Luciano Spalletti, Juventus teknik direktörü olarak, Avrupa Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında AZ deplasmanında alınan galibiyetin ardından Sky Sport mikrofonlarına konuştu: "Son derece memnunum çünkü oyuncular güçlü, çok güçlü bir takıma karşı ciddi bir maç oynadı. Yoksa hepinize NEC'i yeniden hatırlatırım. NEC'i yendiğimizde bizimle alay ediyor, onların zayıf, yedi puanlık, yedi puanlık bir takım olduğunu söylüyordunuz. Bu yüzden değerlendirme, tevazu ve başkalarına hak ettikleri değeri verme konusunda bazı şeyleri yeniden gözden geçirmek gerekiyor; sürekli takıma baskı yapmak zorunda değilsiniz." Spalletti'nin sözlerini TuttoJuve.com aktardı.
Juventus, Spalletti: "5 dakika daha olsaydı galibiyeti alamazdık. NEC'i gördünüz mü? 7 puanı var"
Juventus teknik direktörü sözlerine şöyle devam etti: "Bir maç kazanıldığında, rakip zayıf olduğu için mi kazanılmış oluyor? Evet, ciddi bir maç kazanmış olabilirsiniz ama bu akşam harika bir futbol oynayarak büyük bir maç kazandık. Sonra seviyenizi bir an düşürdüğünüzde, Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde görüldüğü gibi, rakipler bunu hep yapıyor. Bir kez yaptıkları şeyi kararlılıkla ve güçle yapıyor, zaman içinde tekrarlıyorlar. Çünkü başlangıçta tereddütlü olabilecek bir davranış bile tekrarlandıkça bir güce dönüşüyor. Onların gücü, oyun içindeki durumlarda her zaman büyük bir yoğunlukla mücadele etmeleri. Biz ise beklemeye başladık, dış stoperlerimizle artık öne çıkmıyorduk: 'Çıkayım mı, çıkmayayım mı? Çıkıyorum ama çıkmıyorum.' Arada kalıyorduk. Arkamıza atılan top, gol, içeri gönderilen toplar, karamboller... Bence maç beş dakika daha sürseydi galibiyeti koruyamazdık."
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