Juventus-Sassuolo maçındaki penaltı hakkında Open VAR: "Kol çok yüksekte, öncesinde hiçbir şey yok." Tonolini: "Sorun, faul olup olmadığı değil, fiili temasın varlığıydı. Açık bir penaltı."

Hakem: “Hayır, hayır hayır! Hayır hayır, bana göre hayır, kesinlikle yere düşüyor.”

VAR: “Bekle, bekle. Devam et, bana yüksek gibi geliyor. Bekle, bir tane daha var… Evet, kol çok yüksek görünüyor, devam et. Temasını görmem lazım, bekle… Evet, evet, evet. Oyunu durdur, oyunu durdur, oyunu durdur, dur. Bir saniye, uygulamayı kontrol edeyim.”

Hakem: “Hayır, tamam, bunu kontrol ediyoruz, bir saniye, kontrol ediyorlar (sahadaki oyuncularla konuşuyor, ed.). Bir el faulü görmeleri gerekiyor”.

VAR: “Temas noktası net ve işte bu (Idzes’in geniş kolunun görüntüsünü göstererek, ed.) Net temas noktasını istiyorum, bir kamerada arayalım. Evet, işte bu. Uygulamayı kontrol edelim, bayrak yok. Bir saniye, sana doğru kamerayı göstereyim. İşte, evet, bu en iyisi. Matte, gel, olası el faulü için saha içi inceleme öneriyorum. Oyuncu 21 numara mı, 2 numara mı? Sonra bakarız, oyuncu Sassuolo'nun 21 numarası.”

Hakem: “Mükemmel, pazı kası hareket ediyor, yani kol pozisyonu doğal değil. Öncesinde bir şey yok, tamam, Sassuolo'nun 21 numarası.”