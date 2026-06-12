Juventus'ta yaşanan bir başka yönetim değişikliğinin ardından, görevinden ayrılan Damien Comolli'nin yerine Giovanni Carnevali'nin CEO olarak atanmasıyla birlikte, La Gazzetta dello Sport, Maurizio Arrivabene'den Comolli'ye kadar son altı yılda yöneticiler için harcanan parayı mercek altına aldı. Eski Ferrari yöneticisi Arrivabene, Haziran 2021'den Ocak 2023'e kadar görevde kaldı ve bir buçuk yılda 2 milyon euro brüt maaş aldı. Onun ayrılmasının ardından, Elkann'ın (Arrivabene gibi) bir başka güvenilir adamı olan Maurizio Scanavino geldi; görevi, hesapları düzeltmek ve genel müdür olarak tam yetki sahibi olmaktı: 2022-23 sezonunun ikinci yarısı için 600 bin euro, 2023-24 için 1,2 milyon ve 2024-25 için 800 bin avro, toplamda 2,6 milyon avro, diyor gazete.
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Juventus, son 5 yılda yöneticilere 15 milyon euro harcadı: Arrivabene, Scanavino, Giuntoli ve Comolli'nin maaşları
Bu arada, Temmuz 2023'te Torino'ya, tıpkı Fabio Paratici'de olduğu gibi geniş yetki alanına sahip bir "saha" yöneticisi olan Cristiano Giuntoli geldi. Eski Napoli oyuncusu olan yeni Futbol Genel Müdürü için, 2023-24 sezonunda 2,9 milyon, 2024-25 sezonunda ise 2,3 milyon avro maaş ve sözleşmenin erken feshi durumunda 850 bin avro tazminat öngörülmüştü. Toplam: iki sezonda yaklaşık 6 milyon avro. Giuntoli gidiyor, eski Toulouse'lu Comolli geliyor: 950 bin avroluk imza bonusu ve 2025-26 için yaklaşık 3 milyon avro olarak tahmin edilen maaş, başlangıçta genel müdür olarak ve Kasım ayından itibaren CEO olarak.
Arrivabene, Scanavino, Giuntoli ve Comolli: beş sezonda toplamda yaklaşık 15 milyon avro. Aynı dönemde, 2024'te bir İtalya Kupası kazanmak için transfer gelirleri düşüldükten sonra transfer piyasasında yaklaşık 350 milyon avro harcandı.