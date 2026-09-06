Luciano Spalletti, Juventus teknik direktörü, DAZN mikrofonlarına Milan maçı öncesinde konuştu: "Sahada enerjisi çok yüksek bir maç olacak, çok hücumcu iki takım var; oyunu arayıp bulabilecek oyunculara sahipler. Milan maçı kazanmak mı istiyor? Bu, bizim potansiyelimiz için bir hızlandırıcı çünkü biz de kazanmak istiyoruz ve çok fazla alan açılacak".