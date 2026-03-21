Juventus-Sassuolo CANLI, kadrolarla ilgili son gelişmeler

Juventus-Sassuolomaçı (21 Mart Cumartesi, saat 20:45'te başlayacak), Serie A'nın 30. haftasında oynanacak bir karşılaşmadır.

Udinese deplasmanında 1-0 galip gelen Bianconeri, bu maça 53 puanla ligde 5. sırada girerken, Bologna'ya evinde 1-0 yenilen Neroverdi'nin 15 puan gerisinde bulunuyor.

Torino Stadyumu'nda Marchetti hakemlik yapacak, Costanzo ve Bianchini yardımcı hakem, Allegretta dördüncü hakem, Abisso ve Camplone ise VAR görevlisi olacak.

Kartlara dikkat: Bir tarafta Kelly ve McKennie, diğer tarafta Muric, Doig ve Fadera sarı kart sınırında.

Bir sonraki haftada Sassuolo, Cumartesi öğleden sonra erken saatlerde Cagliari'yi ağırlayacak; Juventus ise Paskalya Pazartesi günü yine evinde Genoa ile karşılaşacak.