine bahse gireriz.
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