Juventus-Sassuolo, maçın önemli anları: Idzes'in ceza sahası içindeki elle teması, penaltı. Vlahovic'in tutuşu ise faul olarak değerlendirilmedi

83' - Vlahovic ile birlikte zıplayan Idzes'in ceza sahası içinde eliyle topa dokunması nedeniyle itirazlar yükseliyor. Juventus takımı, hakemin müdahalesini istiyor; ancak hakem, VAR odasıyla görüştükten sonra oyunu devam ettiriyor ve ardından düdüğünü çalıyor. Marchetti, saha içi incelemeye çağrıldı ve Idzes'in eliyle topa dokunmasının cezalandırılması gerektiğine karar verdi, çünkü kolu vücudunun siluetine uygun olmayan bir pozisyondaydı. Öte yandan, siyah-beyazlı forvetin siyah-yeşil savunmacının formasını tutması faul olarak değerlendirilmedi.