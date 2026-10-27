"Biz işimize odaklanmış durumdayız; takım da kulüp de öyle. Bunu Lecce karşısında öne geçtiğimiz goldeki serbest vuruşun ne kadar özenle hazırlandığından görebilirsiniz. Oyuncuların kafası rahat olmasaydı bunu başaramazlardı. Sahada doğru çözümleri bulmalıyız. Takım otobüsüyle gelip üstümüzü bile değiştirmeden, Lecce karşısında ilk yarıda yaptığımız gibi hemen sahaya çıkıp mücadele etmeliyiz.

Elbette maçların birbirine yakın oynanmasının yarattığı bir risk var. Ancak yorgunluk aynı zamanda zihinsel bir durum; er ya da geç ortaya çıkar ve o anda nasıl davrandığınıza bağlıdır. Yorgunluğa teslim olmaz, yorulduğunuzu kabul edip başka çözümler bulursanız sorun yok. Takımın zihniyeti doğru, bunu gördük. Yine de gereğinden fazla pas hatası yaptık. Tamamen sağlıklıyız."