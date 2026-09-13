Pape Mate Sarr yetişti ve ilk kez resmi olarak Luciano Spalletti'nin Juventus kadrosuna girdi. Juventus, bu akşam Reggio Emilia'daki Mapei Stadyumu'nda saat 20.45'ten itibaren Serie A 2026/2027'nin 4. hafta maçında Sassuolo ile karşılaşacak.

Toskanalı teknik adam için sıkıntılı süreç sürüyor. Eski Tottenham oyuncusu kadroda olacak ancak Andrea Cambiaso ile Weston McKennie iyileşmedi ve Yildiz, Locatelli ile Thuram'la birlikte tedavilerine devam ediyor. Aralarında bu maç için Under 23'ten gelen Owusu'nun da bulunduğu üç genç oyuncu da kadroya dahil edildi.