Juventus-Sassuolo, penaltı tartışması: Marelli, Idzes'in Vlahovic'e yaptığı elle oynama faulünü cezalandırmanın doğru olduğunu düşünüyor; nedeni

Marelli, Juve-Sassuolo maçının 84. dakikasında yapılan VAR incelemesi hakkında şu açıklamayı yaptı:





"Locatelli'nin kafa vuruşunda Idzes'in sol kolu tamamen pozisyonun dışındaydı, topa temas olup olmadığı ve cezalandırılabilir olup olmadığı değerlendirilmeliydi. Kolun topa temas ettiği tespit edildi. Temasın olduğunu göstermek için önden çekilmiş görüntüyü gösterdiler."





"Kol ile temas olup olmadığı değerlendirilmeliydi, bu yüzden inceleme uzun sürdü. Idzes'in topa koluyla dokunduğunun tespit edilmesinden sonra, kol omuz hizasının üzerinde olduğu ve tamamen pozisyon dışı olduğu için bu temas cezalandırılabilir."





Söylendiği gibi, Locatelli penaltı noktasına geldiğinde Muric tarafından hipnotize edildiği için bu olay sonucun değişmesine yol açmadı.