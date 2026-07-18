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cm grafica spalletti 2025 bianconero 16.9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus, Spalletti: "Ekhator hakkında bir yargıda bulunmak zor, Douglas Luiz'den olumlu sinyaller geliyor, genç oyuncuların hepsi kaliteli ve gelecek vaat ediyor"

Juventus
Serie A
L. Spalletti

Juventus teknik direktörü, Basel ile oynanan hazırlık maçının 0-0 berabere sonuçlanmasının ardından konuştu

Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti, takımın sezonun ilk hazırlık maçında Basel deplasmanında 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Sky mikrofonlarına konuştu.


MAÇ

"Oyun akışını görmek zor olabilirdi, ancak oyuncular iyi bir performans sergiledi. Bazı anlarda önemli kararlar alırken biraz isabetsizlik yaşandı. Kalecinin iyi bir performans gösterdiği iki veya üç durum oldu ve rakibin kalitesini kabul etmek gerekir, ancak oyuncuların sergilediği performanstan ve bu hafta boyunca gördüğüm ciddiyetten çok memnunum."

  • SPALLETTI, BASEL İLE 0-0 BERABERLİĞİN ARDINDAN

    EKHATOR

    "Ekhator takıma tam olarak uyum sağlayamadı. Biraz sinirlendi, sonra da onu kısıtlayan sırtında hafif bir ağrı hissetti. Bu maçta onu değerlendiremeyiz: umarım sakatlanmamıştır."


    GENÇ OYUNCULAR

    "Gençler mi? Hepsi yetenekli ve gelecek vaat ediyor. Büyük oyuncuların karakterine sahip olduklarını ve sorumluluk alabileceklerini göstermeleri gerekiyor. Kararlarını kendileri vermeli, tereddüt etmemeli ve ellerindeki kartları oynamalılar: Farkı yaratan budur, kararlaştırılanı uygulamaya cesaret etmek. Ayrıca her zaman takımın içinde kalmalılar. Kiminle etkileşime gireceklerini seçerek oynamalılar: Sahada istediklerini yapmakta özgürler, ancak davranışları ve savunma aşamalarında takımın içinde kalmalılar."


    DOUGLAS LUIZ

    "Douglas mı? Bazı olumlu işaretler gördüm. Bazen vitesini yükseltmesini ve tam bir oyuncuya yakışır bir performans sergilemesini bekliyorum: dar alanlarda kalite, topa ne zaman daha fazla ne zaman daha az dokunacağına karar verme yeteneği. Aynı zamanda bazen sahada otuz metreye kadar koşup mücadele etmesi gerekiyor ve bunu biraz daha az yapıyor."


    DI GREGORI0

    "Di Gregorio mu? Her zaman aynı şeyleri tekrarlamak abartılı oluyor. Genel müdür bu konuyu doğru bir şekilde ele aldı: Her pozisyonda rekabet olmasını istiyoruz ve bu nedenle her zamankinden daha rekabetçi olmak için bir kaleci arıyoruz."


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