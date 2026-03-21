Juventus FC v US Sassuolo Calcio - Serie AGetty Images Sport

Juventus-Sassuolo, CM'nin oyuncu değerlendirmeleri: Bremer ve Locatelli, ne hatalar! Grosso'dan mucize, Muric'i geçmek imkansız

Juventus-Sassuolo maçının oyuncularına verilen notlar.

Juventus'tan büyük bir kayıp, Sassuolo'danbüyük bir başarı. Stadyum'da maç 1-1 sona erdi ve bu sonuç, Şampiyonlar Ligi yarışında hızını kaybeden ve çok değerli puanları kaçıran Juve için acı bir yutkunma oldu. Sassuolo kutlama yapıyor; boğmaca vakalarının ardından Torino'ya gelen takım, pek çokları için beklenmedik bir şekilde bir puan kopardı; ancak karakter açısından ev sahibi takımdan çok daha fazla çaba gösteren siyah-yeşiller için bu hiç de sürpriz değildi.


Aşağıda Juventus-Sassuolo maçının oyuncu notları yer alıyor.

  • JUVE OYUNCU DEĞERLENDİRMELERİ

    Perin 6: 1-0'lık golün öncüsü olan pası o attı; Pinamonti'nin golünde ise üzerinde özel bir sorumluluk görünmüyor


    Kalulu 6: Maçın sonlarında yoğunluğunu artırdı ve ortada birkaç pas verdi; bu paslar Locatelli'nin kaçırdığı penaltıya ve diğer tehlikeli pozisyonlara yol açtı.


    Bremer 5: Birkaç maçtır pek parlak görünmüyor ve en iyi formundan uzak. Bunlar sadece izlenim değildi, Pinamonti'nin onu geçip gittiği hareket bunu kanıtlıyor.


    Kelly 6: Defansın gerisinde iyi oynadı, Sassuolo onun bölgesine geldiğinde etrafında dolaşmak ve başka boşluklar bulmak zorunda kaldı.

    80'den itibaren Vlahovic 6: Geri döndü, oyuna girdi ve bir penaltı kazandı. Hoş geldin


    Cambiaso 5,5: Top ayağındayken akılda kalıcı bir şey yapamadı, ancak en kötüsü savunma aşamasında yaşandı; Volpato, birden fazla kez onu yerinde bıraktı.

    60'dan itibaren Miretti 6: Oyuna daha fazla akıcılık kattı.


    McKennie 5: Juve'nin bu akşam kendi yarattığı karmaşanın ortasında, o yönünü kaybetmiş ve bu durumdan çıkıp takımı kurtarmaya çalışacak ritmi bulamadı.


    Locatelli 5: Geçen yıl Venedik'teki maçı kadar önemliydi, ancak bu sefer çok kötü bir performans sergiledi. Bir performansı bu tür detaylara bakarak değerlendiremezsiniz, ancak yine de yaptığı birçok hata nedeniyle yeterli notu alamadı.


    Thuram 5,5: İyi başladı ve orta sahada yaptığı ataklarla Juventus için bir dizi olasılık yaratıyor gibi görünüyordu. Sonra sönükleşti, sürekli bir atak fırsatı arayışında kendi üzerine çöktü, ancak bu fırsat ya gelmedi ya da Sassuolo tarafından hemen geri püskürtüldü.

    60'dan itibaren Koopmeiners 5,5: Ritmi değiştirmek gerektiği anda, unutulur bir giriş yapmadı.


    Conceicao 6,5: Etrafında hiçbir şey hareket etmiyor gibi görünse bile en tehlikeli oyuncuydu. Yildiz'e yaptığı asist, kendisi ve takım arkadaşları tarafından değerlendirilemeyen bir dizi fırsatın yaratılmasında payı vardı.

