Juventus-Sassuolo maçındaki penaltı hakkında Open VAR: "Kol çok yüksekte, öncesinde hiçbir şey yok." Tonolini: "Sorun, faul olup olmadığı değil, fiili temasın varlığıydı. Açık bir penaltı."

Open VAR'ın Idzes'in eliyle yaptığı faul ve Juventus'a verilen penaltı atışına ilişkin analizi.

Lissone'deki VAR merkezinde, Open VAR programının her zamanki bölümünde, DAZN stüdyolarında Ulusal Hakem Komisyonu (CAN) üyesi Mauro Tonolini yer alıyor ve Serie A şampiyonasının 30. haftasında geçen hafta sonu tartışılan tüm olayları değerlendiriyor.

Programda analiz edilen ilk olay, Marchetti'nin hakemlik yaptığı ve VAR'da Abisso ile Camplone'nin görev aldığı Sassuolo maçında, oyuna birkaç dakika önce giren Vlahovic ile hava topu mücadelesinde Idzes'in ceza sahası içinde eliyle topa dokunması nedeniyle Juventus lehine verilen penaltıydı.

  • HAKEM-VAR İLETİŞİMİ

    Hakem: “Hayır, hayır hayır! Hayır hayır, bana göre hayır, kesinlikle yere düşüyor.”

    VAR: “Bekle, bekle. Devam et, bana yüksek gibi geliyor. Bekle, bir tane daha var… Evet, kol çok yüksek görünüyor, devam et. Temasını görmem lazım, bekle… Evet, evet, evet. Oyunu durdur, oyunu durdur, oyunu durdur, dur. Bir saniye, uygulamayı kontrol edeyim.”

    Hakem: “Hayır, tamam, bunu kontrol ediyoruz, bir saniye, kontrol ediyorlar (sahadaki oyuncularla konuşuyor, ed.). Bir el faulü görmeleri gerekiyor”.

    VAR: “Temas noktası net ve işte bu (Idzes’in geniş kolunun görüntüsünü göstererek, ed.) Net temas noktasını istiyorum, bir kamerada arayalım. Evet, işte bu. Uygulamayı kontrol edelim, bayrak yok. Bir saniye, sana doğru kamerayı göstereyim. İşte, evet, bu en iyisi. Matte, gel, olası el faulü için saha içi inceleme öneriyorum. Oyuncu 21 numara mı, 2 numara mı? Sonra bakarız, oyuncu Sassuolo'nun 21 numarası.”

    Hakem: “Mükemmel, pazı kası hareket ediyor, yani kol pozisyonu doğal değil. Öncesinde bir şey yok, tamam, Sassuolo'nun 21 numarası.”

    • Reklam

  • TONOLINI'NİN YORUMU

    VAR incelemesinin açıklanmasının ardından penaltı kararı verildi. Tonolini bu kararı şöyle yorumladı: “Bu durumda, olayın en zor kısmı Idzes’in omuz çizgisinin üzerinde bulunan kol pozisyonunun cezalandırılabilir olup olmadığını değerlendirmek değil, topun gerçekten koluna değip değmediğini tespit etmektir. VAR odasındaki tüm kameralar incelenir ve 16 numaralı kameradan temas daha iyi görülür. Bu doğrulandıktan sonra, Marchetti haklı olarak monitöre çağrılır ve olayın dinamiklerini tespit eder. Temas vardır, bu açık bir penaltıdır, dolayısıyla nihai karar doğrudur. Vlahovic sağ koluyla pozisyon alır, ancak Idzes'in sol kolu doğal değildir, bu yüzden penaltıdır.”

Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Genoa crest
Genoa
GEN