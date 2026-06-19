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CM grafica Juventus Sorloth
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus, Sorloth’un fiyatı yükseldi: Fenerbahçe’nin rekabeti, alternatifler

Juventus
Atletico Madrid
A. Soerloth
Transfers

Juventus ile Atlético Madrid arasında Sorloth için yürütülen görüşmeler karmaşık bir hal alıyor

Juventus’un Alexander Sorloth için transfer yarışında bir rakibi var: Bu rakip, Türk takımı Fenerbahçe. Bu haberi Nicolò Schira aktarıyor. Norveçli forvet için transfer yarışına bir rakibin girmesi, 1995 doğumlu oyuncu için talep fiyatını daha da yükseltebilecek olan Atlético Madrid’in işine geliyor.


Hatırlanacağı üzere, Juventus’un genel müdürlük görevinde ayrılan Damien Comolli ile göreve gelen Giovanni Carnevali arasındaki değişimden önce, kulüp Sorloth ile bir tür anlaşmaya varmıştı; hatta oyuncu ile Luciano Spalletti arasında bir telefon görüşmesi bile gerçekleşmişti. Carnevali, Comolli’den Atlético ile olan görüşmeleri devraldı; ancak henüz bir anlaşmaya varılamadı ve Colchoneros’un talep ettiği 35 milyon ile Juventus’un teklif ettiği 25 milyon arasında hâlâ büyük bir fark var. Norveçli oyuncu, sosyal medyada Dünya Kupası başlamadan önce geleceğiyle ilgili yeni gelişmeler duyurmuş olsa da (Norveç, Dünya Kupası’na Irak’ı 4-1 yenerek başladı), durum bu noktadan sonra çıkmaza girdi. Aynı şekilde, başka bir cephede de Juve ve Atlético, şu anda Torino’ya dönmesi beklenen Nico Gonzalez konusunda henüz bir çözüme ulaşamadı.


  • ALTERNATİFLER

    Müzakereler şimdilik durmuş durumda; Atlético artık talebini daha da yükseltebilir ve Carnevali yönetimindeki Juventus, bu transfer konusunda Comolli yönetimindeki Juve’ye kıyasla belki de daha az hevesli görünüyor. 30 Haziran'da sona erecek olan sözleşmesinin yenilenmesi için Dusan Vlahovic ile yeniden müzakereye başlama ihtimali ise kesin olarak ortadan kalkmış gibi görünüyor (Sırp oyuncunun talebi, genel müdürün Comolli ya da Carnevali olması fark etmeksizin, Juventus'un bütçesi için çok yüksek). Bu arada Juventus, etrafına bakınıyor ve birçok masayı açık tutuyor. Bunlardan biri, Paris Saint-Germain’in kadrosunda yer alan ve 2025-26 sezonunda Tottenham’a kiralanmış olan 1998 doğumlu Randal Kolo Muani’nin olası dönüşüne işaret ederken, son saatlerde gündeme gelen yeni isim ise Bologna’da forma giyen 2004 doğumlu Arjantinli Santiago Castro’dur.


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