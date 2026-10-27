Juventus, Lecce karşısında aldığı çok iyi galibiyetin ardından hız kesmek istemiyor. Ligde Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı veren bir sıra için mücadelesini sürdürürken bu galibiyetin devamını getirmeyi hedefliyor. Juventus, yarın deplasmanda Genoa ile karşılaşacak. Sakatlıklar nedeniyle yaşanan eksikler ise Luciano Spalletti'yi zorunlu tercihler yapmaya devam ediyor. Maç öncesi basın toplantısında konuşan teknik direktör, muhtemelen küçük bir taktik değişiklik yapacaklarını açıkladı.
Juventus, Spalletti: "Formasyon değişikliğini futbolcular mı istedi? Onlar ciddi insanlar, takım arkadaşlarına saygısızlık etmezler. Sarr toparlandı, hücumda bazı şeyler değişebilir. Kolo Muani henüz gereken seviyede değil ama rakipleri endişelendiriyor"
De Rossi gibi mücadeleci bir Genoa
"Atmosferi nedeniyle karşılaşması çok zor bir takım. Taktik açıdan da Genoa'nın maç içinde iki seçeneği var; hem duran toplarda hem de savunma arkasına koşularda fiziksel güçlerini kullanabiliyorlar. Ama hepsinden önemlisi, Genoa De Rossi'nin karakterini taşıyor. Onu iyi tanıyorum. Sahadaki sağ kolumdu; mücadele azmini, inatçılığını ve savaşçı bir takım olma isteğini hemen sahaya yansıtırdı."
Alajbegovic 3-5-2'de mi?
"Bu, yerinde bir konu ve futbolcuların değerlendirilmesinden yola çıkıyor ancak kadromuzun yapısını göz ardı etmemize neden olmuyor. Farklı özelliklere sahip oyuncuları dezavantajlı duruma düşürmemeliyiz. Çok küçük bir pozisyon değişikliğiyle diziliş 4-3-2-1'e dönüşebilir (3-4-2-1'i kastediyordu, editörün notu) ve o iki pozisyonda herkes oynayabilir. Kolo Muani bu bölgede oynayabilir; biraz on numara, biraz da kanat forvet olabilir."
SAĞLIĞIMIZ YERİNDE
"Biz işimize odaklanmış durumdayız; takım da kulüp de öyle. Bunu Lecce karşısında öne geçtiğimiz goldeki serbest vuruşun ne kadar özenle hazırlandığından görebilirsiniz. Oyuncuların kafası rahat olmasaydı bunu başaramazlardı. Sahada doğru çözümleri bulmalıyız. Takım otobüsüyle gelip üstümüzü bile değiştirmeden, Lecce karşısında ilk yarıda yaptığımız gibi hemen sahaya çıkıp mücadele etmeliyiz.
Elbette maçların birbirine yakın oynanmasının yarattığı bir risk var. Ancak yorgunluk aynı zamanda zihinsel bir durum; er ya da geç ortaya çıkar ve o anda nasıl davrandığınıza bağlıdır. Yorgunluğa teslim olmaz, yorulduğunuzu kabul edip başka çözümler bulursanız sorun yok. Takımın zihniyeti doğru, bunu gördük. Yine de gereğinden fazla pas hatası yaptık. Tamamen sağlıklıyız."
ALTIN TOP KANE'E
"Futbolcularla konuşacağım başka hedeflerim var. Bunu teknik ekiple konuştum ve ona vermenin doğru olduğuna karar verdik. Oyuncunun kalitesi düşünüldüğünde mantıklı bir çözümdü. Başkaları kadar ön plana çıkarılmasa da istatistikleri dudak uçuklatıcı. Bu doğru."
4-3-3 küçük bir rotasyon değil
"4-2-3-1 mi? 3-4-2-1 demek istemiştim, hata yaptım, kusura bakmayın. 3-5-2'den 3-4-2-1'e küçük bir rotasyonla geçiliyor. İki merkez oyuncusu ve iki kanat bekini kapsayan bir rotasyon yapılıyor. Dörtlü savunmaya geçildiğinde ise daha büyük değişiklikler yapmak gerekiyor.
Bu iki diziliş arasında geçiş yaparken taktik sistem değişiyor ama bazı oyuncu bağlantıları korunuyor, üç stoper yine birlikte oynuyor. Bir stoper daha olduğunda sahanın genelinde fiziksel gücünüz artıyor. Dolayısıyla 3-5-2 ile 3-4-2-1 arasındaki rotasyon yalnızca öndeki oyuncuları kapsıyor."
Genoa ve Napoli arasındaki taktik tercihler
"Bir gözümüz Genoa'da, diğeri Napoli'de mi? Her şeyi hesaba katıyoruz. Kadro aşağı yukarı o olacak çünkü fazla alternatifimiz yok. Ancak bugün takımın yaptıklarında netlik ve bilinç gördüm. Bu sabah işlerin iyi yapıldığını gördüm. Hücumda bazı değişiklikler olabilir. Özellikle de 5 oyuncu değişikliği hakkını düşündüğümüzde. Oynayacak 16 oyuncuyu belirlemek kolay; önemli olan sonradan oyuna gireceklerin sahada geçirecekleri 20 dakikayı nasıl değerlendirecekleri."
SARR İYİLEŞTİ
"Sarr'ı da geri kazandık. Bir kanat oyuncusunu forvetle birlikte iç koridora yerleştirme imkânımız var."
Puan durumuna bakmak
"Puan durumuna bakmak mı? Pek bir şey değiştirmiyor. Maçları kazanmalı, Lecce'deki gibi ikna edici performanslar sergilemeliyiz. Yaşadığımız sorunlara odaklanmamalı, çözümü bulmalıyız. Zihnimizdeki bazı şüpheleri gidermeli ve sonuç almak için var gücümüzle mücadele etmeliyiz."
KOLO MUANI
"Kolo Muani'nin maçtaki performansının yanı sıra, rakiplerin karşılarında onu gördüklerinde yaşadıklarını ve takım arkadaşlarına sağladığı avantajı da hesaba katmak gerekiyor. Rakiplerinde her zaman biraz korku yaratıyor. Henüz o seviyede değil ama özellikle vurgulamak istediğim ve çok hoşuma giden bir şey var: Douglas Luiz skoru 2-0 yaptığında Kolo Muani'nin gol sevincini ve tepkisini gidip tekrar izleyin. Ona tamamen güveniyorum."
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