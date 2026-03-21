Hakem kararları yine tartışma konusu oldu; Cumartesi akşamı oynanan ve 1-1 biten 30. hafta maçı Juventus-Sassuolo'da da durum böyleydi. Maçın son dakikalarında bir el faulü nedeniyle Bianconeri lehine verilen ve ardından Locatelli'nin kaçırdığı penaltı tartışmalara yol açtı. İşte eski hakem ve şu anda DAZN'de hakem yorumcusu olarak görev yapan Luca Marelli'nin penaltı hakkındaki değerlendirmesi.
Juventus-Sassuolo, penaltı tartışması: Marelli, Idzes'in Vlahovic'e yaptığı elle oynama faulünü cezalandırmanın doğru olduğunu düşünüyor; nedeni
Marelli, Juve-Sassuolo maçının 84. dakikasında yapılan VAR incelemesi hakkında şu açıklamayı yaptı:
"Locatelli'nin kafa vuruşunda Idzes'in sol kolu tamamen pozisyonun dışındaydı, topa temas olup olmadığı ve cezalandırılabilir olup olmadığı değerlendirilmeliydi. Kolun topa temas ettiği tespit edildi. Temasın olduğunu göstermek için önden çekilmiş görüntüyü gösterdiler."
"Kol ile temas olup olmadığı değerlendirilmeliydi, bu yüzden inceleme uzun sürdü. Idzes'in topa koluyla dokunduğunun tespit edilmesinden sonra, kol omuz hizasının üzerinde olduğu ve tamamen pozisyon dışı olduğu için bu temas cezalandırılabilir."
Söylendiği gibi, Locatelli penaltı noktasına geldiğinde Muric tarafından hipnotize edildiği için bu olay sonucun değişmesine yol açmadı.