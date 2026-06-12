Juventus, son 5 yılda yöneticilere 15 milyon euro harcadı: Arrivabene, Scanavino, Giuntoli ve Comolli'nin maaşları

Bu arada, Temmuz 2023'te Torino'ya, tıpkı Fabio Paratici'de olduğu gibi geniş yetki alanına sahip bir "saha" yöneticisi olan Cristiano Giuntoli geldi. Eski Napoli oyuncusu olan yeni Futbol Genel Müdürü için, 2023-24 sezonunda 2,9 milyon, 2024-25 sezonunda ise 2,3 milyon avro maaş ve sözleşmenin erken feshi durumunda 850 bin avro tazminat öngörülmüştü. Toplam: iki sezonda yaklaşık 6 milyon avro. Giuntoli gidiyor, eski Toulouse'lu Comolli geliyor: 950 bin avroluk imza bonusu ve 2025-26 için yaklaşık 3 milyon avro olarak tahmin edilen maaş, başlangıçta genel müdür olarak ve Kasım ayından itibaren CEO olarak.





Arrivabene, Scanavino, Giuntoli ve Comolli: beş sezonda toplamda yaklaşık 15 milyon avro. Aynı dönemde, 2024'te bir İtalya Kupası kazanmak için transfer gelirleri düşüldükten sonra transfer piyasasında yaklaşık 350 milyon avro harcandı.







