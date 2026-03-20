Juventus v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second Leg
Juventus, Spalletti geleceğini çiziyor: zamanlamadan güvene, sözleri ve sözleşmenin imzalanması için eksik olan şeyler

Juventus'un teknik direktörü lafını esirgemedi ve Juventus'taki geleceği hakkında açıkça konuştu.

"Milli takım arası uygun bir zaman, stres daha az": Luciano Spalletti, Juventus ile sözleşmesinin uzatılması konusunu daha ayrıntılı olarak görüşmek için en uygun dönemin, yaklaşan milli takım arası olduğunu belirtti. Ancak konuşma çok daha geniş bir kapsamda geçti.


Juventus teknik direktörü, aslında, son haftalarda taraflar arasında kurulan temasların yanı sıra, kulübün kendisine sunacağı teklifleri dinlemeye tamamen hazır olduğunu belirtti.

Toskanalı teknik direktörün sözleşmesinin yenilenmesi, Juventus yönetimi için giderek daha merkezi ve özellikle güncel bir konu haline geliyor. Sassuolo maçı - her ne kadar öncelikli olsa da - onun için çok önemli bir haftanın çerçevesini oluşturuyor. Maç öncesi basın toplantısında, transfer piyasası konusunda takımın gelecek planları hakkında da oldukça açık sözlüydü.

  • YENİLEME HAKKINDA SÖYLENENLER

    Spalletti, geleceği konusunda sözleşme yenileme görüşmesinin zamanlamasını netleştirdi: "Arada görüşme mi? Evet, uygun bir zaman belirlemiş gibi görünüyor; stres daha az, gerekli zaman var ve benim açımdan kulübün bana ne söylemek istediğini dinlemeye tamamen hazırım. Uygun olabilecek bir zaman belirlemiş."

    • Reklam

  • "SÖZLEŞMEYİ İMZALAMADAN GELECEK YIL HAKKINDA KONUŞMAK KENDİMİ APTAL GİBİ HİSSETTİRİYOR"

    Transfer piyasası konusunda Spalletti, özellikle de sözleşme uzatımı henüz imzalanmadığı için doğrudan cevap vermekten kaçındı: "Sizce gelecek yıl hakkında konuşmak bana yarar mı, zarar mı getirir? Benim açımdan bakıldığında, gelecekteki oyuncular hakkında konuşmak... henüz sözleşmeyi imzalamamışken kendimi biraz aptal gibi hissediyorum. Geçen sefer de söylediğim gibi, bunun için bolca zaman var."

  • Bazı vedalar kaçınılmazdır

    Spalletti, takımdan ayrılacak oyuncular konusunda bazı vedaların olacağını inkar etmedi: "Elbette aramızda maçlar geçiyor, bazı tepkiler var, değerlendirilmesi gereken şeyler var. Bu çocuklarla çok iyi anlaşıyorum ve onların da benimle iyi anlaştığını düşünüyorum. Juventus'un perde arkasını oluşturan tüm kadro ve tüm seslerle iyi anlaştığımı, saygı ve itibar gördüğümü hissediyorum. Her zaman işler biraz daha ileriye gider. Transfer piyasası ve eksik oyuncular hakkında konuşmak... Benim yerimde kim bunu yapardı ki? Oyuncularımı seviyorum ve birini değiştirmek zorunda kalırsam üzülürüm, Juventus'un teknik direktörü olsaydım."

  • YENİLEME İÇİN NE EKSİK?

    Sözleşme yenileme süreci, özellikle Spalletti'nin de desteğiyle ilerliyor. Teknik direktör, kulübün hizmetine girmeye hazır olduğunu ve özellikle gelecek sezon için bir proje üzerinde çalışmaya istekli olduğunu hiçbir zaman gizlemedi.


    Görüşmeler şimdiden olumlu bir havada geçiyor ve geçtiğimiz günlerde de aktardığımız gibi, taraflar hızlı bir şekilde ilerliyor; yıllık sözleşme yenileme ve opsiyon anlaşması her geçen gün daha da yaklaşıyor. Her iki tarafta da güven yüksek, süreler ise giderek kısalıyor.



