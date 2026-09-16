JUVENTUS'UN TUTUMU HAKKINDA

“Geliştirmemiz gereken şeyler olduğunun farkındayız ve yaşananları derinlemesine analiz ederek ne yapmak istediğimizi, bunun tekrar yaşanmaması için nelerin düzeltilmesi gerektiğini ortaya koyduk. Muhtemelen bazı pas kanallarını kapatmak, ne zaman takım halinde blok yapıp rakibin hatasını beklemek gerektiğini bilmek için daha fazla kompaktlık gerekiyor. Her ne kadar açıklama giderek daha az kolektif taktikte yatıyor olsa da, bir sorun ortaya çıktığında artık dikkat edilmesi gereken ilk unsur bu değil; yarın zihinsel tempo önemli olacak, sahadaki sorunların ötesine geçmenizi sağlayabilecek gerçek kalite bu. Önce düşünen, önce oynar ve önce savunur; her şeyi önce yapar.”





BASKI

“Bunu kabul etmek, yaşamayı öğrenmenin ilacıdır ve bunu erken yaşta anladım; 10 yaşındayken okuldan sonra ailem için bir şeyler kazanmaya gidiyordum - Gazzetta.it aktarıyor -. Şimdi, hayatımda birçok şeyi yoluna koymuşken bunun beni rahatsız edeceğini mi sanıyorsunuz... Bir yenilgiden sonra ortaya çıkan şeyler benim kontrol edebileceğim şeyler değil ve bu yüzden ilgimi çekmiyor. Kafamın içinde hangi düşünceye yer vereceğime, hangisine vermeyeceğime ben karar veririm. Buna çok fazla yer vermiyorum.”





İLK 11

“İlk 11 hakkında hiçbir şey söylemiyorum.”





BEKLENTİLER

“Her zaman olduğu gibi, Avrupa Ligi'ni kazanması gerektiği birden fazla takım için söylenir. Hazır olmak, Juventus oyuncusu olunduğunu anlatmanın tek dilidir.”





OYUN VE FUTBOLCULAR

“Oyun, durumları önceden sezip onları yönetmeyi bilmesi gereken futbolcuların mikro kararlarına bağlıdır; yarın bunun farkına varacağız. Mantık başka şeyler önerebilir, ama bunun yerine yüksekte bekleyen beş rakip göreceğiz ve uzun topu bekleyecekler: doğru bir okumanın peşinden değil, sahada ne varsa onun peşinden gitmek gerekir. Bu biraz da Sassuolo'nun üçüncü golünün açıklanma çabası; futbol giderek bu tür şeylerle daha fazla doluyor, dışarıdan içeride olana yardım edemezsiniz, bizim başımıza geldiği gibi burnunu çarparak bunu tecrübe etmek gerçek ve somut bilgiler kazandırır. Yeni hakem kuralları, zaman geçirme ve aldatmaya dayalı stratejilerden futbolu kurtarıyor, ama aynı zamanda fiziksel mücadeleye dönük işaretler de veriyor; dayanamazsanız ya da abartırsanız size faul verilmiyor. Bunun için tebriklerimi sunuyorum, yerde daha fazla kalan kurnazlar ve benzerleri ortaya çıkarılıyor.”





CARNEVALI VE CONTE HAKKINDA

“CEO futbol adamı, tecrübeli ve dengeli biri ve ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor; yani ortama sakinlik aktarmayı. Onun söylediğinden daha azıyım ama onu hayal kırıklığına uğratmayacağım ve onun istediği kişi olacağım, gelişeceğim. Taraftarlar için herkesin istediği şeye güç vermesi doğrudur; ben başından beri güçlü gördüğüm takımla karşı karşıya olduğuma inanıyorum. Aynı kararlılıkla çalıştırmaya devam ediyorum.”





ELEŞTİRİLER HAKKINDA

“Dört haftanın ardından iki teknik direktörün değişmiş olmasına şaşırmıyorum, dolayısıyla bize gün be gün eşlik eden şeylere de şaşırmıyorum. Biz Juventus olduğumuzu göstermeliyiz, bu bizim bulunduğumuz konumun ve geçmişte hak ederek elde ettiğimiz yerin bir parçası. Bize zaman ve alan verildiği sürece enerjimizi o yöne harcarız; başkalarının fikirlerini değiştirmeye, keskin nişancılara ya da sosyal medyada istediğini söyleyenlere değil, kendi zayıflıklarını başkalarının üstüne kusanlara değil. Ve biz bir yenilgiden bahsediyoruz, bir.”





MCKENNIE VE CAMBIASO

“Bazı değerlendirmeler yapmam gerekiyor. Maçı tamamlayamayacak iki ya da üç oyuncumuz var ve hepsi bir arada sahaya sürülemez, ama ben yarın McKennie’yi sahada istiyorum.”





KOOPMEINERS

“Bizim için önemli, çünkü ondan her zaman çok iyi bildiğimiz seviyeyi bekliyoruz. Bize önemli kararlar göstermesi gerekiyor, onu bekliyoruz; sadece maçta değil, antrenmanda da. Bunlara ihtiyacımız var.”