Puan tablosundaki puandan çok sakat var: dokuz’a yedi. Juventus cephesinde ligin ilk üç haftasının tablosu tam olarak bu. Sağlık ekibinin gözetiminde, az ya da çok ciddi sorunlarla ve az ya da çok uzun geri dönüş süreleriyle şu isimler bulunuyor: Yildiz, Thuram, Locatelli, McKennie, Cambiaso, Boga, Ekhator, Cabal ve Sarr. Sahada ise Frosinone ve Parma galibiyetlerinin ardından Milan beraberliği geldi.





Transfer döneminin sonu ve sezonun bu kadar sıra dışı başlayan bu ilk bölümü, Juve’yi bu sezon bekleyen devasa meydan okumayı ve kulübün yakın tarihindeki bir başka sıfır yılın tüm çelişkilerini her türlü sözden daha iyi anlatıyor.