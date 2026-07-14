Yavaş da olsa, Giovanni Carnevali ve Frederic Massara’nın elindeki Juventus transfer piyasası ilerliyor. Luciano Spalletti’nin talebini karşılamak ve kadro kurulumunda hayati öneme sahip bir unsurdan yola çıkarak yeni sezona hazırlanabilmek için en az bir yeni santrforun bulunmasının en önemli öncelik olduğu şüphesizdir. Şu ana kadar, Bianconeri kadrosuna yaz transfer döneminde yapılan tek takviye, tam da hücum hattına geldi. Genoa ile tamamlanan transferde – Genoa karşılığında 2005 doğumlu kanat oyuncusu David Puczka’yı aldı – Jeff Ekhator kadroya katıldı. Ekhator, hem ilk hem de ikinci forvet pozisyonunda, biraz daha kenarda oynayabilme yeteneği sayesinde çok yönlü bir oyuncu olmaya aday.
Çeviri:
Juventus, Spalletti hücumda bir dönüm noktası yaratmak için bastırıyor: Kolo Muani, Sorloth, Pellegrino ve Balogun hakkında sızan bilgiler, Vlahovic ile ilgili planlar ve David, Openda ile Zhegrova hakkındaki son gelişmeler
BOGA’YA GÜVEN, YILDIZ’A İLİŞKİN ŞÜPHELER
21 Yaş Altı Milli Takım forvetinin 16 milyon avro artı prim karşılığında transferi, aslında Spalletti’nin emrindeki hücum oyuncularını güçlendirmek amacıyla yapılan ikinci hamle olarak değerlendirilmelidir. Nitekim Haziran ayının sonlarına doğru, geçen sezon 17 maçta 4 gol atarak tamamladığı 5 aylık başarılı kiralık döneminin ardından, Jeremie Boga’nın Nice’ten (5 milyon avronun biraz altında bir bedelle) kalıcı olarak transferi kesinleşmişti. Önümüzdeki sezonda da – ve Avrupa Ligi ile İtalya Kupası’ndaki mücadelelerde – Fildişili oyuncu, Kenan Yıldız’ın sol kanatta yerini alabilecek alternatif bir seçenek olacak. Bu durum, Türk oyuncunun Dünya Kupası sonrası tatilinden dönmesini ve son aylarda performansını büyük ölçüde kısıtlayan ve hâlâ bazı endişelere yol açan dizinin durumunun netleşmesini beklemek üzere geçerli olacak.
ÜÇ LÜKS FAZLA OYUNCU
Francisco Conceiçao’nun rakip takımda kalacağı kesinleşirken – Portekizli kanat oyuncusu için Premier Lig’den bazı teklifler gelmiş olsa da – Juventus’un sorunu, Zhegrova’dan (İtalya’daki ilk yılında 27 maçta forma giydi ve sadece 525 dakika sahada kaldı) daha güvenilir bir alternatif bulmaktır. Eski Lille oyuncusu, Lois Openda ve Jonathan David gibi, ikna edici bir performans sergileyemedi ve Spalletti’nin planlarına göre forvet hattını hem sayısal hem de niteliksel olarak tamamlayacak bu iki forvetin transferini finanse etmek amacıyla takımdan ayrılması bekleniyor. Openda ve David için Lens ve Paris FC ile ilk keşif niteliğinde temaslar kuruldu, ancak bu kulüpler şu an için Juventus’un yüksek mali taleplerini karşılama niyetinde değiller. Juventus, Openda’yı 40 milyon avrodan fazla bir bedelle transfer etmişti ve David’i de, imza masrafları dahil 10 milyon avro yatırım yaptıktan ve ona sezon başına 6 milyon avroluk beş yıllık bir sözleşme imzalattıktan sonra, en az 30 milyon avroya satabileceğinden emin.
MILIK SORUNU, KOLO MUANI SONUNA KADAR MI DEVAM EDECEK?
Ele alınması ve çözülmesi gereken bir diğer durum ise şüphesiz Arkadiusz Milik’in durumu; Milik, Juventus ile bir yıl daha net 2 milyonun biraz altında bir maaşla sözleşmesi devam etse de, son iki yılda yaşadığı uzun süreli sakatlık serisinin ardından fiziksel açıdan artık sahada bir kaynak olarak değerlendirilebilecek durumdan çok uzak. Juventus yönetimi, uzun süredir bu pozisyonu boşaltmak için bir çözüm arıyor. Teknik direktörün kafasında, bu pozisyonun Vlahovic gibi fiziksel olarak güçlü bir santrfor ve Randal Kolo Muani gibi daha çok yönlü ve farklı özelliklere sahip bir oyuncu ile doldurulması gerekiyor. Tabii ki Paris Saint-Germain, Juventus genel müdürünün 45 milyon avroyu aşan mali talepleri düşürme isteğine olumlu yanıt verip, Juventus’un mevcut bütçesine daha uygun şartlar üzerinde anlaşmaya varırsa. Juventus’un önce bazı oyuncularını satıp nakit akışı sağlaması gerekiyor; ancak o zaman bu ya da başka bir transfer için ciddi bir yatırım yapabilir.
VLAHOVIC, HEDEFLER LİSTESİNDE YENİDEN YER ALACAK MI?
Bugün itibarıyla, 2024/2025 sezonunun ikinci yarısında “Vecchia Signora” forması giymiş olan 1998 doğumlu oyuncunun olası dönüşüyle birlikte (Serie A'da 16 maçta 8 gol), son haftalarda gündeme getirilen tüm B planları hâlâ geçerliliğini koruyor. Bunların başında Atlético Madrid'den Alexander Sorloth geliyor; ardından Parma'dan Mateo Pellegrino ve son olarak da ABD milli takımıyla Dünya Kupası'nda başrol oynayarakyeniden gündeme gelen Monaco'dan Folarin Balogun yeralıyor. Son olarak, Dusan Vlahovic’in fikrini değiştirmesi gibi sansasyonel bir ihtimale de küçük bir kapı açık tutulmalıdır. Vlahovic, beklentilerine uygun teklifler bulamaya devam ediyor – sadece Vincenzo Italiano’nun Beşiktaş’ı somut bir adım attı – ve İspanya liginin büyük takımlarına ve Bayern Münih’e kendini sunmuş olmasına rağmen, hâlâ lüks bir serbest oyuncu olarak kalıyor. Haftalardır menajeri ve babası Milos ile temaslarını kesen Juventus, Sırp futbolcunun her seferinde reddettiği 6 milyon artı prim teklifinde ısrarcı olmaya devam ediyor.
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