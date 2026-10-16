AFP
Çeviri:
Juventus soyunma odasında tartışma mı?! Francisco Conceicao, Celta Vigo galibiyetinde oyundan alınmasına tepki gösterip yedek kulübesini yumruklamasının ardından sessizliğini bozdu
Oyuncu değişikliği saha kenarında hareketli anlara yol açtı
Juventus, Avrupa Ligi'ndeki kusursuz serisini İspanya'da geriden gelerek aldığı 2-1'lik dramatik galibiyetle sürdürdü. Ancak sonuç, Portekizli millî oyuncusu Conceicao'nun karıştığı soyunma odası huzursuzluğuna ilişkin haberlerin gölgesinde kısa süreliğine kaldı. Nick Woltemade'nin Hugo Alvarez'in açılış golüne karşılık vermesinin ardından Conceicao, 70. dakikada oyundan alındı. Randal Kolo Muani ise maçın duraklama dakikalarında galibiyet golünü attı.
Haberi yayımlayan La Gazzetta dello Sport'a göre, 23 yaşındaki kanat oyuncusu öfkeyle yedek kulübesine yumruk attı, ardından Spalletti'nin teknik ekibinden biriyle tartıştı. Daha sonra öfkeyle doğrudan tünele yöneldiği öne sürüldü. Bu durum, Juventus içinde bir çatlak yaşandığı endişelerini doğurdu.
- ZUMA Press Wire
Gerçekleri açıklığa kavuşturmak
Konuyla ilgili Sky Sport Italia'ya konuşan Conceicao, spekülasyonları hızla yalanladı. Hücum oyuncusu, davranışlarının tamamen yanlış yorumlandığını vurguladı ve Juventus teknik ekibinden herhangi biriyle tartışma yaşadığını kesin bir dille reddetti.
Conceicao, “Kimseyle tartışmadığımı açıklığa kavuşturmak istiyorum” dedi. “Oyundan çıktım, yedek kulübesinde oturduğum yere vurdum ama ekipten hiç kimseyle konuşmadım. Formamı değiştirmek ve tuvalete gitmek için soyunma odasına girdim, birkaç dakika sonra da geri çıktım. Bunun netleşmesini istiyorum çünkü gerçeği yansıtmayan şeyler söylenmesini istemiyorum.”
Spalletti de maçın ardından olaya değinerek oyuncusunun yalnızca kendi performansından dolayı hayal kırıklığı yaşaması gerektiğini söyledi. Juventus teknik direktörü, “Kendine kızması onun için iyi olur, aksi takdirde bunu daha sonra konuşabiliriz” dedi.
“Söyleyecek bir şeyi varsa bence bu, performansı nedeniyle kendisine yöneliktir. Ayrıca 70. dakikada oyundan çıktı, birkaç gün sonra başka bir maç var. Eğer böyle bir tavır sergilediyse, ki ekibim bana sergilemediğini söylüyor, bize ne düşündüğünü açıklar, biz de meseleyi çözmeye çalışırız.”
Devre arasındaki sert fırça geri dönüşü ateşledi
Saha kenarındaki tartışmayı bir kenara bırakan Conceicao, takımın etkileyici geri dönüşünü vurgulamak istedi. Juventus devre arasına 1-0 geride girmişti. Bunun üzerine Spalletti'nin soyunma odasında yaptığı sert konuşma, maçın gidişatını değiştirdi.
Conceicao, “İkinci yarıdaki performansımızı konuşmalıyız. Kazandık, Avrupa Ligi'nde üç önemli puan aldık ve böyle devam etmeliyiz,” dedi. “Spalletti, böyle oynamaya devam edersek kazanamayacağımızı söyledi. Topa, ikili mücadelelere ve koşulara hep geç kalıyorduk.”
Kanat oyuncusu, takımın teknik direktörün eleştirilerine verdiği tepkiyi överek şunları ekledi: “Önce ne yapmak istediğimizi düşünmemiz gerekiyordu. Antrenmanlarda oynadığımız futbolu sahaya yansıtarak güçlü bir karşılık verdiğimizi düşünüyorum. İki gol attık, çok daha fazlasını da atabilirdik. Şimdi bunu sonraki maçlara taşımamız gerekiyor.”
- Getty Images Sport
Serie A'daki ivme tehlikede
Juventus, ligde üst sıralarda yer alan Lazio ile karşılaşmadan önce hızla yeniden odaklanmak zorunda. Kritik puanların söz konusu olduğu maçta Spalletti'nin öğrencileri, Avrupa'daki mücadelenin ikinci yarısında yakaladıkları ivmeyi lige taşımaya çalışacak.
Önlerindeki zorlu maçın farkında olan Conceicao sözlerini şöyle tamamladı: "Lazio'nun iyi durumda olduğunu biliyoruz ama ikinci yarıdaki performansımızın üzerine koyabiliriz. Biz de puan tablosunda üst sıralara çıkmak ve üç önemli puan almak istiyoruz."
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun