Juventus, Spalletti geleceğini çiziyor: zamanlamadan güvene, sözleri ve sözleşmenin imzalanması için eksik olan şeyler

"Milli takım arası uygun bir zaman, stres daha az": Luciano Spalletti, Juventus ile sözleşmesinin uzatılması konusunu daha ayrıntılı olarak görüşmek için en uygun dönemin, yaklaşan milli takım arası olduğunu belirtti. Ancak konuşma çok daha geniş bir kapsamda geçti.





Juventus teknik direktörü, aslında, son haftalarda taraflar arasında kurulan temasların yanı sıra, kulübün kendisine sunacağı teklifleri dinlemeye tamamen hazır olduğunu belirtti.

Toskanalı teknik direktörün sözleşmesinin yenilenmesi, Juventus yönetimi için giderek daha merkezi ve özellikle güncel bir konu haline geliyor. Sassuolo maçı - her ne kadar öncelikli olsa da - onun için çok önemli bir haftanın çerçevesini oluşturuyor. Maç öncesi basın toplantısında, transfer piyasası konusunda takımın gelecek planları hakkında da oldukça açık sözlüydü.