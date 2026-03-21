Perin 6: 1-0'lık golün öncüsü olan pası o attı; Pinamonti'nin golünde ise üzerinde özel bir sorumluluk görünmüyor





Kalulu 6: Maçın sonlarında yoğunluğunu artırdı ve ortada birkaç pas verdi; bu paslar Locatelli'nin kaçırdığı penaltıya ve diğer tehlikeli pozisyonlara yol açtı.





Bremer 5: Birkaç maçtır pek parlak görünmüyor ve en iyi formundan uzak. Bunlar sadece izlenim değildi, Pinamonti'nin onu geçip gittiği hareket bunu kanıtlıyor.





Kelly 6: Defansın gerisinde iyi oynadı, Sassuolo onun bölgesine geldiğinde etrafında dolaşmak ve başka boşluklar bulmak zorunda kaldı.

80'den itibaren Vlahovic 6: Geri döndü, oyuna girdi ve bir penaltı kazandı. Hoş geldin





Cambiaso 5,5: Top ayağındayken akılda kalıcı bir şey yapamadı, ancak en kötüsü savunma aşamasında yaşandı; Volpato, birden fazla kez onu yerinde bıraktı.

60'dan itibaren Miretti 6: Oyuna daha fazla akıcılık kattı.





McKennie 5: Juve'nin bu akşam kendi yarattığı karmaşanın ortasında, o yönünü kaybetmiş ve bu durumdan çıkıp takımı kurtarmaya çalışacak ritmi bulamadı.





Locatelli 5: Geçen yıl Venedik'teki maçı kadar önemliydi, ancak bu sefer çok kötü bir performans sergiledi. Bir performansı bu tür detaylara bakarak değerlendiremezsiniz, ancak yine de yaptığı birçok hata nedeniyle yeterli notu alamadı.





Thuram 5,5: İyi başladı ve orta sahada yaptığı ataklarla Juventus için bir dizi olasılık yaratıyor gibi görünüyordu. Sonra sönükleşti, sürekli bir atak fırsatı arayışında kendi üzerine çöktü, ancak bu fırsat ya gelmedi ya da Sassuolo tarafından hemen geri püskürtüldü.

60'dan itibaren Koopmeiners 5,5: Ritmi değiştirmek gerektiği anda, unutulur bir giriş yapmadı.





Conceicao 6,5: Etrafında hiçbir şey hareket etmiyor gibi görünse bile en tehlikeli oyuncuydu. Yildiz'e yaptığı asist, kendisi ve takım arkadaşları tarafından değerlendirilemeyen bir dizi fırsatın yaratılmasında payı vardı.

87'den itibaren Zhegrova notsuz





Boga 6: Deniyor ve neredeyse rakibin planlarını bozup maçı belirleyici bir rol oynamayı başarıyor, ancak her zaman bir şeyler eksik kalıyor

80'den itibaren Milik 6: 665 gün sonra tekrar sahaya çıktı, kim bilir, belki de bu gerçekten yeni bir başlangıç olabilir.





Yıldız 6: Gol, karanlık noktaların daha fazla olduğu bir maçta bir ışık gibiydi.





Teknik Direktör Spalletti 5,5: Juventus çok önemli puanlar kaybetti ve beraberlik golünü yemeden önce, maçın önemini hafife alarak sahaya çıktığı hissi uyandırdı.