Napoli karşısında alınan hak edilmiş galibiyet, Juventus'un hem olumlu hem de olumsuz yönleriyle ilgili bazı şeylerden yeniden emin olmasını sağladı. Olumlu gelişmeler arasında iki golü atan Kerim Alajbegovic ve Jeremie Boga'yı sayabiliriz: Ligde nihayet gol atan Alajbegovic, Kenan Yıldız ile birlikte Juventus kadrosunun en yetenekli oyuncusu olduğunu bir kez daha gösterdi. Boga ise oyuna sonradan girip fark yaratma konusunda ligin en güvenilir oyuncularından biri olduğunu yeniden kanıtladı. Juan Cabal da iyi bir performans sergiledi. Fiziksel durumunda yeniden istikrar yakalarsa bu Juventus'un ilk 11 oyuncularından biri olabilir.
Juventus: Spalletti 'evine' dönüyor ama Kolo Muani ve Woltemade böyleyken Şampiyonlar Ligi imkânsız
Spalletti kendini yeniden buluyor
Her hâlükârda en önemli kesinlik bir oyuncudan değil, dizilişten geliyor. 3-5-2 bir kenara bırakıldı; Spalletti, Coverciano'da bu diziliş üzerine tez yazmış olmasına rağmen ona inanmıyor. Toskanalı teknik direktör, dörtlü savunmaya ve temel 4-4-2 dizilişine dönerek "evine" döndü. Bu diziliş zaman zaman 4-3-3'e veya 4-3-1-2'ye dönüşüyordu; değişiklikler maçın gidişatına bağlıydı. Çalkantılı bir haftanın, soyunma odasının ruh hâli ve dizilişle ilgili söylentilerin ve CEO Giovanni Carnevali'nin sert uyarısının ardından Spalletti, dizilişle birlikte takımının karakterini ve mücadeleci yapısını da yeniden buldu. Şimdi hedef istikrarı yakalamak. Bunun başlangıcı, perşembe günü Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında AZ Alkmaar ve pazar günü Serie A'nın 11. haftasında Fiorentina ile oynanacak iki deplasman maçı.
Kolo Muani ve Woltemade ile Juventus, Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım değil
Daha az olumlu gelişmelere gelirsek, ilk ve en göze çarpan konu yine iki santrforla ilgili: Randal Kolo Muani sahanın en kötü oyuncusuydu. Kaleyi bulamamasının yanı sıra takım arkadaşlarıyla paslaşırken de önemli hatalar yaptı. İkiye bir gelişen bir kontra atakta Alajbegovic'e verdiği hatalı pas bunlardan biriydi. Nick Woltemade biraz daha iyiydi; en azından birkaç topu tutarak takımının ileri çıkmasını sağladı. Ancak o da gol bölgesinde etkili olamadı. İki forvetin ligdeki gol ortalaması içler acısı: İkisinin toplamda tek golü var (Kolo Muani'nin); Serie A'da 10 hafta geride kaldı (Avrupa Ligi'nde ise durum daha iyi: Alman oyuncunun 3, Fransız oyuncunun 2 golü var).
Şu açık: İki santrforun gol ortalaması bu düzeydeyken, Juventus'un ligde ilk dörde girmeyi hedeflemesi zor. Spalletti, ocak ayındaki transfer döneminden önce ister istemez her ikisine de güvenmek zorunda kalacak; ancak belki onları her zaman ilk dakikadan itibaren birlikte oynatmayacak. Ocak ayında da kıvılcım çakmamış ve gol ortalaması yükselmemiş olursa Juventus, fiilen yeniden transfer piyasasına yönelmek zorunda kalacak. Arayacağı oyuncu, Spalletti'nin istediği özelliklere daha yakın (örneğin Vlahovic tarzında) ve hepsinden önemlisi kale önünde Kolo Muani ile Woltemade'den daha etkili bir santrfor olacak.
LUCUMI HENÜZ YOK
Son olarak, olumsuz noktalar arasına Jhon Lucumi'nin performansı da eklenmeli. Kolombiyalı oyuncu, Juventus'a alışma ve uyum sağlama sürecinde zorlanmaya devam ediyor. Hantal oynayan ve sık sık faul yapan Lucumi, özellikle Bologna'da kendisini öne çıkaran özelliklerini ortaya koyamıyor: kişiliği ve karizması Torino'da henüz görülmedi.
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