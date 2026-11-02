Daha az olumlu gelişmelere gelirsek, ilk ve en göze çarpan konu yine iki santrforla ilgili: Randal Kolo Muani sahanın en kötü oyuncusuydu. Kaleyi bulamamasının yanı sıra takım arkadaşlarıyla paslaşırken de önemli hatalar yaptı. İkiye bir gelişen bir kontra atakta Alajbegovic'e verdiği hatalı pas bunlardan biriydi. Nick Woltemade biraz daha iyiydi; en azından birkaç topu tutarak takımının ileri çıkmasını sağladı. Ancak o da gol bölgesinde etkili olamadı. İki forvetin ligdeki gol ortalaması içler acısı: İkisinin toplamda tek golü var (Kolo Muani'nin); Serie A'da 10 hafta geride kaldı (Avrupa Ligi'nde ise durum daha iyi: Alman oyuncunun 3, Fransız oyuncunun 2 golü var).

Şu açık: İki santrforun gol ortalaması bu düzeydeyken, Juventus'un ligde ilk dörde girmeyi hedeflemesi zor. Spalletti, ocak ayındaki transfer döneminden önce ister istemez her ikisine de güvenmek zorunda kalacak; ancak belki onları her zaman ilk dakikadan itibaren birlikte oynatmayacak. Ocak ayında da kıvılcım çakmamış ve gol ortalaması yükselmemiş olursa Juventus, fiilen yeniden transfer piyasasına yönelmek zorunda kalacak. Arayacağı oyuncu, Spalletti'nin istediği özelliklere daha yakın (örneğin Vlahovic tarzında) ve hepsinden önemlisi kale önünde Kolo Muani ile Woltemade'den daha etkili bir santrfor olacak.