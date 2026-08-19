Juventus, Spalletti için krediler tükendi: kazanmak zorunda. Openda ve Adzic’in golleri ve Conte’nin gölgesi

Artık yeni bir sayfa açılıyor. Vlahovic’in kalmaması ve tecrübeli bir kalecinin (Alisson ya da Dibu Martinez) gelmemesi dışında, Spalletti transferde istediği takviyeleri aldı: Vicario, Celik, Lucumì, Alajbegovic, Ekhator ve Boga’nın takımda kalması. Ve 1 Eylül’e kadar, orta saha ile hücum hattına birkaç isim daha gelebilir. Kulüp ayrıca, giden oyuncular konusunda da Spalletti’yi memnun etmeye çalışıyor; Openda ve Adzic’in ayrılığıyla (ilginç şekilde ikisi de sezonun ilk resmi maçında yeni takımları Lyon ve Sassuolo formasıyla gol attı), buna Rouhi de eklenirken, Di Gregorio’yu, Rugani ile Cabal’dan bir savunmacıyı, Miretti ile Koopmeiners’ten bir orta sahayı (Arthur’la yolların ayrılmasının yanı sıra) ve Nico Gonzalez, David, Milik ile Zhegrova’dan en az ikisini göndermek için kolay olmayan görüşmeler sürüyor. Ayrıca, yönetim, yeniden bulunan Douglas Luiz’e güven vermeye çalışma konusunda Spalletti’nin isteğini destekliyor.





Pazar günü saat 18.30’dan itibaren, Frosinone’de, yüzde 100 Spalletti’nin ilk gerçek Juventus’u sahaya çıkacak ve artık hata payı olmayacak. Kötü bir başlangıç halinde, Antonio Conte’nin gölgesinin Juventus kulübesinin üzerinde dolaşmaya başlamasının uzun sürmeyeceğine bahse gireriz.







