Juventus, Spalletti hücumda bir dönüm noktası yaratmak için bastırıyor: Kolo Muani, Sorloth, Pellegrino ve Balogun hakkında sızan bilgiler, Vlahovic ile ilgili planlar ve David, Openda ile Zhegrova hakkındaki son gelişmeler

Francisco Conceiçao’nun rakip takımda kalacağı kesinleşirken – Portekizli kanat oyuncusu için Premier Lig’den bazı teklifler gelmiş olsa da – Juventus’un sorunu, Zhegrova’dan (İtalya’daki ilk yılında 27 maçta forma giydi ve sadece 525 dakika sahada kaldı) daha güvenilir bir alternatif bulmaktır. Eski Lille oyuncusu, Lois Openda ve Jonathan David gibi, ikna edici bir performans sergileyemedi ve Spalletti’nin planlarına göre forvet hattını hem sayısal hem de niteliksel olarak tamamlayacak bu iki forvetin transferini finanse etmek amacıyla takımdan ayrılması bekleniyor. Openda ve David için Lens ve Paris FC ile ilk keşif niteliğinde temaslar kuruldu, ancak bu kulüpler şu an için Juventus’un yüksek mali taleplerini karşılama niyetinde değiller. Juventus, Openda’yı 40 milyon avrodan fazla bir bedelle transfer etmişti ve David’i de, imza masrafları dahil 10 milyon avro yatırım yaptıktan ve ona sezon başına 6 milyon avroluk beş yıllık bir sözleşme imzalattıktan sonra, en az 30 milyon avroya satabileceğinden emin.