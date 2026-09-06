Luciano Spalletti, Juventus teknik direktörü, DAZN mikrofonlarına Milan maçı öncesinde konuştu: "Sahada enerjisi çok yüksek bir maç olacak, çok hücumcu iki takım var; oyunu arayıp bulabilecek oyunculara sahipler. Milan maçı kazanmak mı istiyor? Bu, bizim potansiyelimiz için bir hızlandırıcı çünkü biz de kazanmak istiyoruz ve çok fazla alan açılacak".
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Juventus, Spalletti: "Belirleyici olan, yedek kulübesinden oyuna girecek isimler olacak"
Nico Gonzalez ve Alajbegovic hakkında: "Nico bugün maça ilk 11'de başlıyor, bazı tercihler yapılıyor, Parma karşısında oyuna sonradan girerek belirleyici olmuştu, bugün farklı olacak, her durumda herkesin maçın anlarında kendini hazır bulundurması çok önemli. Ardından oyuna girecek ve belirleyici olacak beş futbolcumuz daha olacak".
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