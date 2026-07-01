Juventus satış yapmak zorunda değil: Carnevali, sermaye kazancı ve Uzlaşma Anlaşması arasında çizgiyi belirliyor

30 Haziran günü, Juventus ile UEFA arasında bir Uzlaşma Anlaşması’nın imzalandığı gündü; bu anlaşmanın temel maddelerini aşağıda özetliyoruz. Anlaşma, 2027/28 mali yılına kadar üç yıllık bir süreyi kapsıyor ve 2022/23 – 2024/25 üç yıllık dönemde UEFA Futbol Gelir Kuralı’na uyulmamasından kaynaklanıyor. Uzlaşma Anlaşması şunları içeriyor:





- 6,0 milyon avro tutarında “koşulsuz” bir ödemenin yapılması; bu tutarın tamamı 2025/26 mali yılı gelir tablosuna yansıtılacaktır;

- sadece mevcut mali yıl ve sonraki iki mali yıl için UEFA ile belirlenen ekonomik parametrelere uyulmaması durumunda, en fazla 14 milyon avro tutarında “koşullu” ek tutarların ödenmesi; Şirket, mevcut durumda bu parametrelere yeterli bir marjla uyabileceğini ve dolayısıyla gelecekte bu yükümlülükleri üstlenmek zorunda kalmayacağını tahmin etmektedir;

- UEFA amaçları doğrultusunda “A Listesi”nde yer alan futbolcuların toplam maliyetine ilişkin belirli kısıtlamalara uyma zorunluluğu şeklinde ifade edilen standart sportif kısıtlamalar ile UEFA ile belirlenen ekonomik ve sportif parametrelerin önemli ölçüde ihlali durumunda uygulanacak ilave sportif yaptırımlar.”





Juventus, bu koşulların Şirket tarafından öngörülenlerle ve UEFA’nın diğer kulüplere olağan olarak uyguladığı koşullarla büyük ölçüde uyumlu olduğunu belirtmektedir. Ayrıca, 2024/25 - 2026/27 mali yıllarında toplu olarak ekonomik parametrelere uyulması durumunda, Kulübün Uzlaşma Anlaşması’nda öngörülen rejimden erken çıkma imkânınasahip olacağını belirtmekte ve 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla, tıpkı 31 Aralık 2024 tarihli bilançoda olduğu gibi, UEFA’nın Kadro Maliyet Oranı parametresine uyduğunu bildirmiştir.







