JUVENTUS'UN TAVRI ÜZERİNE

"Geliştirmemiz gereken şeyler olduğunun farkındayız ve yaşananları derinlemesine analiz ettik; ne yapmak istediğimizi, tekrar yaşanmaması için nelerin düzeltilmesi gerektiğini belirledik. Muhtemelen bazı pas kanallarını kapatmak için daha fazla kompaktlık gerekiyor; takım halinde ne zaman blok olunacağı ve rakibin hatasının ne zaman bekleneceği önemli. Her ne kadar açıklama giderek daha az kolektif taktiklerde yatsa da, bir sorun ortaya çıktığında artık dikkat edilmesi gereken ilk unsur bu değil. Yarın mental tempo önemli olacak; sahadaki sorunların ötesine geçmenizi sağlayabilecek asıl kalite bu. Önce düşünen, önce oynar ve önce savunur; her şeyi önce yapar".





BASKI

"Bunu kabul etmek, yaşamayı öğrenmenin ilacıdır ve bunu erken yaşta anladım; 10 yaşındayken okuldan sonra ailem için bir şeyler kazanmaya gidiyordum - Gazzetta.it'in aktardığına göre -. Şimdi mi beni rahatsız edecek, hayatımda pek çok şeyi yoluna koymuşken... Bir yenilgiden sonra ortaya çıkan şeyler benim kontrol edebileceğim şeyler değil ve bu yüzden ilgimi çekmiyor. Kafamın içinde hangi düşünceye yer vereceğime, hangisine vermeyeceğime ben karar veririm. Buna fazla yer vermiyorum".





MUHTEMEL 11

"İlk 11 hakkında hiçbir şey söylemiyorum".





BEKLENTİLER

"Her zaman olduğu gibi, Avrupa Ligi'ni kazanmaları gerektiği birkaç takıma söyleniyor. Hazır olmak, Juventus seviyesinde futbolcular olunduğunu anlatmanın tek dilidir".





OYUN VE FUTBOLCULAR

"Oyun, futbolcuların mikro kararlarına bağlıdır; durumları önceden sezmeleri ve bunları yönetebilmeleri gerekir, yarın bunu göreceğiz. Mantık başka şeyler önerebilir ama bunun yerine topun geleceğini bekleyen önde beş rakip göreceğiz: doğru bir okumayı değil, sahada ne varsa onu takip etmek gerekir. Bu, biraz da Sassuolo'nun attığı üçüncü gole dair bir açıklama girişimi; futbol giderek bu tür şeylerle daha fazla doluyor, dışarıdan içeride olana yardım edemezsiniz. Bizim başımıza geldiği gibi bunu yaşayarak öğrenmek, gerçek ve somut bir bilgi kazandırır. Yeni hakem kuralları, futbolu zaman geçirmeye ve aldatmaya dayalı stratejilerden kurtarıyor ama aynı zamanda fiziksel mücadeleye de işaret ediyor; dayanmazsanız ya da abartırsanız size faul verilmiyor. Bunun için tebriklerimi sunuyorum, yerde daha fazla kalan kurnazlar ve benzerleri ortaya çıkarılıyor".





CARNEVALI VE CONTE ÜZERİNE

"CEO futbol adamı, deneyimli ve dengeli biri ve ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor; yani ortama sakinlik aktarmayı. Ben, onun söylediğinden daha azıyım ama onu hayal kırıklığına uğratmayacağım ve onun istediği kişi olacağım, gelişeceğim. Taraftarlar için herkesin istediği şeye güç vermesi doğrudur; ben başından beri güçlü gördüğüm takımla karşı karşıya olduğuma inanıyorum. Aynı kararlılıkla çalıştırmaya devam ediyorum".





ELEŞTİRİLER ÜZERİNE

"Dört haftanın ardından iki teknik direktörün değişmiş olmasına şaşırmıyorum, dolayısıyla bize gün be gün eşlik eden şeylere de şaşırmıyorum. Bizim Juventus olduğumuzu göstermemiz gerekiyor, bu bulunduğumuz konumun ve geçmişte hak ederek elde ettiğimiz yerin bir parçası. Bize zaman ve alan verildiği sürece enerjimizi o yöne harcıyoruz; başkalarının fikirlerini değiştirmeye, keskin nişancılara ya da sosyal medyada istediğini söyleyen, kendi zayıflıklarını başkalarının üzerine kusanlara değil. Ve tek bir yenilgiden bahsediyoruz, bir".





MCKENNIE VE CAMBIASO

"Bazı değerlendirmeler yapmam gerekiyor. Maçı tamamlayamayacak iki ya da üç oyuncumuz var ve hepsi bir arada sahaya sürülemez ama ben yarın McKennie'yi sahada istiyorum".





KOOPMEINERS

"Bizim için önemli, çünkü ondan her zaman çok iyi bildiğimiz seviyeyi bekliyoruz. Bize önemli kararlar göstermesi gerekiyor, onu bekliyoruz; sadece maçta değil, antrenmanda da. Bunlara ihtiyacımız var".