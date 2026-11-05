Juventus teknik direktörü sözlerine şöyle devam etti: "Bir maç kazanıldığında, rakip zayıf olduğu için mi kazanılmış oluyor? Evet, ciddi bir maç kazanmış olabilirsiniz ama bu akşam harika bir futbol oynayarak büyük bir maç kazandık. Sonra seviyenizi bir an düşürdüğünüzde, Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde görüldüğü gibi, rakipler bunu hep yapıyor. Bir kez yaptıkları şeyi kararlılıkla ve güçle yapıyor, zaman içinde tekrarlıyorlar. Çünkü başlangıçta tereddütlü olabilecek bir davranış bile tekrarlandıkça bir güce dönüşüyor. Onların gücü, oyun içindeki durumlarda her zaman büyük bir yoğunlukla mücadele etmeleri. Biz ise beklemeye başladık, dış stoperlerimizle artık öne çıkmıyorduk: 'Çıkayım mı, çıkmayayım mı? Çıkıyorum ama çıkmıyorum.' Arada kalıyorduk. Arkamıza atılan top, gol, içeri gönderilen toplar, karamboller... Bence maç beş dakika daha sürseydi galibiyeti koruyamazdık."