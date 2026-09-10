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CM grafica Sarr Juventus 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus: Sarr, Sassuolo maçı öncesi hızlandı; McKennie ve Cambiaso’nun durumu

Juventus
Serie A
P. Sarr

Senegalli oyuncu ilk kez kısmen takımla birlikte çalıştı

Juventus, pazar akşamı deplasmanda Sassuolo ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Luciano Spalletti’ye gelen iyi haber Pape Sarr’dan oldu; oyuncu, takıma katıldığından bu yana ilk kez antrenmanın bir bölümünde grupla çalıştı. Senegalli orta saha oyuncusu, Tottenham’dan beri taşıdığı hafif rahatsızlıkları atlatıyor ve Continassa’ya geldiğinden bu yana ilk kez kadroya çağrılmasına olumlu yanıt verebilecek duruma gelebilir. Weston McKennie ile Andrea Cambiaso ise ayrı çalıştı ve Mapei Stadyumu’ndaki maç öncesi durumlarına yetişmeleri daha zor görünüyor.


Sarr yetişebilir ve pazar günkü maçın kadrosuna alınabilir, Amerikalı oyuncu ile kanat oyuncusu ise Sassuolo maçı için ciddi şüphe taşımayı sürdürüyor ve bunun yerine gelecek perşembe Avrupa Ligi’nde Nijmegen’e karşı oynanacak maçta dönebilirler.

  • Juventus’ta sakatlık nedeniyle forma giyemeyen futbolcuların uzun listesinde, dönüşe en yakın üç isim Sarr, McKennie ve Cambiaso. Ekhator, Cabal, Boga, Yildiz, Thuram ve Locatelli’nin iyileşme süreleri ise daha uzun, bazı durumlarda ise çok daha uzun.


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