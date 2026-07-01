"Şu anda oyuncu satma ihtiyacımız yok." Juventus'un genel müdürü Giovanni Carnevali, Pazartesi günü özellikle Fabio Miretti'den bahsederken, ancak bu konuyu tüm kadroya genişleterek net bir şekilde ifade etmişti. Sonuç olarak, Miretti 30 Haziran'a kadar takımdan ayrılmadı; aynı şekilde, A takım kadrosundaki diğer hiçbir oyuncu da ayrılmadı. 30 Haziran itibarıyla kapanan mali tabloda, transferler kaleminde geçen yıl Avellino formasıyla Serie B'de harika bir sezon geçiren 2004 doğumlu kaleci Giovanni Daffara yer alıyor. Daffara, Juventus'un geri alım hakkı içeren herhangi bir madde olmaksızın 5 milyon avroya Parma'ya transfer oldu. Bu arada Juve, Genoa’dan Jeff Ekhator’u bonuslar dahil 18 milyon avroya (16+2) ve 5 milyon avro değer biçilen David Puczka’nın transfer haklarını satın aldı.
Çeviri:
Juventus satış yapmak zorunda değil: Carnevali, sermaye kazancı ve Uzlaşma Anlaşması arasında çizgiyi belirliyor
UZLAŞMA ANLAŞMASI
30 Haziran günü, Juventus ile UEFA arasında bir Uzlaşma Anlaşması’nın imzalandığı gündü; bu anlaşmanın temel maddelerini aşağıda özetliyoruz. Anlaşma, 2027/28 mali yılına kadar üç yıllık bir süreyi kapsıyor ve 2022/23 – 2024/25 üç yıllık dönemde UEFA Futbol Gelir Kuralı’na uyulmamasından kaynaklanıyor. Uzlaşma Anlaşması şunları içeriyor:
- 6,0 milyon avro tutarında “koşulsuz” bir ödemenin yapılması; bu tutarın tamamı 2025/26 mali yılı gelir tablosuna yansıtılacaktır;
- sadece mevcut mali yıl ve sonraki iki mali yıl için UEFA ile belirlenen ekonomik parametrelere uyulmaması durumunda, en fazla 14 milyon avro tutarında “koşullu” ek tutarların ödenmesi; Şirket, mevcut durumda bu parametrelere yeterli bir marjla uyabileceğini ve dolayısıyla gelecekte bu yükümlülükleri üstlenmek zorunda kalmayacağını tahmin etmektedir;
- UEFA amaçları doğrultusunda “A Listesi”nde yer alan futbolcuların toplam maliyetine ilişkin belirli kısıtlamalara uyma zorunluluğu şeklinde ifade edilen standart sportif kısıtlamalar ile UEFA ile belirlenen ekonomik ve sportif parametrelerin önemli ölçüde ihlali durumunda uygulanacak ilave sportif yaptırımlar.”
Juventus, bu koşulların Şirket tarafından öngörülenlerle ve UEFA’nın diğer kulüplere olağan olarak uyguladığı koşullarla büyük ölçüde uyumlu olduğunu belirtmektedir. Ayrıca, 2024/25 - 2026/27 mali yıllarında toplu olarak ekonomik parametrelere uyulması durumunda, Kulübün Uzlaşma Anlaşması’nda öngörülen rejimden erken çıkma imkânınasahip olacağını belirtmekte ve 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla, tıpkı 31 Aralık 2024 tarihli bilançoda olduğu gibi, UEFA’nın Kadro Maliyet Oranı parametresine uyduğunu bildirmiştir.
KULÜBÜN POLİTİKASI
Juventus’un mali tablolara katkı sağlayacak oyuncu satışlarına ilişkin politikası nettir: Sadece mali tablo için, herhangi bir fiyata satış yapılmaz; bunun yerine iyi bir fiyata satmaya çalışılır. Eğer iyi bir fiyata satılamazsa, ucuza elden çıkarmaktansa UEFA'nın cezalarını ödeme riskini göze almak daha iyidir. İşte bu nedenle Carnevali, Miretti'yi satmadı ve Bianconeri'nin talep ettiği rakamdan (15 milyon) taviz vermedi; bu rakam, Bologna'nın teklifinden (12 milyon) üç milyon daha yüksek. İşte bu yüzden Juventus, Nico Gonzalez’i kalıcı olarak satmak için Atlético Madrid’e yaptığı talebinden geri adım atmıyor: “Vecchia Signora” en az 30 milyon istiyor, “Colchoneros” ise en fazla 25 milyon teklif ediyor. Carnevali’nin transfer piyasasına verdiği mesaj açık: Juventus satmak zorunda değil. Her oyuncu için teklifleri dinliyor ve sadece önemli meblağlar karşılığında ya da bazı oyuncular için gerçekten vazgeçilmez meblağlar karşılığında satış yapmaya hazır. Hele ki bugün itibarıyla, geçen hafta 12 milyona kadar yükselmiş olan Dusan Vlahovic’in çok ağır maaş yükünden kurtulmuş olması, bu durumu daha da güçlendiriyor.