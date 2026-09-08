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CM Juventus Inside Spalletti 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus: sakatlıkların nedenleri, transfer piyasasındaki çelişkiler ve Spalletti'nin hücum için yeni çözümler bulmak zorunda olması

Juventus
FEATURES
Opinion
L. Spalletti

Üç haftanın ardından çok sayıda sakatlık ve üretkenlikten uzak bir hücum hattı: teknik direktörün çalışması belirleyici oldu

Puan tablosundaki puandan çok sakat var: dokuz’a yedi. Juventus cephesinde ligin ilk üç haftasının tablosu tam olarak bu. Sağlık ekibinin gözetiminde, az ya da çok ciddi sorunlarla ve az ya da çok uzun geri dönüş süreleriyle şu isimler bulunuyor: Yildiz, Thuram, Locatelli, McKennie, Cambiaso, Boga, Ekhator, Cabal ve Sarr. Sahada ise Frosinone ve Parma galibiyetlerinin ardından Milan beraberliği geldi.


Transfer döneminin sonu ve sezonun bu kadar sıra dışı başlayan bu ilk bölümü, Juve’yi bu sezon bekleyen devasa meydan okumayı ve kulübün yakın tarihindeki bir başka sıfır yılın tüm çelişkilerini her türlü sözden daha iyi anlatıyor.

  • Sakatlıklar ve kondisyonerler

    Önce sakatlıklardan başlayalım. Sebepler farklı; çünkü travmatik sakatlıklardan (Yildiz) önceki kas problemlerine (Thuram), oradan da başka deneyimlerden gelen küçük rahatsızlıklara (Sarr) kadar uzanan bir tablo var. Ancak belki de genel bir değerlendirme yapıldığında ortak bir nokta bulunabilir. Ve Juventus’un son yıllarda Serie A’da ortalama olarak en fazla sakat oyuncuya sahip takım olmasının nedenlerinden birinin de Continassa’da yaşanan sürekli değişimler olduğu düşünülebilir.


    Çünkü üst kademelerde Paratici, Cherubini, Giuntoli, Comolli ve Carnevali art arda görev alırken, kulübede de Allegri, Sarri, Pirlo, yeniden Allegri, Motta, Tudor ve Spalletti yer aldı; Juventus’un atletik performans antrenörü pozisyonu da sürekli değişimlerin yaşandığı sıkıntılı bir süreçten geçti. Simone Folletti’nin 2014 ile 2019 arasındaki beş yılının ardından, 2019’dan bugüne kadar sırasıyla Losi, Ranzato, Bertelli, yeniden Folletti, Colinet, Licini, Pertusio, Ragnacci ve şimdi de Sinatti görev yaptı. Sürekli değişimler elbette yardımcı olmuyor.


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  • Çaresizce istikrar arayışında

    Juventus’un aradığı şey, her alanda istikrar ve süreklilik; yönetimden kulübeye, sahadaki çalışmaya kadar. Spalletti’nin görevde kalması, Elkann ve Chiellini’nin güçlü desteğiyle, bu bakış açısıyla düşünüldü. Carnevali ve Massara’nın göreve gelmesi de uzun vadeli bir istikrarın temellerini atmak, yeni bir döngü başlatmak amacıyla tasarlandı.

  • ÇELİŞKİLER

    Elbette, sadece birkaç ay önce göreve getirilen mevcut yöneticiler, Juventus'un son yıllarda başrolünde olduğu sürekli yön değişikliklerinin ortaya çıkardığı tüm çelişkileri bugünlerde bizzat gözlemliyor. Fikri daha iyi anlatmak için bazı örnekler: Nico Gonzalez, Koopmeiners ve Gatti'nin attığı goller ve yaptığı asistler; bu oyuncular yaz döneminde yalnızca doğru teklif gelmediği için ayrılmadı; Kolo Muani'nin sezon başındaki çok kötü performansı; Giuntoli tarafından alınan, ardından Comolli tarafından takip edilen ve son olarak Carnevali tarafından yeniden alınan oyuncu için şu ana kadar sonuç vermeyen uzun bir takip süreci, buna Spalletti'nin iğneleyici sözleri de eklendi; son olarak, Juve'den ayrılan neredeyse tüm hücum oyuncuları yeni takımlarında gol atarken gol atamayan bir hücum hattı (Vlahovic, Openda ve Licina).

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  • Inter ve Roma ile fark

    Sonuç olarak hem yönetimin hem de Spalletti'nin üzerinde düşünmesi gereken konular var. Yapılacak çok iş var, kadronun potansiyeli de bir o kadar yüksek. Bu aşamada, yönetim transfer döneminde üzerine düşeni yaptıktan sonra, özellikle teknik direktörün çözümler bulması, hatta artık iyice yerleşmiş 4-2-3-1 düzeninin dışına çıkacak yeni çözümler üretmesi ve hücum bölgesindeki üretkenliği artırması gerekiyor. Savunma sağlam: Inter ve Roma ile aradaki fark bugün tamamen hücumda, atılan gol sayısında; yenilen gollerde değil.

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