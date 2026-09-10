Juventus, pazar akşamı deplasmanda Sassuolo ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Luciano Spalletti’ye gelen iyi haber Pape Sarr’dan oldu; oyuncu, takıma katıldığından bu yana ilk kez antrenmanın bir bölümünde grupla çalıştı. Senegalli orta saha oyuncusu, Tottenham’dan beri taşıdığı hafif rahatsızlıkları atlatıyor ve Continassa’ya geldiğinden bu yana ilk kez kadroya çağrılmasına olumlu yanıt verebilecek duruma gelebilir. Weston McKennie ile Andrea Cambiaso ise ayrı çalıştı ve Mapei Stadyumu’ndaki maç öncesi durumlarına yetişmeleri daha zor görünüyor.





Sarr yetişebilir ve pazar günkü maçın kadrosuna alınabilir, Amerikalı oyuncu ile kanat oyuncusu ise Sassuolo maçı için ciddi şüphe taşımayı sürdürüyor ve bunun yerine gelecek perşembe Avrupa Ligi’nde Nijmegen’e karşı oynanacak maçta dönebilirler.