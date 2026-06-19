Juventus’un Alexander Sorloth için transfer yarışında bir rakibi var: Bu rakip, Türk takımı Fenerbahçe. Bu haberi Nicolò Schira aktarıyor. Norveçli forvet için transfer yarışına bir rakibin girmesi, 1995 doğumlu oyuncu için talep fiyatını daha da yükseltebilecek olan Atlético Madrid’in işine geliyor.





Hatırlanacağı üzere, Juventus’un genel müdürlük görevinde ayrılan Damien Comolli ile göreve gelen Giovanni Carnevali arasındaki değişimden önce, kulüp Sorloth ile bir tür anlaşmaya varmıştı; hatta oyuncu ile Luciano Spalletti arasında bir telefon görüşmesi bile gerçekleşmişti. Carnevali, Comolli’den Atlético ile olan görüşmeleri devraldı; ancak henüz bir anlaşmaya varılamadı ve Colchoneros’un talep ettiği 35 milyon ile Juventus’un teklif ettiği 25 milyon arasında hâlâ büyük bir fark var. Norveçli oyuncu, sosyal medyada Dünya Kupası başlamadan önce geleceğiyle ilgili yeni gelişmeler duyurmuş olsa da (Norveç, Dünya Kupası’na Irak’ı 4-1 yenerek başladı), durum bu noktadan sonra çıkmaza girdi. Aynı şekilde, başka bir cephede de Juve ve Atlético, şu anda Torino’ya dönmesi beklenen Nico Gonzalez konusunda henüz bir çözüme ulaşamadı.



