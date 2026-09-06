24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Luciano SpallettiGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus, Spalletti: "Belirleyici olan, yedek kulübesinden oyuna girecek isimler olacak"

Juventus
Transfers
L. Spalletti

Juventus teknik direktörü, Milan maçı öncesinde konuşuyor

Luciano Spalletti, Juventus teknik direktörü, DAZN mikrofonlarına Milan maçı öncesinde konuştu: "Sahada enerjisi çok yüksek bir maç olacak, çok hücumcu iki takım var; oyunu arayıp bulabilecek oyunculara sahipler. Milan maçı kazanmak mı istiyor? Bu, bizim potansiyelimiz için bir hızlandırıcı çünkü biz de kazanmak istiyoruz ve çok fazla alan açılacak".

  • Nico Gonzalez ve Alajbegovic hakkında: "Nico bugün maça ilk 11'de başlıyor, bazı tercihler yapılıyor, Parma karşısında oyuna sonradan girerek belirleyici olmuştu, bugün farklı olacak, her durumda herkesin maçın anlarında kendini hazır bulundurması çok önemli. Ardından oyuna girecek ve belirleyici olacak beş futbolcumuz daha olacak".

    • Reklam

    BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Juventus crest
Juventus
JUV