    87'den itibaren Zhegrova notsuz


    Boga 6: Deniyor ve neredeyse rakibin planlarını bozup maçı belirleyici bir rol oynamayı başarıyor, ancak her zaman bir şeyler eksik kalıyor

    80'den itibaren Milik 6: 665 gün sonra tekrar sahaya çıktı, kim bilir, belki de bu gerçekten yeni bir başlangıç olabilir.


    Yıldız 6: Gol, karanlık noktaların daha fazla olduğu bir maçta bir ışık gibiydi.


    Teknik Direktör Spalletti 5,5: Juventus çok önemli puanlar kaybetti ve beraberlik golünü yemeden önce, maçın önemini hafife alarak sahaya çıktığı hissi uyandırdı.

  • SASSUOLO OYUNCU DEĞERLENDİRMELERİ

    Muric 7,5: Maçın son dakikalarında belirleyici bir rol oynadı, birden fazla kez durumu kurtardı.


    Walukiewicz 6,5: Yıldız ona yöneldiğinde zor anlar yaşadı, ancak bu birkaç kez oldu. Bunun dışında dikkatliydi ve çok az risk aldı.


    Idzes 6,5: Siyah-yeşil savunmaya ağırlık ve sağlamlık kattı, iyi bir savunma performansı sergiledi, penaltı anında şanssızdı


    Muharemovic 6,5: Hayır, en iyi arkadaşlarından biri olan Yıldız'ın karşısında bacakları titremiyor; ne de kim bilir, belki yakın gelecekte tekrar takımı olabilecek eski takımı karşısında. Hayır, bunu düşünmüyor ve işini yapıyor, hatta bazı tehlikeli atakları da durduruyor.


    Garcia 5,5: 1-0'lık golün geldiği pozisyonda Conceicao onu adeta yuttu; Portekizliyle bire birde zorlandığı tek an bu değildi, aksine. Bu mücadele birçok kez tekrarlandı ve 7 numaralı siyah-beyazlı oyuncu genellikle galip çıktı.


    Bakola 5,5: Her şeyi göz önünde bulundurursak, onunki de olumlu bir performans sayılabilir; 2007 doğumlu bu genç oyuncunun önüne çıkan fırsatı sonuna kadar değerlendirdiğini söylemenize neden olacak türden bir performans. Ama bir "ama" var. 1-0'lık golün atıldığı pozisyonda Yıldız'ı markajdan kaçırıyor; Yıldız bir ters hareketle onu aldatıyor ve bu, maçın gidişatı açısından belirleyici bir hata oluyor.

    67'den itibaren Laurientè 6: Sassuolo'ya canlılık kattı ve defansta yardımcı oldu


    Vranckx 5,5: Hareketli ve reaktif değil; onun yanından geçen Juventus oyuncuları onu geçmekte fazlasıyla kolaylık yaşıyor gibi görünüyor.

    80. dakikadan itibaren Iannoni sv


    I. Kone 6: Oyunda daha az varlık gösterdi ve özellikle diğer maçlara göre daha az isabetliydi, ancak zaman geçtikçe kendini geliştirdi.


    Berardi 7: Enerjik ve tehlikeli, Juventus'un sol kanadını zorladı ve 1-1'lik skoru getiren pozisyonda bu kanadı çökerterek asist kaydetti.


    Pinamonti 7: Uykulu ve hatalar yaptı, ancak ikinci yarı başında tamamen uyanarak Bremer'i geçip 1-1'lik golü attı.

    80'den itibaren Nzola sv


    Volpato 7: Takımının en iyileri arasında, ancak bazen bir damla suda kayboluyor. Ancak genel olarak, beklentileri aşıyor ve Sassuolo'nun hücum oyunundaki joker olarak öne çıkıyor; 1-1'lik golün pasını Berardi'ye veren oydu.

    67'den itibaren Lipani 6: İyi bir giriş


    Teknik Direktör Grosso 8: Altüst olmuş bir çalışma haftası ve yönetilmesi gereken hassas bir durumun ardından Torino'ya geri döndü ve Juventus'u titretmeyi başardı. Kendisine ve tüm Sassuolo'ya şapka çıkarılır.

