Konuyla ilgili Sky Sport Italia'ya konuşan Conceicao, spekülasyonları hızla yalanladı. Hücum oyuncusu, davranışlarının tamamen yanlış yorumlandığını vurguladı ve Juventus teknik ekibinden herhangi biriyle tartışma yaşadığını kesin bir dille reddetti.

Conceicao, “Kimseyle tartışmadığımı açıklığa kavuşturmak istiyorum” dedi. “Oyundan çıktım, yedek kulübesinde oturduğum yere vurdum ama ekipten hiç kimseyle konuşmadım. Formamı değiştirmek ve tuvalete gitmek için soyunma odasına girdim, birkaç dakika sonra da geri çıktım. Bunun netleşmesini istiyorum çünkü gerçeği yansıtmayan şeyler söylenmesini istemiyorum.”

Spalletti de maçın ardından olaya değinerek oyuncusunun yalnızca kendi performansından dolayı hayal kırıklığı yaşaması gerektiğini söyledi. Juventus teknik direktörü, “Kendine kızması onun için iyi olur, aksi takdirde bunu daha sonra konuşabiliriz” dedi.

“Söyleyecek bir şeyi varsa bence bu, performansı nedeniyle kendisine yöneliktir. Ayrıca 70. dakikada oyundan çıktı, birkaç gün sonra başka bir maç var. Eğer böyle bir tavır sergilediyse, ki ekibim bana sergilemediğini söylüyor, bize ne düşündüğünü açıklar, biz de meseleyi çözmeye çalışırız.”



